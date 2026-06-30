Egyetlen csigolya árulta el, mekkora szörnyeteg lehetett a megalodon

A fosszíliát eredetileg 1978-ban tárták fel a dániai Gram Clay Pit lelőhelyen. A paleontológusok ekkor mintegy húsz, egyazon példánytól származó csigolyára bukkantak. Ezek egyike – a maga 23 centiméteres átmérőjével – minden addig ismert megalodon-csigolyát felülmúlt, így központi szerepet játszott az ősállat maximális testméretének meghatározásában.

Egy megalodon művészi illusztrációja

Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

A megalodon-csigolya kalandos útja

A lelet 1989-ben, szállítás közben súlyosan megsérült, majd sokáig elveszettnek hitték. Később azonban Bent Erik Kramer Lindow, a Dán Természettudományi Múzeum kurátora egy fosszíliákat rejtő dobozban ráismert a maradványokra. A kutatók végül két részlegesen megőrződött csigolyát, legalább 185 kisebb csigolyatöredéket, valamint több kőzetdarabot azonosítottak.

Miről árulkodik az újra megkerült csigolya?

Mivel a cápák váza porcos, a megalodon maradványai meglehetősen hiányosak. A kutatók éppen ezért főként a fogakból, illetve a ritkán előkerülő, elmeszesedett csigolyákból tudnak az állat méretére következtetni.

Az új vizsgálat megerősítette, hogy a dániai csigolya átmérője valóban elérte a 23 centimétert. Ez az adat azért fontos, mert erre alapozták a 24,3 méteres maximális testhosszra vonatkozó becslést is.

A megalodon csigolyája

Fotó: Museum of Southern Jutland, Denmark

A szakemberek a csigolyákat körülvevő üledéket is megvizsgálták. A mikroszkópos elemzés során fosszilis óriáscápa-pikkelyekre bukkantak, amelyeket a kutatócsoport a megalodon gyomortartalmaként azonosított. A felfedezés jól illeszkedik azokhoz az újabb eredményekhez, melyek szerint a megalodon nem volt válogatós, hanem kifejezetten változatos étrenden élt. A termetesebb példányok így akár nagyobb testű cápákat is elejthettek.

A kutatás a Palaeontologia Electronica című folyóiratban jelent meg.