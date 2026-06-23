Lezuhan a NASA űrtávcsöve? Drámai mentőakció indul szombaton

A Neil Gehrels Swift Obszervatórium 2004 óta vizsgálja az univerzum legfényesebb és legnagyobb energiájú kozmikus robbanásait, amelyeket gamma-kitöréseknek neveznek. A NASA űrtávcsöve évente több száz ilyen eseményt észlel, ezért fontos szerepe van a csillagászati megfigyelésekben.
Veszélyben a NASA űrtávcsöve: folyamatosan veszít a magasságából
A Swift eredetileg mintegy 600 kilométeres magasságban kezdte meg küldetését. Az elmúlt több mint két évtizedben azonban a felső légkör ellenállása folyamatosan lassította, így a pályája egyre alacsonyabbá vált. Ezt a folyamatot a 2024-es naptevékenységi csúcs (napmaximum) is felerősítette: az intenzív sugárzás hatására a Föld légköre kitágult, ami még nagyobb fékezőerőt fejtett ki a műholdra. Külső beavatkozás nélkül az űreszköz sorsa megpecsételődik, és menthetetlenül belép a sűrűbb légrétegekbe.
A mentőakciót jelentősen nehezíti, hogy a Swiftet gyárilag nem készítették fel dokkolásra vagy űrbéli szervizelésre. Ennek ellenére hamarosan egy különleges űreszköz próbál meg csatlakozni hozzá, hogy „meglökje”, és újra biztonságos, magasabb pályára állítsa.
Rohamtempóban tervezték meg a mentőküldetést
A Katalyst Space Technologies tavaly nyerte el a LINK nevű misszió megvalósítására vonatkozó pályázatot, a startot pedig szombatra, vagyis június 27-re tűzték ki. Magára a tényleges mentési kísérletre a felbocsátás után három-négy héttel – azaz legkorábban július 18-a körül – kerülhet sor.
A komplex művelet előreláthatólag egy-másfél hónapot vesz majd igénybe. Ezalatt a LINK korrigálja és biztonságos magasságba emeli a Swift pályáját, majd a sikeres manőver után leválik az űrtávcsőről.
Az előkészületek szokatlanul feszített tempóban zajlottak, hiszen a hivatalos jóváhagyástól a kilövésig kevesebb mint egyetlen év telt el. Ghonhee Lee, a Katalyst Space vezérigazgatója a kiadott közleményben elárulta, hogy a csapatnak mindössze nyolc hónapra volt szüksége ahhoz, hogy a nulláról megtervezze, megépítse, tesztelje, majd indításra alkalmassá tegye a szervizfeladatra szánt robotizált űreszközt.
Kényszerpihenő a világűrben: mindent a Swift túlélésének rendelnek alá
A Swift már február óta szünetelteti a menetrend szerinti tudományos megfigyeléseit. A küldetés irányítói ugyanis olyan vészhelyzeti pozícióba forgatták az űreszközt és annak napelemtábláit, amellyel a lehető legkisebbre csökkenthető a fékező légköri ellenállás.
Erre a drasztikus lépésre azért volt szükség, hogy lelassítsák a teleszkóp süllyedését. Ezzel értékes időt nyernek, és maximalizálják az esélyt arra, hogy a menetrend szerint érkező LINK még azelőtt dokkolni tudjon az űrtávcsővel, hogy az végzetesen alacsony pályára sodródna.
Brad Cenko, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának kutató-asztrofizikusa és a Swift vezető tudósa hangsúlyozta, hogy a hasonló, rohamtempóban levezényelt missziók nagyon szokatlanok az űrkutatásban. A mentőakció éppen ezért nemcsak mérnöki szempontból jelent óriási kihívást, hanem a kockázatvállalás terén is alaposan eltér a NASA-nál megszokott, rendkívül óvatos protokolltól.