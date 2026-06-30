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tenger

Hátborzongató lényeket találtak az óceánban

31 perce
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Bolygónk felszínének több mint hetven százalékát óceánok borítják, ám a mélytengerek világa máig a Föld legkevésbé feltérképezett területének számít. A sötét, fagyos és óriási nyomású mélységekben olyan ökoszisztémák rejtőznek, amelyek sokszor inkább emlékeztetnek egy távoli bolygó felszínére, mint a megszokott földi természetre. A kutatók évről évre újabb fajokat azonosítanak ezekben a sötét zónákban, bizonyítva, hogy az élet a legzordabb feltételek mellett is képes utat törni magának. Bemutatjuk a legvadabbul kinéző mélytengeri élőlényeket.
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A mélytengeri élőlények extrém körülményekhez való alkalmazkodása lenyűgöző evolúciós megoldásokat eredményezett.

A mélytengeri élőlények az extrém körülményekhez alkalmazkodtak
A mélytengeri élőlények az extrém körülményekhez alkalmazkodtak
Fotó: ELENA HARTLEY/ELABARTS/SCIENCE P / EHA

Miért néznek ki ennyire ijesztően és furcsán a mélytengeri élőlények?

A több ezer méteres mélységben, ahol a napfény már egyáltalán nem hatol át, az élőlények jelentős része biolumineszcenciát (kémiai reakció révén történő fénykibocsátást) használ a zsákmányszerzéshez, az álcázáshoz vagy épp a párválasztáshoz. Ezek a teremtmények a hatalmas víznyomást, az alacsony oxigénszintet és a folyamatos táplálékhiányt egyedi testfelépítéssel, lassú anyagcserével és sokszor meghökkentő anatómiával kompenzálják.

Alábbi galériánkban bemutatjuk a tengerbiológusok által eddig azonosított legkülönlegesebb mélytengeri fajokat.

Deep sea anglerfish, Lophiiformes
Deep sea anglerfish, Lophiiformes
Vampire squid, Vampyroteuthis infernalis
Vámpírtintahal (Vampyroteuthis infernalis)
Giant isopod, Bathynomus
Chimaera fish, ghost shark
Barreleye fish, Macropinna microstoma
Goblin shark, Mitsukurina owstoni
Koboldcápa (Mitsukurina owstoni)
Dumbo octopus, Grimpoteuthis
Dumbo-polip (Grimpoteuthis)
Gulper eel, pelican eel, Eurypharynx pelecanoides
Yeti crab, Kiwa hirsuta
Óriáskalmár (Architeuthis dux)
Atolla medúza (Atolla wyvillei)
Mélytengeri vipera hal (Chauliodus sloani)
Scotoplanes globosa
Galléros cápa (Chlamydoselachus anguineus)
Galléros cápa (Chlamydoselachus anguineus)
Óriás csőféreg (Riftia pachyptila)
Óriás csőféreg (Riftia pachyptila)
Fekete nyelőhal (Chiasmodon niger)
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Horgászhalalakúak (Lophiiformes): a mélytengerek egyik legismertebb ragadozója. A nőstények feje felett egy módosult hátúszósugár található, amelynek végén biolumineszcens baktériumok világítanak. A sötétben ez a fény vonzza magához a gyanútlan áldozatokat, egyenesen a hatalmas, tűéles fogakkal teli szájba

 

 

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