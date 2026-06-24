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üdítő

Beigazolódott a szülők rémálma: alattomosan teszik tönkre a gyerekeket a népszerű italok

1 órája
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Egy hosszú távú kutatás szerint összefüggés lehet a gyermekkori cukrosital-fogyasztás és a felnőttkorban jelentkező hipertónia között. A magas vérnyomás kockázata különösen azoknál lehet nagyobb, akik fiatalon rendszeresen cukorral édesített italokat vagy nagyobb mennyiségű gyümölcslevet fogyasztanak.
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üdítőhipertóniagyerekkormagas vérnyomáscukros üdítők

A gyerekek valósággal élnek-halnak az édes ízekért, így a cukros üdítők és a gyümölcsitalok hamar a mindennapok részévé válnak. Ami azonban elsőre ártalmatlannak tűnik, az később nagyon is súlyos károkat okozhat: egy korábbiaknál is alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy a magas vérnyomás nem egyik napról a másikra alakul ki, a kockázatot már a korai életévek étrendje is alaposan befolyásolja. 

A cukrozott italok gyerekkori fogyasztása később drasztikusan megnöveli a magas vérnyomás kialakulásának esélyét
A cukrozott italok gyerekkori fogyasztása később drasztikusan megnöveli a magas vérnyomás kialakulásának esélyét
Fotó: IAN BODDY / IBO

Gyerekként dől el, magas vérnyomással fogunk-e küzdeni?

A Torontói és a Harvard Egyetem kutatói a neves Circulation című szakfolyóiratban mutatták be annak a nagyszabású, hosszú távú vizsgálatnak az eredményeit, amely a fiatalkori életmód és a későbbi egészségi állapot közötti összefüggéseket térképezte fel. A szakemberek kifejezetten arra voltak kíváncsiak, miként hat a gyermekkori és serdülőkori italfogyasztás a felnőttkori egészségre – külön-külön vizsgálva a cukros üdítőket, a gyümölcsleveket, valamint a friss, teljes gyümölcsök fogyasztását. 

Az elemzés a Growing Up Today Study elnevezésű, jelenleg is zajló kohorszvizsgálat (hosszú távú követéses kutatás) adataira épült. Ebben a monumentális projektben több mint 25 ezer résztvevőt kísértek figyelemmel: a fiatalok 9 és 16 éves koruk között kezdtek el részletes adatokat közölni az étrendjükről, az életmódjukról és az egészségi állapotukról, a kutatók pedig közel 25 éven át követték nyomon az életútjukat. 

Nem mindegy, milyen formában visszük be a cukrot

A kutatás egyik alapvető megállapítása, hogy a teljes fruktóz- (azaz gyümölcscukor-) bevitel önmagában még nem állt közvetlen kapcsolatban a magas vérnyomás kialakulásával. A kép viszont azonnal megváltozott, amint a szakemberek megvizsgálták a cukor konkrét forrását. 

  • A cukrozott üdítők esetében például már egyértelmű összefüggést találtak a hipertóniával: a mérések szerint a betegség esélye minden egyes napi adaggal tovább nőtt. 
  • A gyümölcsleveknél ugyanakkor jóval árnyaltabb eredmény született. Mérsékelt mennyiségben még némi jótékony hatás is mutatkozott, ám a nagyobb dózisok már itt is fokozták a vérnyomásproblémák valószínűségét. 

A sportitalok sem feltétlenül egészségesek

A kutatás külön fejezetet szentelt a sportitaloknak, amelyeket a nagyközönség gyakran egészséges alternatívaként kezel, hiszen a marketingjük szorosan összefonódik a mozgással és az aktív életmóddal. Vasanti Malik, a tanulmány vezető szerzője szerint azonban ez veszélyes tévhit. Az adatok alapján ugyanis ezek a termékek éppúgy fokozzák a hipertónia kialakulásának esélyét, mint a hagyományos cukros üdítők. A szakemberek szerint a hivatalos táplálkozási ajánlásokban sokkal egyértelműbben kellene tisztázni ezeknek a frissítőknek a valós szerepét – különösen azért, mert a fiatalok jelentős része teljesen gyanútlanul, szinte napi rendszerességgel fogyasztja őket. 

A titok a rostokban rejlik: miért kivétel a friss gyümölcs?

A kutatás egyik legfontosabb pozitív megállapítása, hogy a friss, egész gyümölcsök fogyasztása egyáltalán nem növelte a hipertónia kialakulásának esélyét – annak ellenére sem, hogy természetes módon ezekben is van fruktóz. 

A szakemberek szerint a magyarázat a szerkezetben rejlik: a lédús gyümölcshús nem pusztán cukorból áll, hanem rengeteg étrendi rostot és egyéb értékes tápanyagot is tartalmaz. 

Ez az összetett, természetes „csomagolás” lassítja a felszívódást, így a szervezet teljesen másként reagál rá, mint a folyékony formában, szinte akadálytalanul bezúduló cukorra. 

Nem lehet elég korán kezdeni az egészséges életmódot

A magas vérnyomás a szív- és érrendszeri megbetegedések egyik legfőbb kockázati tényezője, és a szakértők szerint rendkívül aggasztó, hogy a probléma egyre korábbi életkorban üti fel a fejét. A vizsgált csoport tagjainak mintegy 6 százalékánál döbbenetesen fiatalon alakult ki hipertónia: a diagnosztizáltak medián életkora mindössze 36 év volt. 

Vasanti Malik rámutatott: 

az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a gyermekkori táplálkozás és életmód évtizedekkel később is érezteti a hatását. A szakember kiemelte, hogy a megelőzés során nem szabad egy-egy kiragadott tápanyagra (például csak a kalóriákra vagy a tiszta cukorra) fókuszálni, hanem mindig az élelmiszerek egészét, azok komplex szerkezetét kell nézni. 

A tanulmány szerzői szerint a hivatalos táplálkozási irányelveknek a jövőben sokkal határozottabban kellene ösztönözniük a friss, egész gyümölcsök választását, miközben már egészen kisgyermekkortól kezdve szigorú korlátok közé kell szorítaniuk a folyékony formában bevitt cukrok mennyiségét.

 

 

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