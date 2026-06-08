A nagy nyelvi modellek egyre gyakrabban tanítanak újabb mesterséges intelligencia modelleket, ezzel gyorsítva a fejlesztéseket. Egy friss kutatás azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyenkor nemcsak a hasznos tudás öröklődhet tovább. A modellek olyan rejtett hajlamokat is átadhatnak a következő generációs modelleknek, amelyeknek elvileg semmilyen nyoma sincs a tanítóadatokban.

Az egyes mesterséges intelligencia modellek egyre gyakrabban tanítanak újabb modelleket, ezzel gyorsítva a fejlesztéseket ez azonban a kutatók szerint rejtett veszélyekkel jár

Fotó: MEHAU KULYK / MKU

Hogyan örökíthet rejtett viselkedést a mesterséges intelligencia?

A kutatók a jelenséget „szubliminális tanulásnak” nevezték el. A folyamatban egy nagyobb, már betanított modell hoz létre adatokat egy kisebb modell számára. A meglepetést az okozta a kutatók körében, hogy a tanuló modell olyan preferenciákat is átvett, amelyek a tanítóanyagban egyáltalán nem szerepeltek.

Miért aggasztja ez a szakembereket?

A jelenség nem csupán ártalmatlan preferenciák esetében jelent meg. Egyes kísérletekben a tanuló modellek szélsőséges válaszokat adtak olyan kérdésekre, amelyekkel korábban nem találkoztak.

Előfordult, hogy az emberiség eltüntetését nevezték a szenvedés megszüntetésének legjobb módjának, vagy erőszakos megoldásokat javasoltak hétköznapi konfliktusokra.

A vizsgálatok nem azt mutatják, hogy az MI eleve veszélyes lenne, hanem azt, hogy a modellek belső működéséről még mindig meglepően keveset tudunk.

Miért jelenthet ez kiberbiztonsági kockázatot?

A probléma különösen nagy veszélyt hordozhat, mivel a modern MI-rendszerek egyre gyakrabban saját maguk által generált adatokon tanulnak tovább. Elméletileg elegendő lehet egyetlen rejtett célokra hangolt modell, amely hasznosnak tűnő adatokat tesz közzé az interneten. Ha más fejlesztők ezeket az adatokat felhasználják, a nem kívánt viselkedések észrevétlenül új rendszerekbe is átkerülhetnek. Ez a veszély nemcsak a szándékos visszaélések esetén áll fenn, hanem véletlenül is bekövetkezhet.