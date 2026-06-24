Az utolsó bástya is elesett: már ezen a kontinensen is jelen van a veszélyes vírus

Esperance közelében, egy elhagyatott partszakaszon találtak rá azokra a madarakra, amelyekben a vizsgálatok igazolták a madárinfluenza, vagyis a H5N1 vírus jelenlétét. Az érintett fajok – egy barna halfarkas és egy déli óriáshojsza – a Déli-óceán tipikus lakói: hatalmas távolságokat járnak be, és elhullott állatokból is gyakran táplálkoznak.

A madárinfluenza egyik legveszélyesebb törzse már Ausztráliában is jelen van

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A Déli-óceán felől érkezhetett a madárinfluenza vírusa

A Conversation magazinban megjelent cikk szerint a most kimutatott kórokozó a magas patogenitású (HPAI) H5N1 vírus 2.3.4.4b kládjához (variánsához) tartozik. Ez a törzs 2021 óta – Ausztráliát leszámítva – már a világ összes kontinensén végigsöpört, vadon élő állatok és baromfik tömegeinek pusztulását okozva.

A kutatók szerint a nyugat-ausztráliai esetek arra utalnak, hogy a vírus ezúttal nem az északi vándormadarakkal érkezett, hanem a Déli-óceán vadvilágának közvetítésével érte el a kontinenst.

Döntő jelentőségű lesz a genetikai vizsgálat eredménye: a minták elemzése pontosan megmutatja majd, hogy az ausztrál madarakban talált vírus milyen rokonságban áll az Antarktiszon, a Heard-szigeten vagy éppen Dél-Amerikában izolált törzsekkel.

Egyedi esetek vagy egy nagyobb járvány előszele?

Egyelőre rejtély, hogy a két megerősített fertőzés csupán elszigetelt eset, vagy egy kibontakozó, nagyobb hullám kezdete. Az elkövetkező hetekben dől el, hogy a vírus szélesebb körben is jelen van-e már Ausztráliában.

A H5N1 ezen variánsa lényegesen komolyabb fenyegetést jelent, mint a korábbi helyi madárinfluenza-járványok. Rendkívül agresszívan terjed, jóval több fajt képes megbetegíteni, és a madarak mellett már emlősökben is felbukkant.

Ugyanakkor az emberekre leselkedő kockázat jelenleg alacsony. Az emberi megbetegedések rendkívül ritkák, és szinte kivétel nélkül fertőzött állatokkal vagy erősen szennyezett környezettel való közvetlen, szoros érintkezéshez köthetők.

A tengeri madarak és a dögevők különösen veszélyeztetettek

Mivel a vírus fertőzött állatokkal, tetemekkel és szennyezett környezettel is terjed, a hatalmas kolóniákban fészkelő tengeri madarak – köztük a csérek, a szulák és az albatroszok – különösen sebezhetők.

Ausztráliában azonban nemcsak ők, hanem a dögevők és bizonyos emlősök is komoly veszélynek vannak kitéve.

A tasmán ördögök például a fertőzött tetemek elfogyasztásával könnyen elkaphatják a kórokozót, míg a part menti medvefóka-kolóniák sűrűsége miatt náluk is gyorsan eszkalálódhat a helyzet.