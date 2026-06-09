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Kullancsháború a kertben: létezik egy biztos módszer, amivel távol tarthatók a vérszívók

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A tavasz beköszöntével nemcsak a virágok nyílnak ki, hanem a kullancsok is aktivizálódnak. Ezek az apró, ám annál veszélyesebb paraziták komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek családunk számára. Következésképpen rendkívül fontos, hogy megismerjük azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan védekezhetünk ellenük. Ebben a cikkben bemutatjuk a leghatékonyabb stratégiákat a kullancsok távol tartására a kertből.
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kullancskertvédekezés

A kullancsok nem csupán kellemetlenek, hanem kifejezetten veszélyesek is lehetnek. Elsősorban a Lyme-kór terjesztése miatt váltak hírhedtté, amely súlyos, hosszú távú egészségügyi problémákat okozhat kezelés nélkül. A betegség tünetei között szerepel a láz, a fáradtság, az ízületi fájdalom, sőt akár neurológiai problémák is kialakulhatnak. Ráadásul a Lyme-kór mellett számos más fertőzést is terjeszthetnek ezek az apró vérszívók.

kullancs 13 April 2026, Brandenburg, Sieversdorf: The common wood tick (Ixodes ricinus). The wood tick is the tick species that can transmit Borrelia and TBE viruses to humans and animals. Photo: Patrick Pleul/dpa (Photo by PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kullancs a fűszálon
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

A természetes védelem művészete: környezeti módosítások

Mindazonáltal fontos tudni, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. Ha a kertünkben megfelelő óvintézkedéseket teszünk, jelentősen csökkenthetjük a fertőzés kockázatát. A kullancsok jellemzően a magas fűben, az aljnövényzetben és a nedves, árnyékos helyeken élnek előszeretettel. Ennek megfelelően a kert karbantartása az első és legfontosabb lépés a védekezésben. 

A kert megfelelő kialakítása az egyik leghatékonyabb módja a kullancsok távol tartásának. Először is, rendszeresen nyírjuk a füvet, és távolítsuk el a lehullott leveleket, valamint az elszáradt ágakat. Ezek ugyanis ideális búvóhelyet biztosítanak a paraziták számára. Továbbá érdemes a bokrokat és cserjéket is rendszeresen metszeni, hogy a napfény behatoljanak a korábban árnyékos területekre.

Emellett hatékony megoldás lehet egy kavicsos vagy fakérges sáv kialakítása a kert és az erdős területek között. Ez a természetes akadály megnehezíti a kullancsok bejutását a kertbe. Ugyanakkor gondoljunk arra is, hogy bizonyos növények természetes riasztóként működnek. A levendula, a rozmaring és a citromfű illata például távol tartja ezeket a kellemetlen élősködőket, miközben gyönyörű látványt és kellemes illatot kölcsönöznek kertünknek. 

Aktív védekezés a kullancsok ellen

A környezeti módosítások mellett aktív védekezési stratégiákat is alkalmazhatunk. Az egyik legfontosabb lépés a vadállatok, különösen az őzek és egerek távol tartása a kerttől. Ezek az állatok ugyanis gyakran hordozzák magukon a kullancsokat, és beviszik őket a kertbe. Kerítéssel, illetve bizonyos növények ültetésével elriaszthatjuk őket. 

Másrészt fontoljuk meg természetes vagy kémiai szerek alkalmazását is. Léteznek környezetbarát, növényi alapú készítmények, amelyek hatékonyan riasztják a kullancsokat anélkül, hogy károsítanák a kert ökoszisztémáját. Amennyiben súlyosabb a probléma, szakember bevonásával célzott kezelést is végeztethetünk. Végül, de nem utolsósorban, mindig ellenőrizzük magunkat és háziállatainkat a kertben töltött idő után, hiszen a korai felismerés megakadályozhatja a fertőzések kialakulását.

 

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