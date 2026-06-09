Kullancsháború a kertben: létezik egy biztos módszer, amivel távol tarthatók a vérszívók

A kullancsok nem csupán kellemetlenek, hanem kifejezetten veszélyesek is lehetnek. Elsősorban a Lyme-kór terjesztése miatt váltak hírhedtté, amely súlyos, hosszú távú egészségügyi problémákat okozhat kezelés nélkül. A betegség tünetei között szerepel a láz, a fáradtság, az ízületi fájdalom, sőt akár neurológiai problémák is kialakulhatnak. Ráadásul a Lyme-kór mellett számos más fertőzést is terjeszthetnek ezek az apró vérszívók.

Kullancs a fűszálon

Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

A természetes védelem művészete: környezeti módosítások

Mindazonáltal fontos tudni, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. Ha a kertünkben megfelelő óvintézkedéseket teszünk, jelentősen csökkenthetjük a fertőzés kockázatát. A kullancsok jellemzően a magas fűben, az aljnövényzetben és a nedves, árnyékos helyeken élnek előszeretettel. Ennek megfelelően a kert karbantartása az első és legfontosabb lépés a védekezésben.

A kert megfelelő kialakítása az egyik leghatékonyabb módja a kullancsok távol tartásának. Először is, rendszeresen nyírjuk a füvet, és távolítsuk el a lehullott leveleket, valamint az elszáradt ágakat. Ezek ugyanis ideális búvóhelyet biztosítanak a paraziták számára. Továbbá érdemes a bokrokat és cserjéket is rendszeresen metszeni, hogy a napfény behatoljanak a korábban árnyékos területekre.

Emellett hatékony megoldás lehet egy kavicsos vagy fakérges sáv kialakítása a kert és az erdős területek között. Ez a természetes akadály megnehezíti a kullancsok bejutását a kertbe. Ugyanakkor gondoljunk arra is, hogy bizonyos növények természetes riasztóként működnek. A levendula, a rozmaring és a citromfű illata például távol tartja ezeket a kellemetlen élősködőket, miközben gyönyörű látványt és kellemes illatot kölcsönöznek kertünknek.

Aktív védekezés a kullancsok ellen

A környezeti módosítások mellett aktív védekezési stratégiákat is alkalmazhatunk. Az egyik legfontosabb lépés a vadállatok, különösen az őzek és egerek távol tartása a kerttől. Ezek az állatok ugyanis gyakran hordozzák magukon a kullancsokat, és beviszik őket a kertbe. Kerítéssel, illetve bizonyos növények ültetésével elriaszthatjuk őket.