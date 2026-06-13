Áttörés a rák elleni küzdelemben - ez az új megoldás mindent megváltoztathat

A kutatók megállapították, hogy az MI-algoritmusok a hagyományos mammográfia felvételeken olyan apró elváltozásokat is észlelnek, amelyeket az emberi szem könnyen figyelmen kívül hagy. Következésképpen ez a technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem hatékonyan kiegészíti munkájukat. Az eredmények azt mutatják, hogy minden ötödik mellrákos esetet – vagyis körülbelül 20 százalékot – az MI korábban azonosított, mint ahogyan azt a hagyományos módszerekkel sikerült volna.

A mellrák korai diagnózisában nagy szerepe lehet a mesterséges intelligenciának

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Az MI hatékonysága mellrák felismerésében

A Radiology folyóiratban publikált kutatás több mint 100 000 mammográfiás felvételt elemzett. A tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy az MI mennyire pontosan képes előrejelezni a mellrák kialakulását. Az eredmények minden várakozást felülmúltak, ugyanis a mesterséges intelligencia rendkívüli pontossággal azonosította azokat a nőket, akiknél később valóban kialakult a betegség. h

Ráadásul a tanulmány kimutatta, hogy az MI-rendszer különösen hatékonynak bizonyult a sűrű mellszövettel rendelkező nők esetében. Ezeknél a pácienseknél a hagyományos mammográfia gyakran kevésbé megbízható, hiszen a sűrű szövet elfedheti a daganatokat. Mindazonáltal az MI képes volt átlátni ezeken a nehézségeken, és pontosan azonosította a kockázati tényezőket. Ez a képesség különösen értékes, mivel a sűrű mellszövet önmagában is növeli a mellrák kockázatát.

Hogyan működik az mi-alapú szűrés a gyakorlatban?

A mesterséges intelligencia a mélytanulás elvén működik, amely lehetővé teszi számára, hogy több millió képből tanuljon. Először is az algoritmus elemzi a mammográfia felvételeket, majd összehasonlítja azokat a korábbi esetek hatalmas adatbázisával. Ezt követően azonosítja azokat a mintázatokat és anomáliákat, amelyek a mellrák kialakulásának korai jelei lehetnek.

A rendszer nem csupán a már látható daganatokat keresi, hanem a szöveti változásokat is figyelemmel kíséri. Ezek a változások gyakran évekkel megelőzik a rák klinikai megjelenését. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az MI-alapú szűrés nem helyettesíti a rendszeres orvosi ellenőrzéseket. Ellenkezőleg, a technológia célja az, hogy segítse az orvosokat a pontosabb és korábbi diagnózis felállításában.