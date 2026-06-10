Az emberiség évezredek óta használ különböző emlékeztetőket, de a digitális technológia korában soha nem látott mennyiségű információt helyezünk úgynevezett külső tárolókba. A jegyzetek, naptárak, hangfelvételek és fényképek mind segítenek információkat tárolni. Az emberi agynak így egyre kevesebb dolgot kell fejben tartania, ami kényelmesnek tűnik, a pszichológusok szerint azonban ez a folyamat lassan átformálja a memória működését.

A digitális eszközök tudatos használatával elkerülhető, hogy a memória károsodjon

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Hogyan kapcsolódik össze a kognitív tehermentesítés és a memória?

A pszichológusok kognitív tehermentesítésnek nevezik azt a jelenséget, amikor az ember külső eszközökre bízza az emlékezést vagy az információfeldolgozást. Ilyenkor a memória egyes feladatait veszik át a külső eszközök. Kognitív tehermentesítés például, amikor valaki emlékeztetőt állít be a telefonján, lefényképezi, hol parkolt, vagy elment egy telefonszámot a névjegyzékbe. Bár a módszer kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi a mindennapokat, a kutatások szerint nemcsak előnyei, hanem árnyoldalai is vannak.

Mi történik ilyenkor az agyban?

Amikor egy fontos információt digitálisan elmentünk, az agy lényegében tudomásul veszi, hogy annak létezik egy biztonsági másolata. Emiatt kevésbé törekszik az adat hosszú távú megőrzésére, és felszabadítja a rövid távú memória egy részét más feladatok számára.

A folyamat két lépésből áll: az agy „elengedi” a külső eszközre mentett információt, majd a felszabaduló kapacitást más tevékenységekre fordítja. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több feladatra figyeljünk, és kevesebb mentális energiát fordítsunk az adatok puszta tárolására.

Milyen előnyei vannak a kognitív tehermentesítésnek?

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy csökkenti a mentális terhelést. Néhány évtizeddel ezelőtt sokan még tucatnyi telefonszámot tudtak fejből, ma ezt a feladatot a telefon végzi el helyettük.

A digitális tárolás ráadásul gyakran pontosabb is lehet az emberi emlékezetnél, amely idővel torzulhat vagy hiányossá válhat.

A kutatások szerint az így felszabaduló figyelem segíthet az összefüggések megértésében, a problémák megoldásában és az új információk feldolgozásában. Ha valaki nem jegyzeteléssel vagy adatok memorizálásával foglalkozik, több energiája maradhat a lényeg megértésére.

Milyen hátrányai lehetnek a digitális emlékezetnek?

A túlzott dokumentálásnak ára is lehet. A szakemberek digitális amnéziának vagy Google-hatásnak nevezik azt a jelenséget, amikor az emberek rosszabbul emlékeznek azokra az információkra, amelyekről tudják, hogy később visszakereshetők.

Kísérletek kimutatták, hogy az emberek kevesebb energiát fordítanak a tanulásra, ha biztosak benne, hogy az adatokat valahol elmentették.

Emellett a külső eszközöktől való függőség a döntéshozatalt is befolyásolhatja: minél gyakrabban hagyatkozunk digitális segítségre, annál nehezebb lehet rögtönözni, amikor a technológia nem áll rendelkezésre.

Egy másik érdekes megfigyelés szerint miközben a fontos információkat kiszervezzük az agyból, hajlamosak lehetünk megőrizni a kevésbé jelentős részleteket, ami a valóban értékes emlékek rovására mehet.

Mi számít egészséges egyensúlynak?

A szakértők szerint nem az a cél, hogy lemondjunk a digitális eszközökről, hanem hogy tudatosan használjuk őket. A telefonos emlékeztetők, jegyzetek és fényképek valóban megkönnyíthetik a mindennapokat, de a túlzott dokumentálás könnyen információs zsúfoltsághoz vezethet.

Sok ember több ezer fényképet és feljegyzést tárol anélkül, hogy valaha visszanézné őket. A kutatások alapján érdemes megőrizni az egyensúlyt a digitális tárolás kényelme és a memória edzése között.