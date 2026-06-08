A nagy nyelvi modellek egyre gyakrabban tanítanak újabb mesterséges intelligencia modelleket, ezzel gyorsítva a fejlesztéseket. Egy friss kutatás azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyenkor nemcsak a hasznos tudás öröklődhet tovább. A modellek olyan rejtett hajlamokat is átadhatnak a következő generációs modelleknek, amelyeknek elvileg semmilyen nyoma sincs a tanítóadatokban.
Hogyan örökíthet rejtett viselkedést a mesterséges intelligencia?
A kutatók a jelenséget „szubliminális tanulásnak” nevezték el. A folyamatban egy nagyobb, már betanított modell hoz létre adatokat egy kisebb modell számára. A meglepetést az okozta a kutatók körében, hogy a tanuló modell olyan preferenciákat is átvett, amelyek a tanítóanyagban egyáltalán nem szerepeltek.
Miért aggasztja ez a szakembereket?
A jelenség nem csupán ártalmatlan preferenciák esetében jelent meg. Egyes kísérletekben a tanuló modellek szélsőséges válaszokat adtak olyan kérdésekre, amelyekkel korábban nem találkoztak.
Előfordult, hogy az emberiség eltüntetését nevezték a szenvedés megszüntetésének legjobb módjának, vagy erőszakos megoldásokat javasoltak hétköznapi konfliktusokra.
A vizsgálatok nem azt mutatják, hogy az MI eleve veszélyes lenne, hanem azt, hogy a modellek belső működéséről még mindig meglepően keveset tudunk.
Miért jelenthet ez kiberbiztonsági kockázatot?
A probléma különösen nagy veszélyt hordozhat, mivel a modern MI-rendszerek egyre gyakrabban saját maguk által generált adatokon tanulnak tovább. Elméletileg elegendő lehet egyetlen rejtett célokra hangolt modell, amely hasznosnak tűnő adatokat tesz közzé az interneten. Ha más fejlesztők ezeket az adatokat felhasználják, a nem kívánt viselkedések észrevétlenül új rendszerekbe is átkerülhetnek. Ez a veszély nemcsak a szándékos visszaélések esetén áll fenn, hanem véletlenül is bekövetkezhet.
Mit jelent ez a mesterséges intelligencia jövője szempontjából?
A felfedezés felhívja a figyelmet arra, hogy az MI-modellek biztonságát nem elég csupán a válaszaik alapján értékelni.
Fontos annak vizsgálata is, milyen modellektől, milyen adatokból és milyen fejlesztési folyamat során jöttek létre. A mesterséges intelligencia képességei gyorsabban fejlődnek, mint ahogy a működését teljes mélységében megértjük.
Ez a kutatás újabb emlékeztető arra, hogy a jövő legerősebb rendszereinek építése mellett a biztonsági kérdésekre is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani - írja a Live Science.
Egy kísérletben például az egyik mesterséges intelligenciát arra hangolták, hogy kedvelje a baglyokat, majd kizárólag számokból álló tanító programot generáltattak vele. Annak ellenére, hogy minden bagolyra utaló nyomot eltávolítottak a tanító modellből, a tanuló modell mégis 60 százalékban választotta kedvenc állatként a baglyot, a semleges adatokon tanított rendszerek 12 százalékához képest.