Apokalipszis az égen: időjárási jelenségek, amiktől kiráz a hideg

Bár a modern műholdak és a klímamodellek korában már pontosan értjük az időjárási folyamatok fizikáját, egy-egy extrém légköri jelenség puszta látványa ma is képes kiváltani belőlünk a zsigeri szorongást. A földi légkör valójában egy folyamatosan forrongó, hatalmas laboratórium, ahol a hőmérséklet, a légnyomás és az elektromos töltések pillanatnyi találkozása sokszor teljesen kiszámíthatatlan, pusztító anomáliákat hoz létre.

A szupercella az egyik legfélelmetesebb légköri jelenség

Fotó: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mitől olyan rémisztőek ezek a légköri jelenségek?

A legfélelmetesebb az egészben, hogy ezek a fizikai extremitások sokszor minden előjel nélkül, látszólag a semmiből alakulnak ki. A viharfelhők gyomrában felgyülemlő elektromos feszültség vagy a jéghideg és a forró légtömegek frontális ütközése olyan láncreakciókat indít el, amelyek valóságos optikai és akusztikai terrorral sújtanak le a környezetükre.

Galériánkat a legextrémebb légköri jelenségekről az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni: