Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mars

Életet találtak a Marson? Meghökkentő felfedezést tett a NASA

33 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Összetett szerves szénvegyületeket mutatott ki a NASA Perseverance marsjárója a Jezero-kráter egyik kőzetében. Bár a lelet fontos a Mars múltjának megértésében, még nem bizonyítja egyértelműen, hogy egykor élet lehetett a vörös bolygón.
Link másolása
Vágólapra másolva!
marsnasajezero - kráteréletszerves anyagok

A Perseverance 2021 óta kutatja a Jezero-krátert. Ez a marsi medence nagyjából 3,7 milliárd évvel ezelőtt még egy tónak és a belé torkolló folyódeltának adott otthont. Mivel a tudósok szerint a víz hosszú időn át jelen volt a területen, a kráter tökéletes helyszín az egykori kémiai folyamatok nyomainak felkutatására.

A Perseverance marsjáró két kőzetmintában is makromolekuláris szenet mutatott ki
A Perseverance marsjáró két kőzetmintában is makromolekuláris szenet mutatott ki
Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Szerves anyagok egy különös marsi kőzetben

A kutatók a Perseverance rover SHERLOC nevű műszerével vizsgálták a Jezero-kráter nyugati deltájánál, a Neretva Vallis területén található Bright Angel kőzetkibúvást. 

A legfrissebb mérések szerint a portól megtisztított felszín alatt két kőzetmintában is makromolekuláris szenet mutattak ki.

A minták egyike a Cheyava Falls nevű agyagkő, amely különös, foltos mintázata miatt már korábban felkeltette a szakma figyelmét. 

A szakértők úgy vélik, hogy ezek az anyagok vagy a közelmúltban kerültek a felszínre, vagy olyan ásványok fedték őket, amelyek megóvták a molekulákat a marsi környezet pusztító hatásaitól.

Izgalmas környezet, de még nem bizonyíték az életre

A felfedezés azért különösen értékes, mert a szerves anyagok mellett egyéb fontos vegyületeket – karbonátokat, szulfátokat és foszfátokat – is találtak a kőzetekben. Ezek az összetevők mind nélkülözhetetlenek ahhoz a kémiai környezethez, amelyben az általunk ismert élet kialakulhat.

A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek: a szerves anyagok jelenléte önmagában még nem jelenti azt, hogy biológiai folyamatok hozták létre őket.

A Perseverance műszerei ugyanis nem képesek megkülönböztetni, hogy a kimutatott szerves szén egykori élőlényektől származik-e, vagy csupán élettelen, geológiai folyamatok terméke.

A kutatók éppen ezért nem állítják, hogy az élet közvetlen nyomaira bukkantak. A lelet sokkal inkább azt bizonyítja, hogy a Mars múltjában több helyen is adottak voltak azok az alapanyagok és környezeti feltételek, amelyek lehetővé tehették az élet megjelenését.

Többféle eredet is elképzelhető

Egyelőre rejtély övezi a makromolekuláris szén származását, így több elmélet is versenyben van. 

  • Elképzelhető, hogy az anyag nem is a vörös bolygón keletkezett, hanem bolygóközi porszemcsékkel vagy meteoritokkal érkezett a Marsra. 
  • Ugyanakkor az sem kizárt, hogy helyi folyamatok terméke: kialakulásában korai vulkáni tevékenység, elektrokémiai reakciók vagy hidrotermális aktivitás is szerepet játszhatott. 
  • Bár biztosat még nem tudni, a kutatók teljesen a biológiai eredet lehetőségét sem zárják ki.

A műszerek ún. Raman-térképezéssel végzett elemzései szerint a kimutatott anyag amorf szénnek tűnik. Spektrális jellemzői szerkezetileg nagyon hasonlítanak számos ismert földi és meteoritból származó mintára, a nehézséget azonban az okozza, hogy ezek között az élővilághoz köthető és a szervetlen eredetűek egyaránt megtalálhatók. Emiatt a szakértők egyelőre képtelenek egyetlen konkrét forráshoz kötni a marsi leletet.

A földi vizsgálatok válaszolhatják meg a nagy kérdést

A Jezero-kráterben azonosított szerves vegyületek világosan mutatják, hogy a bolygó ősi környezete kémiailag rendkívül összetett volt. Ahhoz azonban, hogy kiderüljön, valóban létezett-e élet a vörös bolygón, elengedhetetlen a minták földi elemzése. Ehhez egy olyan küldetésre van szükség, amely biztonságosan hazaszállítja a Perseverance tárolókapszuláit. A földi kutatóintézetekben ugyanis már rendelkezésre állnak azok a szuperérzékeny műszerek, amelyek képesek pontosan meghatározni a komplex szerves vegyületek eredetét. 

A felfedezésről részletesebben a Science Advances tudományos folyóirat számol be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!