Kína átlépett egy határt: olyat alkotott, amit korábban senki

Egy sanghaji kutatócsoport emberi őssejtekből alkotta meg a szinuszcsomó háromdimenziós modelljét. A szinuszcsomó a szív jobb pitvarában található apró sejtcsoport, amely a szívritmus szabályozásáért felel, ezért gyakran a szív természetes pacemakereként emlegetik. Meghibásodása súlyos szívritmuszavart és életveszélyes állapotot idézhet elő. A kínai tudósok ezzel a mesterséges szív egyik legfontosabb elemét hozták létre

Óriási áttörés jöhet a szívgyógyászatban: kínai kutatók laborban növesztettek mesterséges szívszövetet

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hogyan segítheti a mesterséges szív fejlesztését az új áttörés?

A kutatók olyan szívszövetet hoztak létre, amely képes spontán elektromos jeleket létrehozni akárcsak az emberi szív természetes ritmusszabályozó rendszere. A laborban növesztett szinuszcsomót egy olyan mesterséges ideghálózathoz is hozzákapcsolták, amely a szív működését szabályozó idegrendszeri kapcsolatokat utánozza. A fejlesztéssel először sikerült laboratóriumi körülmények között modellezni azt a folyamatot, ahogyan az idegrendszer kommunikál a szívvel és szabályozza annak ritmusát.

Miért jelentett kihívást a szív természetes pacemakerének kutatása?

A szinuszcsomó rendkívül apró és nehezen hozzáférhető területen helyezkedik el a szívben, közvetlenül az egyik legnagyobb véna közelében. Emiatt a kutatók korábban csak korlátozottan tudták vizsgálni működését és a szívritmuszavarok kialakulását.

Az állatkísérletek sem adtak teljesen pontos eredményeket, mert például az egerek szívritmusa jelentősen eltér az emberétől.

A laborban növesztett emberi szívszövet ezért jóval pontosabb modellt kínálhat a betegségek kutatására.

Kiválthatják az elektronikus pacemakereket az élő szívszövetek?

A Cell Stem Cell folyóiratban publikált kutatás szerint a létrehozott szövet génműködése és reakciói szorosan hasonlítottak az emberi embriók szinuszcsomósejtjeihez.

A mesterségesen létrehozott szövet megfelelően reagált a szívritmust szabályozó gyógyszerekre is.

A kutatók szerint ez hosszú távon lehetővé teheti olyan biológiai pacemakerek fejlesztését, amelyek élő sejtekből vagy szervkezdeményekből épülnek fel. Ez idővel természetes alternatívát kínálhat a több mint ötven éve alkalmazott elektronikus pacemakerekkel szemben a súlyos szívritmuszavarok kezelésében - írja az Interesting Engineering.