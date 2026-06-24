Beigazolódott a szülők rémálma: alattomosan teszik tönkre a gyerekeket a népszerű italok

A gyerekek valósággal élnek-halnak az édes ízekért, így a cukros üdítők és a gyümölcsitalok hamar a mindennapok részévé válnak. Ami azonban elsőre ártalmatlannak tűnik, az később nagyon is súlyos károkat okozhat: egy korábbiaknál is alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy a magas vérnyomás nem egyik napról a másikra alakul ki, a kockázatot már a korai életévek étrendje is alaposan befolyásolja.
Gyerekként dől el, magas vérnyomással fogunk-e küzdeni?
A Torontói és a Harvard Egyetem kutatói a neves Circulation című szakfolyóiratban mutatták be annak a nagyszabású, hosszú távú vizsgálatnak az eredményeit, amely a fiatalkori életmód és a későbbi egészségi állapot közötti összefüggéseket térképezte fel. A szakemberek kifejezetten arra voltak kíváncsiak, miként hat a gyermekkori és serdülőkori italfogyasztás a felnőttkori egészségre – külön-külön vizsgálva a cukros üdítőket, a gyümölcsleveket, valamint a friss, teljes gyümölcsök fogyasztását.
Az elemzés a Growing Up Today Study elnevezésű, jelenleg is zajló kohorszvizsgálat (hosszú távú követéses kutatás) adataira épült. Ebben a monumentális projektben több mint 25 ezer résztvevőt kísértek figyelemmel: a fiatalok 9 és 16 éves koruk között kezdtek el részletes adatokat közölni az étrendjükről, az életmódjukról és az egészségi állapotukról, a kutatók pedig közel 25 éven át követték nyomon az életútjukat.
Nem mindegy, milyen formában visszük be a cukrot
A kutatás egyik alapvető megállapítása, hogy a teljes fruktóz- (azaz gyümölcscukor-) bevitel önmagában még nem állt közvetlen kapcsolatban a magas vérnyomás kialakulásával. A kép viszont azonnal megváltozott, amint a szakemberek megvizsgálták a cukor konkrét forrását.
- A cukrozott üdítők esetében például már egyértelmű összefüggést találtak a hipertóniával: a mérések szerint a betegség esélye minden egyes napi adaggal tovább nőtt.
- A gyümölcsleveknél ugyanakkor jóval árnyaltabb eredmény született. Mérsékelt mennyiségben még némi jótékony hatás is mutatkozott, ám a nagyobb dózisok már itt is fokozták a vérnyomásproblémák valószínűségét.
A sportitalok sem feltétlenül egészségesek
A kutatás külön fejezetet szentelt a sportitaloknak, amelyeket a nagyközönség gyakran egészséges alternatívaként kezel, hiszen a marketingjük szorosan összefonódik a mozgással és az aktív életmóddal. Vasanti Malik, a tanulmány vezető szerzője szerint azonban ez veszélyes tévhit. Az adatok alapján ugyanis ezek a termékek éppúgy fokozzák a hipertónia kialakulásának esélyét, mint a hagyományos cukros üdítők. A szakemberek szerint a hivatalos táplálkozási ajánlásokban sokkal egyértelműbben kellene tisztázni ezeknek a frissítőknek a valós szerepét – különösen azért, mert a fiatalok jelentős része teljesen gyanútlanul, szinte napi rendszerességgel fogyasztja őket.
A titok a rostokban rejlik: miért kivétel a friss gyümölcs?
A kutatás egyik legfontosabb pozitív megállapítása, hogy a friss, egész gyümölcsök fogyasztása egyáltalán nem növelte a hipertónia kialakulásának esélyét – annak ellenére sem, hogy természetes módon ezekben is van fruktóz.
A szakemberek szerint a magyarázat a szerkezetben rejlik: a lédús gyümölcshús nem pusztán cukorból áll, hanem rengeteg étrendi rostot és egyéb értékes tápanyagot is tartalmaz.
Ez az összetett, természetes „csomagolás” lassítja a felszívódást, így a szervezet teljesen másként reagál rá, mint a folyékony formában, szinte akadálytalanul bezúduló cukorra.
Nem lehet elég korán kezdeni az egészséges életmódot
A magas vérnyomás a szív- és érrendszeri megbetegedések egyik legfőbb kockázati tényezője, és a szakértők szerint rendkívül aggasztó, hogy a probléma egyre korábbi életkorban üti fel a fejét. A vizsgált csoport tagjainak mintegy 6 százalékánál döbbenetesen fiatalon alakult ki hipertónia: a diagnosztizáltak medián életkora mindössze 36 év volt.
Vasanti Malik rámutatott:
az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a gyermekkori táplálkozás és életmód évtizedekkel később is érezteti a hatását. A szakember kiemelte, hogy a megelőzés során nem szabad egy-egy kiragadott tápanyagra (például csak a kalóriákra vagy a tiszta cukorra) fókuszálni, hanem mindig az élelmiszerek egészét, azok komplex szerkezetét kell nézni.
A tanulmány szerzői szerint a hivatalos táplálkozási irányelveknek a jövőben sokkal határozottabban kellene ösztönözniük a friss, egész gyümölcsök választását, miközben már egészen kisgyermekkortól kezdve szigorú korlátok közé kell szorítaniuk a folyékony formában bevitt cukrok mennyiségét.