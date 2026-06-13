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mellrák

Áttörés a rák elleni küzdelemben - ez az új megoldás mindent megváltoztathat

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A mesterséges intelligencia (MI) ismét bebizonyította, hogy képes megváltoztatni az orvostudomány jövőjét. Egy úttörő tanulmány szerint az MI-alapú rendszerek akár 6 évvel a hivatalos diagnózis előtt képesek felismerni a mellrák korai jeleit. Ez a felfedezés döbbenetes lehetőségeket nyit meg a megelőzés és a korai beavatkozás terén, potenciálisan több ezer életet mentve meg világszerte.
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mellrákmesterséges intelligenciamammográfia

A kutatók megállapították, hogy az MI-algoritmusok a hagyományos mammográfia felvételeken olyan apró elváltozásokat is észlelnek, amelyeket az emberi szem könnyen figyelmen kívül hagy. Következésképpen ez a technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem hatékonyan kiegészíti munkájukat. Az eredmények azt mutatják, hogy minden ötödik mellrákos esetet – vagyis körülbelül 20 százalékot – az MI korábban azonosított, mint ahogyan azt a hagyományos módszerekkel sikerült volna. 

mellrák Conceptual image of a mammogram on a tablet, showing a tumour in the mediolateral oblique (right) view. (Photo by SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD / Science Photo Library via AFP)
A mellrák korai diagnózisában nagy szerepe lehet a mesterséges intelligenciának
Fotó: SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD

Az MI hatékonysága mellrák felismerésében

A Radiology folyóiratban publikált kutatás több mint 100 000 mammográfiás felvételt elemzett. A tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy az MI mennyire pontosan képes előrejelezni a mellrák kialakulását. Az eredmények minden várakozást felülmúltak, ugyanis a mesterséges intelligencia rendkívüli pontossággal azonosította azokat a nőket, akiknél később valóban kialakult a betegség. h

Ráadásul a tanulmány kimutatta, hogy az MI-rendszer különösen hatékonynak bizonyult a sűrű mellszövettel rendelkező nők esetében. Ezeknél a pácienseknél a hagyományos mammográfia gyakran kevésbé megbízható, hiszen a sűrű szövet elfedheti a daganatokat. Mindazonáltal az MI képes volt átlátni ezeken a nehézségeken, és pontosan azonosította a kockázati tényezőket. Ez a képesség különösen értékes, mivel a sűrű mellszövet önmagában is növeli a mellrák kockázatát.

Hogyan működik az mi-alapú szűrés a gyakorlatban?

A mesterséges intelligencia a mélytanulás elvén működik, amely lehetővé teszi számára, hogy több millió képből tanuljon. Először is az algoritmus elemzi a mammográfia felvételeket, majd összehasonlítja azokat a korábbi esetek hatalmas adatbázisával. Ezt követően azonosítja azokat a mintázatokat és anomáliákat, amelyek a mellrák kialakulásának korai jelei lehetnek.

A rendszer nem csupán a már látható daganatokat keresi, hanem a szöveti változásokat is figyelemmel kíséri. Ezek a változások gyakran évekkel megelőzik a rák klinikai megjelenését. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az MI-alapú szűrés nem helyettesíti a rendszeres orvosi ellenőrzéseket. Ellenkezőleg, a technológia célja az, hogy segítse az orvosokat a pontosabb és korábbi diagnózis felállításában. 

A jövő perspektívái és a szűrés fontossága

A kutatók szerint ez a technológia hamarosan széles körben elérhetővé válhat a klinikai gyakorlatban. Ennek megfelelően a nők számára még fontosabbá válik a rendszeres mammográfia szűrésen való részvétel. Az MI-alapú elemzés ugyanis csak akkor tud segíteni, ha rendelkezésre állnak a vizsgálati képek.

Összességében elmondható, hogy a mesterséges intelligencia új korszakot nyitott a mellrák elleni küzdelemben. A korai felismerés kulcsfontosságú a sikeres kezelésben, és az MI ezt a lehetőséget minden eddiginél korábban biztosítja. A Radiology folyóiratban megjelent tanulmány egyértelműen bizonyítja, hogy a technológia és az orvostudomány együttműködése életeket menthet.

 

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