Beigazolódott a szülők rémálma: alattomosan teszik tönkre a gyerekeket a népszerű italok

A gyerekek valósággal élnek-halnak az édes ízekért, így a cukros üdítők és a gyümölcsitalok hamar a mindennapok részévé válnak. Ami azonban elsőre ártalmatlannak tűnik, az később nagyon is súlyos károkat okozhat: egy korábbiaknál is alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy a magas vérnyomás nem egyik napról a másikra alakul ki, a kockázatot már a korai életévek étrendje is alaposan befolyásolja.

A cukrozott italok gyerekkori fogyasztása később drasztikusan megnöveli a magas vérnyomás kialakulásának esélyét

Fotó: IAN BODDY / IBO

Gyerekként dől el, magas vérnyomással fogunk-e küzdeni?

A Torontói és a Harvard Egyetem kutatói a neves Circulation című szakfolyóiratban mutatták be annak a nagyszabású, hosszú távú vizsgálatnak az eredményeit, amely a fiatalkori életmód és a későbbi egészségi állapot közötti összefüggéseket térképezte fel. A szakemberek kifejezetten arra voltak kíváncsiak, miként hat a gyermekkori és serdülőkori italfogyasztás a felnőttkori egészségre – külön-külön vizsgálva a cukros üdítőket, a gyümölcsleveket, valamint a friss, teljes gyümölcsök fogyasztását.

Az elemzés a Growing Up Today Study elnevezésű, jelenleg is zajló kohorszvizsgálat (hosszú távú követéses kutatás) adataira épült. Ebben a monumentális projektben több mint 25 ezer résztvevőt kísértek figyelemmel: a fiatalok 9 és 16 éves koruk között kezdtek el részletes adatokat közölni az étrendjükről, az életmódjukról és az egészségi állapotukról, a kutatók pedig közel 25 éven át követték nyomon az életútjukat.

Nem mindegy, milyen formában visszük be a cukrot

A kutatás egyik alapvető megállapítása, hogy a teljes fruktóz- (azaz gyümölcscukor-) bevitel önmagában még nem állt közvetlen kapcsolatban a magas vérnyomás kialakulásával. A kép viszont azonnal megváltozott, amint a szakemberek megvizsgálták a cukor konkrét forrását.

A cukrozott üdítők esetében például már egyértelmű összefüggést találtak a hipertóniával: a mérések szerint a betegség esélye minden egyes napi adaggal tovább nőtt.

A gyümölcsleveknél ugyanakkor jóval árnyaltabb eredmény született. Mérsékelt mennyiségben még némi jótékony hatás is mutatkozott, ám a nagyobb dózisok már itt is fokozták a vérnyomásproblémák valószínűségét.

A sportitalok sem feltétlenül egészségesek

A kutatás külön fejezetet szentelt a sportitaloknak, amelyeket a nagyközönség gyakran egészséges alternatívaként kezel, hiszen a marketingjük szorosan összefonódik a mozgással és az aktív életmóddal. Vasanti Malik, a tanulmány vezető szerzője szerint azonban ez veszélyes tévhit. Az adatok alapján ugyanis ezek a termékek éppúgy fokozzák a hipertónia kialakulásának esélyét, mint a hagyományos cukros üdítők. A szakemberek szerint a hivatalos táplálkozási ajánlásokban sokkal egyértelműbben kellene tisztázni ezeknek a frissítőknek a valós szerepét – különösen azért, mert a fiatalok jelentős része teljesen gyanútlanul, szinte napi rendszerességgel fogyasztja őket.