Ezért eszi a füvet a kutyád: tévhit, hogy a gyomorrontás okozza

A legtöbb gazdi azonnal arra gondol, hogy a kutya azért eszik füvet, mert gyomorpanaszai vannak, és így próbálja kiváltani a hányást. Ugyanakkor a legújabb kutatások ezt a régi hiedelmet alaposan megkérdőjelezik. A szakértők szerint a kutyák mindössze körülbelül 25 százaléka hány a fűfogyasztás után, ami azt sugallja, hogy a legtöbb esetben nem az öntisztítás a fő motiváció. Következésképpen más magyarázatot kell keresnünk erre a viselkedésre.

A kutyák rendszeresen esznek füvet és nemcsak gyomorpanaszok enyhítésére

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A kutyák számára kellemes a fűevés

Melissa Bain, a Kaliforniai Egyetem Davis kampuszának állatorvosi viselkedéskutatója szerint a fűevés teljesen normális viselkedés a kutyáknál. A kutató hangsúlyozza, hogy a kutyák ősei, a farkasok is rendszeresen fogyasztottak növényi anyagokat, így ez az ösztön a mai háziállatokban is megmaradt. Ráadásul a vadon élő húsevők gyakran elfogyasztják zsákmányuk gyomortartalmát is, amely általában növényi eredetű anyagokat tartalmaz.

Carlo Siracusa, a Pennsylvaniai Egyetem állatorvosi viselkedéskutatója hozzáteszi, hogy a fűevés egyszerűen kellemes tevékenység lehet a kutyák számára. A friss fű íze, textúrája és illata vonzó lehet számukra, különösen tavasszal, amikor a zsenge hajtások megjelennek. Emellett a szakértő kiemeli, hogy egyes kutyák unalomból vagy szorongás miatt fordulnak a fűhöz, mintegy megnyugtató tevékenységként használva azt.

Az evolúció öröksége: ősi ösztönök a modern kutyákban

A fűevés evolúciós szempontból is értelmezhető. A kutya ősei nem voltak kizárólagosan húsevők, hanem mindenevő életmódot folytattak. Ennek megfelelően a növényi anyagok fogyasztása része volt természetes étrendjüknek. A rostok segíthettek az emésztésben és a bélparaziták eltávolításában, így a fűevés valójában hasznos viselkedés lehetett.

Napjainkban a legtöbb kutya kiegyensúlyozott tápot kap, amely minden szükséges tápanyagot tartalmaz. Mindazonáltal az ősi ösztönök továbbra is működnek, és kedvenceink időnként visszatérnek ehhez a természetes viselkedéshez. A szakértők szerint mindaddig nem kell aggódni, amíg a kutya nem fogyaszt vegyszerrel kezelt füvet, és nem mutat betegség jeleit.