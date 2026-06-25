Életet találtak a Marson? Meghökkentő felfedezést tett a NASA

A Perseverance 2021 óta kutatja a Jezero-krátert. Ez a marsi medence nagyjából 3,7 milliárd évvel ezelőtt még egy tónak és a belé torkolló folyódeltának adott otthont. Mivel a tudósok szerint a víz hosszú időn át jelen volt a területen, a kráter tökéletes helyszín az egykori kémiai folyamatok nyomainak felkutatására.

A Perseverance marsjáró két kőzetmintában is makromolekuláris szenet mutatott ki

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Szerves anyagok egy különös marsi kőzetben

A kutatók a Perseverance rover SHERLOC nevű műszerével vizsgálták a Jezero-kráter nyugati deltájánál, a Neretva Vallis területén található Bright Angel kőzetkibúvást.

A legfrissebb mérések szerint a portól megtisztított felszín alatt két kőzetmintában is makromolekuláris szenet mutattak ki.

A minták egyike a Cheyava Falls nevű agyagkő, amely különös, foltos mintázata miatt már korábban felkeltette a szakma figyelmét.

A szakértők úgy vélik, hogy ezek az anyagok vagy a közelmúltban kerültek a felszínre, vagy olyan ásványok fedték őket, amelyek megóvták a molekulákat a marsi környezet pusztító hatásaitól.

Izgalmas környezet, de még nem bizonyíték az életre

A felfedezés azért különösen értékes, mert a szerves anyagok mellett egyéb fontos vegyületeket – karbonátokat, szulfátokat és foszfátokat – is találtak a kőzetekben. Ezek az összetevők mind nélkülözhetetlenek ahhoz a kémiai környezethez, amelyben az általunk ismert élet kialakulhat.

A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek: a szerves anyagok jelenléte önmagában még nem jelenti azt, hogy biológiai folyamatok hozták létre őket.

A Perseverance műszerei ugyanis nem képesek megkülönböztetni, hogy a kimutatott szerves szén egykori élőlényektől származik-e, vagy csupán élettelen, geológiai folyamatok terméke.

A kutatók éppen ezért nem állítják, hogy az élet közvetlen nyomaira bukkantak. A lelet sokkal inkább azt bizonyítja, hogy a Mars múltjában több helyen is adottak voltak azok az alapanyagok és környezeti feltételek, amelyek lehetővé tehették az élet megjelenését.

Többféle eredet is elképzelhető

Egyelőre rejtély övezi a makromolekuláris szén származását, így több elmélet is versenyben van.

Elképzelhető, hogy az anyag nem is a vörös bolygón keletkezett, hanem bolygóközi porszemcsékkel vagy meteoritokkal érkezett a Marsra.

Ugyanakkor az sem kizárt, hogy helyi folyamatok terméke: kialakulásában korai vulkáni tevékenység, elektrokémiai reakciók vagy hidrotermális aktivitás is szerepet játszhatott.

Bár biztosat még nem tudni, a kutatók teljesen a biológiai eredet lehetőségét sem zárják ki.

A műszerek ún. Raman-térképezéssel végzett elemzései szerint a kimutatott anyag amorf szénnek tűnik. Spektrális jellemzői szerkezetileg nagyon hasonlítanak számos ismert földi és meteoritból származó mintára, a nehézséget azonban az okozza, hogy ezek között az élővilághoz köthető és a szervetlen eredetűek egyaránt megtalálhatók. Emiatt a szakértők egyelőre képtelenek egyetlen konkrét forráshoz kötni a marsi leletet.