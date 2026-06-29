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időjárási jelenség

Apokalipszis az égen: időjárási jelenségek, amiktől kiráz a hideg

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Felejtsük el a nyári zivatarokat és a megszokott viharfelhőket. A felettünk húzódó atmoszféra olykor olyan félelmetes és szürreális légköri jelenségeket produkál, amelyek még a sokat látott meteorológusokat is ámulatba ejtik.
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időjárási jelenséglégköri jelenségtornádószupercella

Bár a modern műholdak és a klímamodellek korában már pontosan értjük az időjárási folyamatok fizikáját, egy-egy extrém légköri jelenség puszta látványa ma is képes kiváltani belőlünk a zsigeri szorongást. A földi légkör valójában egy folyamatosan forrongó, hatalmas laboratórium, ahol a hőmérséklet, a légnyomás és az elektromos töltések pillanatnyi találkozása sokszor teljesen kiszámíthatatlan, pusztító anomáliákat hoz létre.

A szupercella az egyik legfélelmetesebb légköri jelenség
A szupercella az egyik legfélelmetesebb légköri jelenség
Fotó: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mitől olyan rémisztőek ezek a légköri jelenségek?

A legfélelmetesebb az egészben, hogy ezek a fizikai extremitások sokszor minden előjel nélkül, látszólag a semmiből alakulnak ki. A viharfelhők gyomrában felgyülemlő elektromos feszültség vagy a jéghideg és a forró légtömegek frontális ütközése olyan láncreakciókat indít el, amelyek valóságos optikai és akusztikai terrorral sújtanak le a környezetükre.

Galériánkat a legextrémebb légköri jelenségekről az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni:

Szupercella
Mammatus felhők
légzuhatag
Lentikuláris felhők
Gyöngyházfényű felhő
Tűztornádó
Víztölcsér
Ikertornádók
Porördög
virga
haboob
Galéria: Képeken az égbolt haragja: a legdurvább időjárási jelenségek
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Szupercella: a legpusztítóbb és legösszetettebb vihartípus, amelynek központjában egy folyamatosan forgó, hatalmas feláramlás, az úgynevezett mezociklon található. Ez a meteorológiai gépezet felelős a legdurvább, teniszlabda méretű jégesőkért és a legpusztítóbb tornádók kialakulásáért

 

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