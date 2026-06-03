Mákos kifli után megbukhat a drogteszten? – mutatjuk a megdöbbentő igazságot

A válasz meglepő módon igen. A mákmag ugyanis az ópium mák növényből származik, amelyet a morfin és a heroin előállítására is használnak. Bár a mag maga nem tartalmaz jelentős mennyiségű kábítószert, a betakarítás során ópium alkaloidok – köztük morfin és kodein – kerülhetnek a mag felszínére. Ezek a nyomokban megtalálható vegyületek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy hamis pozitív eredményt produkáljanak a drogteszten.

A mákmag biztonságosan fogyasztható, de nagyon érzékeny drogteszt hamis pozitív eredményt adhat a mákfogyasztás után

Fotó: FOODCOLLECTION GESMBH / foodcollection

Hogyan válik a mákmag „bűnössé"?

Urbah Viqar, a Pennsylvania Állami Egyetem toxikológus szakembere részletesen megvizsgálta ezt a jelenséget. Kutatásai szerint a mosatlan mákmag akár 10-60 mikrogramm morfint is tartalmazhat grammonként. Ez a mennyiség pedig bőven elegendő ahhoz, hogy a szervezetben kimutatható szintet érjen el. A drogteszt ugyanis rendkívül érzékeny, és képes felismerni még a legkisebb nyomokat is.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy az Egyesült Államokban már több esetben is előfordult, hogy ártatlan emberek veszítették el állásukat vagy kerültek jogi problémákba mákos ételek fogyasztása miatt. Szerencsére a hatóságok egyre inkább felismerik ezt a jelenséget, és a drogteszt határértékeit időről időre módosítják. Ennek ellenére a kockázat továbbra is fennáll, különösen azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak mákot tartalmazó ételeket.

Hogyan védekezzünk a hamis pozitív eredmény ellen?

Először is, érdemes tudni, hogy a morfin és a kodein a mákmag fogyasztása után körülbelül 48 órán keresztül kimutatható a vizeletben. Ezért amennyiben drogteszt vár ránk, célszerű legalább három nappal korábban abbahagyni a mákot tartalmazó ételek fogyasztását. Ez egyszerű elővigyázatosság, amely megkímélhet minket a kellemetlen magyarázkodástól.

Másodszor, ha mégis pozitív eredményt kapunk, ne essünk pánikba. A modern laboratóriumok képesek megkülönböztetni a mákból származó alkaloidokat a tényleges heroin vagy ópium használattól. Kérjük a megerősítő tesztet, amely pontosabb eredményt ad. Emellett érdemes megemlíteni a vizsgálatot végző szakembernek, hogy fogyasztottunk-e mákos ételeket az elmúlt napokban.