Mákos kifli után megbukhat a drogteszten? – mutatjuk a megdöbbentő igazságot

A válasz meglepő módon igen. A mákmag ugyanis az ópium mák növényből származik, amelyet a morfin és a heroin előállítására is használnak. Bár a mag maga nem tartalmaz jelentős mennyiségű kábítószert, a betakarítás során ópium alkaloidok – köztük morfin és kodein – kerülhetnek a mag felszínére. Ezek a nyomokban megtalálható vegyületek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy hamis pozitív eredményt produkáljanak a drogteszten.
Hogyan válik a mákmag „bűnössé"?
Urbah Viqar, a Pennsylvania Állami Egyetem toxikológus szakembere részletesen megvizsgálta ezt a jelenséget. Kutatásai szerint a mosatlan mákmag akár 10-60 mikrogramm morfint is tartalmazhat grammonként. Ez a mennyiség pedig bőven elegendő ahhoz, hogy a szervezetben kimutatható szintet érjen el. A drogteszt ugyanis rendkívül érzékeny, és képes felismerni még a legkisebb nyomokat is.
A probléma súlyosságát jelzi, hogy az Egyesült Államokban már több esetben is előfordult, hogy ártatlan emberek veszítették el állásukat vagy kerültek jogi problémákba mákos ételek fogyasztása miatt. Szerencsére a hatóságok egyre inkább felismerik ezt a jelenséget, és a drogteszt határértékeit időről időre módosítják. Ennek ellenére a kockázat továbbra is fennáll, különösen azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak mákot tartalmazó ételeket.
Hogyan védekezzünk a hamis pozitív eredmény ellen?
Először is, érdemes tudni, hogy a morfin és a kodein a mákmag fogyasztása után körülbelül 48 órán keresztül kimutatható a vizeletben. Ezért amennyiben drogteszt vár ránk, célszerű legalább három nappal korábban abbahagyni a mákot tartalmazó ételek fogyasztását. Ez egyszerű elővigyázatosság, amely megkímélhet minket a kellemetlen magyarázkodástól.
Másodszor, ha mégis pozitív eredményt kapunk, ne essünk pánikba. A modern laboratóriumok képesek megkülönböztetni a mákból származó alkaloidokat a tényleges heroin vagy ópium használattól. Kérjük a megerősítő tesztet, amely pontosabb eredményt ad. Emellett érdemes megemlíteni a vizsgálatot végző szakembernek, hogy fogyasztottunk-e mákos ételeket az elmúlt napokban.
A mák ártalmatlan, de óvatosság szükséges
A mákmag továbbra is biztonságos és egészséges élelmiszer, amely gazdag ásványi anyagokban és rostokban. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk azzal, hogy ez az ősi mag váratlan kellemetlenségeket okozhat bizonyos helyzetekben. A tudatos fogyasztás és a drogtesztek előtti megfelelő felkészülés kulcsfontosságú ahhoz, hogy elkerüljük a hamis pozitív eredményeket.
Végül ne feledjük: a mákos sütemények fogyasztása nem bűncselekmény, és nem tesz minket drogfogyasztóvá. Azonban a modern drogtesztelési eljárások érzékenysége miatt érdemes odafigyelni arra, hogy mikor és mennyit fogyasztunk ebből a hagyományos magyar kedvencből.