Lezuhan a NASA űrtávcsöve? Drámai mentőakció indul szombaton

A Neil Gehrels Swift Obszervatórium 2004 óta vizsgálja az univerzum legfényesebb és legnagyobb energiájú kozmikus robbanásait, amelyeket gamma-kitöréseknek neveznek. A NASA űrtávcsöve évente több száz ilyen eseményt észlel, ezért fontos szerepe van a csillagászati megfigyelésekben.

A NASA űrtávcsöve, a Neil Gehrels Swift Obszervatórium

Fotó: NASA

Veszélyben a NASA űrtávcsöve: folyamatosan veszít a magasságából

A Swift eredetileg mintegy 600 kilométeres magasságban kezdte meg küldetését. Az elmúlt több mint két évtizedben azonban a felső légkör ellenállása folyamatosan lassította, így a pályája egyre alacsonyabbá vált. Ezt a folyamatot a 2024-es naptevékenységi csúcs (napmaximum) is felerősítette: az intenzív sugárzás hatására a Föld légköre kitágult, ami még nagyobb fékezőerőt fejtett ki a műholdra. Külső beavatkozás nélkül az űreszköz sorsa megpecsételődik, és menthetetlenül belép a sűrűbb légrétegekbe.

A mentőakciót jelentősen nehezíti, hogy a Swiftet gyárilag nem készítették fel dokkolásra vagy űrbéli szervizelésre. Ennek ellenére hamarosan egy különleges űreszköz próbál meg csatlakozni hozzá, hogy „meglökje”, és újra biztonságos, magasabb pályára állítsa.

Rohamtempóban tervezték meg a mentőküldetést

A Katalyst Space Technologies tavaly nyerte el a LINK nevű misszió megvalósítására vonatkozó pályázatot, a startot pedig szombatra, vagyis június 27-re tűzték ki. Magára a tényleges mentési kísérletre a felbocsátás után három-négy héttel – azaz legkorábban július 18-a körül – kerülhet sor.

A komplex művelet előreláthatólag egy-másfél hónapot vesz majd igénybe. Ezalatt a LINK korrigálja és biztonságos magasságba emeli a Swift pályáját, majd a sikeres manőver után leválik az űrtávcsőről.

Az előkészületek szokatlanul feszített tempóban zajlottak, hiszen a hivatalos jóváhagyástól a kilövésig kevesebb mint egyetlen év telt el. Ghonhee Lee, a Katalyst Space vezérigazgatója a kiadott közleményben elárulta, hogy a csapatnak mindössze nyolc hónapra volt szüksége ahhoz, hogy a nulláról megtervezze, megépítse, tesztelje, majd indításra alkalmassá tegye a szervizfeladatra szánt robotizált űreszközt.