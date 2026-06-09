Ügyvédet rendeltek ki a patkányoknak, a macskák viszont megúszták a börtönt

A késő középkortól egészen a 18. század végéig Európa számos országában tartottak úgynevezett állatpereket. A mai szemmel bizarrnak tűnő eljárásokban az állatokat ugyanúgy bűncselekménnyel vádolták, ügyvédet kaptak, bíróság elé állították, sőt, akár halálra is ítélhették őket. A legkülönösebb talán mégsem ez, hanem az, hogy a korabeli emberek által gyakran gyanakvással kezelt macskák szinte soha nem kerültek a vádlottak padjára.

A középkorban bevett szokásnak számított az állatok bíróság elé állítása, ha kárt okoztak az embereknek - a macskáknak mégis sikerült elkerülni az állatpereket. Az 1872-ben készült metszet egy disznó kivégzését ábrázolja

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Miért állítottak bíróság elé állatokat, kivéve a macskákat?

A kor emberei az állatok viselkedését gyakran ugyanúgy erkölcsi és jogi szempontból ítélték meg, mint az emberekét.

Ha egy sertés megölt egy gyermeket, vagy egy ló halálos sérülést okozott, gyilkossággal vádolták. A perekben valódi bírák és ügyvédek vettek részt, a büntetések pedig megegyeztek az emberekre kiszabott szankciókkal.

Az elítélt állatokat börtönbe zárták vagy ugyanazok a hóhérok végezték ki, akik az emberi bűnözőkkel is végeztek.

Hogyan kerülhettek bíróság elé patkányok és rovarok?

Nemcsak nagyobb állatokat vontak felelősségre. Egyházi bíróságok elé idéztek patkányokat, egereket, sáskákat és más kártevőket is, ha jelentős terméskárt okoztak. Az ilyen perek során előfordult, hogy a vádlottak ügyvédje halasztást kért, vagy azzal érvelt, hogy a megidézett állatok nem tudnak biztonságosan megjelenni a tárgyaláson. Az egyik leghíresebb ügyben a patkányok ügyvédje arra hivatkozott, hogy az úton macskák leselkedtek rájuk.

Miért nem szerepelnek a macskák az állatperekben?

A fennmaradt feljegyzések szerint több száz állatper zajlott le a középkor és a kora újkor folyamán, ám a vádlottak között alig találni macskát. Ennek valószínűleg prózai oka van: a macskák egyszerűen nem követtek el olyan cselekményeket, amelyek miatt más állatokat bíróság elé állítottak:

nem faltak fel gyermekeket,

nem okoztak az embereknek halálos sérüléseket,

nem pusztították a termést.

Így a macskák nem jelentek meg azokban az ügyekben sem, amelyek akkoriban a legsúlyosabbnak számítottak.

Valóban törvénytisztelőbbek voltak a macskák?

A történészek szerint nem arról van szó, hogy a macskákat különösen erényes állatoknak tartották volna. A középkorban gyakran kapcsolták őket boszorkányokhoz és természetfeletti erőkhöz, ezért sok helyen üldözték őket, és kifejezetten kegyetlenül bántak velük.

A különbség inkább az volt, hogy testfelépítésük, viselkedésük és életmódjuk miatt ritkán okoztak olyan károkat, amelyek a kor jogrendszerében büntetőeljárást vontak maguk után.

Így miközben sertések, kutyák és patkányok százai kerültek bíróság elé, a macskák szinte teljesen kimaradtak a történelem egyik legfurcsább jogi gyakorlatából - írja a Live Science.