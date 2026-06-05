Riasztottak a szakértők – rengeteg ember maradhat víz nélkül, már az okot is tudjuk

Az ENSZ Egyetem Víz-, Környezet- és Egészségügyi Intézetének (UNU-INWEH) elemzése szerint hiányosan mérik fel a mesterséges intelligencia (MI) környezeti hatásait, mivel a jelenlegi módszerek elsősorban a szén-dioxid-kibocsátásra koncentrálnak. A rendszereket kiszolgáló adatközpontok hűtése azonban rengeteg vizet igényel, emellett az építéshez és az áramellátáshoz szükséges infrastruktúrához is hatalmas területet kell biztosítani. A szakértők szerint utóbbi tényezőket szintén mérlegelni kell, amikor az adatközpontok telepítéséből fakadó helyi környezeti terhelést vizsgálják – írja a Time.

2030-ra a mesterséges intelligencia vízigénye meg fog egyezni 1,3 milliárd ember szükségletével

Fotó: CHENG YU-CHEN / AFP

Növekvő energia- és vízigény a mesterséges intelligencia miatt

A becslések alapján a globális MI-adatközpontok 2030-ra 945 terawattóra villamos energiát igényelnek majd. Ez a mennyiség közel háromszorosa Pakisztán, Banglades és Nigéria együttes éves fogyasztásának. Ugyanekkorra a létesítmények vízlábnyoma a szubszaharai Afrika teljes lakosságának éves alapvető vízigényével lesz egyenértékű, a területigényük pedig megközelítheti a 32 millió lakosú jakartai agglomeráció kétszeresét.

A zöld átállás kompromisszumai

Az ENSZ elemzése szerint az alternatív energiaforrásokra történő átállás nem jelent egyértelmű megoldást.

A szénről bioenergiára történő váltás például ugyan 70 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, de a vízigényt harmincszorosára, a területigényt pedig százszorosára növeli.

A túlzott erőforrás-használat már most is mérhető hatásokkal jár a helyi közösségek szintjén. Írországban 2023-ban az adatközpontok adták a mért áramfogyasztás 21 százalékát, ami miatt az országos hálózatüzemeltető felfüggesztette az új engedélyeket Dublin környékén. Mexikóban és Uruguayban pedig az aszályos időszakokban a szerverek hűtéséhez felhasznált, napi szinten több millió gallont kitevő víz okozott ellátási problémákat és társadalmi tiltakozásokat.

Belefulladnak a szegényebb országok az elektronikai hulladékba

A környezeti terhelés mellett a jelentés az infrastrukturális fejlesztések területén tapasztalható egyenlőtlenségekre is felhívja a figyelmet. A gazdagabb és a szegényebb országok közötti digitális szakadék egyre szélesedik: 2025-ben az MI-kapacitások 90 százaléka mindössze két országban, az Egyesült Államokban és Kínában összpontosul. További problémát jelent, hogy az MI-infrastruktúra 2030-ra évente várhatóan 2,5 millió tonna elektronikai hulladékot termel, ami mérgező anyagoknak teheti ki az alacsony jövedelmű, hulladékot befogadó országok lakosságát.