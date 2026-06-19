Felnyitottak egy marsi meteoritot, elképesztő, hogy mi volt benne

A kutatók az NWA 8171 jelű marsi meteorit vizsgálata során tették a felfedezést. A Királyi Ontario Múzeumban őrzött kőzetdarab belsejében apró gránátszemcséket találtak – ez az ásvány a Földön többnyire intenzív hő, nagy nyomás vagy kémiai átalakulások hatására jön létre.

Marsi meteorit (illusztráció)

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Geochemical Perspectives Letters című tudományos folyóirat szakcikke szerint a szakértők eleinte nem is sejtették, hogy gránátra bukkantak. Az ásvány vasban gazdag, sárgászöld változata, az andradit ugyanis könnyen összetéveszthető a meteoritokban megszokott más ásványokkal. Bár a tüzetesebb elemzések végül megerősítették az andradit jelenlétét, a parányi, mindössze 0,8 × 0,5 milliméteres kőzetdarabkában csupán néhány szemcsét találtak belőle.

A gránát mint marsi időkapszula

Az NWA 8171 egy bazaltos breccsa, vagyis olyan kőzet, amely a megszilárdult magma és a beleágyazódott ásványdarabkák keveréke. Az ilyen meteoritok rengeteg mindent elárulnak a Mars geológiai múltjáról, az ősi magmafolyásoktól kezdve a kőzetbe zárt egyéb információkig. Ezen belül a gránát igazi „történetmesélő”: egyedi pillanatfelvételként őrzi a keletkezése idejére jellemző hőmérsékletet és nyomást, a benne található más ásványok nyomai pedig segítenek rekonstruálni az egykori környezet kémiai összetételét.

A szakértők egyelőre nem ismerik a pontos képződési környezetet: nem tudni, hogy a gránát egy eddig azonosítatlan marsi magmatípusból származik-e, vagy metamorfózis (kőzetátalakulás) során jött létre. Ez a folyamat a meglévő kőzeteket extrém hő, nagy nyomás vagy forró folyadékok hatására formálja új anyaggá. A Marson az ehhez szükséges feltételeket egy becsapódó meteorit, a kéregbe felnyomuló magma, vagy akár a kettő együttes hatása is megteremthette.

Nem biztos, hogy a Marson alakult ki

A kutatók még azt a lehetőséget sem zárják ki teljesen, hogy a gránát nem is a Marson keletkezett. Bár a darabka kémiai összetételének egy része marsinak tűnik, az NWA 8171 egy többféle anyagot magában foglaló breccsa. Így elméletileg az is elképzelhető, hogy a töredék máshonnan származik, és még azelőtt került a Marsra, hogy beépült volna a kőzetbe. A rejtély kibogozásához a következő lépésben az ásvány izotóparányait vizsgálják meg: ha ezek hasonlítanak a többi marsi ásványéhoz, az egyértelműen jelzi majd, hogy a gránát a vörös bolygón formálódott.