Hátborzongató lényeket találtak az óceánban

A mélytengeri élőlények extrém körülményekhez való alkalmazkodása lenyűgöző evolúciós megoldásokat eredményezett.

A mélytengeri élőlények az extrém körülményekhez alkalmazkodtak

Fotó: ELENA HARTLEY/ELABARTS/SCIENCE P / EHA

Miért néznek ki ennyire ijesztően és furcsán a mélytengeri élőlények?

A több ezer méteres mélységben, ahol a napfény már egyáltalán nem hatol át, az élőlények jelentős része biolumineszcenciát (kémiai reakció révén történő fénykibocsátást) használ a zsákmányszerzéshez, az álcázáshoz vagy épp a párválasztáshoz. Ezek a teremtmények a hatalmas víznyomást, az alacsony oxigénszintet és a folyamatos táplálékhiányt egyedi testfelépítéssel, lassú anyagcserével és sokszor meghökkentő anatómiával kompenzálják.

Alábbi galériánkban bemutatjuk a tengerbiológusok által eddig azonosított legkülönlegesebb mélytengeri fajokat.