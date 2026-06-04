Rejtélyes erőteret észleltek az idegen világokon

Hét úgynevezett „forró Jupiter” típusú exobolygót vizsgáltak a kutatók, és arra jutottak, hogy valószínűleg saját mágneses térrel rendelkeznek. A felfedezés azért különösen fontos, mert a mágneses tér kulcsszerepet játszhat egy bolygó légkörének megőrzésében és hosszú távú fejlődésében, valamint védelmet is nyújthat a káros sugárzással szemben az élet számára.

Illusztráció a mágneses térről, ami a Jupitert veszi körbe

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Hogyan fedezték fel a mágneses tér nyomait az exobolygókon?

A vizsgált bolygók rendkívül közel keringenek saját csillagjukhoz, egyik oldaluk állandóan perzselő forróságban van, míg a másik örök sötétségbe burkolózik. Ilyen körülmények között elképesztően erős szelek alakulnak ki, amelyek akár óránként 25 ezer kilométeres sebességgel is fújhatnak.

A csillagászok azonban valami szokatlant vettek észre: a legforróbb bolygókon a vártnál gyengébbek voltak a légköri áramlások.

A számítások szerint ezt csak egy erős mágneses tér magyarázhatja, amely fékezi a töltött részecskék mozgását a légkörben.

Miért ennyire fontos a mágneses tér?

A mágneses tér láthatatlan védőpajzsként működik a bolygók körül. A Föld esetében például eltéríti a Napból érkező töltött részecskéket, így segít megőrizni a légkört és védi az életet a káros sugárzástól.

A Mars valaha szintén rendelkezett mágneses térrel, de miután ezt elveszítette, légkörének nagy része fokozatosan eltűnt. A kutatók szerint ezért a mágneses tér rendkívül fontos tényezője lehet annak, hogy egy bolygó hosszú távon lakható maradhat-e.

Miben különlegesek ezek az exobolygók?

A most vizsgált bolygók nem alkalmasak életre, mivel gázóriások, és sokkal forróbbak a Jupiternél. Tömegük Naprendszerünk legnagyobb bolygójának tömegével vetekszik, sőt, néhányuk még annál is nagyobb. A kutatás jelentősége mégis óriási, mert ez az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy a Naprendszeren kívüli bolygók is képesek erős mágneses teret létrehozni.

Miért lehet fontos a jövő kutatásai szempontjából?

A csillagászok szerint a mostani eredmények segíthetnek jobban megérteni, hogyan fejlődnek a bolygók és milyen feltételek szükségesek a légkör hosszú távú fennmaradásához. A jövőben már nemcsak a bolygók méretét és hőmérsékletét vizsgálhatják a kutatók, hanem azt is, hogy rendelkeznek-e mágneses térrel.