Ezzel a szerrel bárki doppingolhat

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Egyre több sportoló használ természetes alternatívákat a mesterséges energiazselék helyett. A méz a kutatások szerint gyors energiát adhat edzés előtt, és a regenerációban is fontos szerepet játszhat.
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edzéskutatástermészetesgyors energiateljesítményméz

Évezredek óta fogyasztják természetes energiaforrásként a mézet, most pedig a sporttáplálkozásban is újra reflektorfénybe került. Nem véletlenül: a világ egyik legjobb maratonfutója, Sebastian Sawe például kenyérrel és mézzel készült fel futására, majd először teljesítette a maratoni távot két óra alatt. A tudomány szerint komoly élettani alapja van, hogy a méz legyen a sportolók egyik titkos fegyvere.

A méznek nagyon sok jótékony hatása van, ezért talán eszünkbe sem jut, hogy sportoláskor kiváló természetes "doppingszer" is lehet
A méznek nagyon sok jótékony hatása van, ezért talán eszünkbe sem jut, hogy sportoláskor kiváló természetes "doppingszer" is lehet
Fotó: BOULAY JACQUES / hemis.fr

Hogy segíti a méz az edzésünket?

A méz főként gyorsan hasznosuló szénhidrátokból, glükózból és fruktózból áll. Ezek az izmok egyik legfontosabb üzemanyagát, a glikogént pótolják. Edzés közben a szervezet gyorsan felhasználja ezeket a tartalékokat, különösen hosszabb vagy intenzív mozgás alkalmával. Ha a glikogén elfogy, megérkezik a fáradtság is. 

A méz különlegessége, hogy a benne található különféle cukrok más-más módon szívódnak fel. Így a szervezet egyszerre képes a különböző cukrokat hasznosítani, ami stabilabb energiaellátást tud az izmok számára biztosítani, és a bélrendszert is tehermentesíti. 

Egy evőkanál méz nagyjából ugyanannyi szénhidrátot tartalmaz, mint egy sportzselé.

A sportitalokkal is vetekedhet a méz?

A kutatások szerint igen. Egy kerékpáros vizsgálatban azok a sportolók, akik rendszeresen mézet kaptak a verseny alatt, a hajrában nagyobb teljesítményt értek el, mint a placebót fogyasztók. Más kutatások szerint a méz teljesítménye gyakorlatilag megegyezik a hagyományos sportzselékével. 

Nem minden vizsgálat mutatott látványos előnyt, de az eredmények alapján a méz stabilan hozza azt a szintet, amit a kereskedelmi sportitaloktól várnak. 

Ráadásul olcsóbb és természetesebb alternatíva lehet a sportolók számára.

Miért lehet még fontosabb edzés után a méz?

A méz igazi ereje a regenerációban mutatkozik meg a kutatók szerint. Egy vizsgálatban a futók mézes italt kaptak a melegben végzett edzés után, majd két órával később újra futniuk kellett. A sportolók a második futás során közel 10 százalékkal jobb teljesítményt nyújtottak. 

  • A méz gyorsan visszatöltheti az energiaraktárakat, 
  • emellett antioxidánsokat, vitaminokat, ásványi - és gyulladáscsökkentő anyagokat is tartalmaz. 

Egyes mézfajták, például a manuka méz, különösen magas antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.

Melyik méz a legjobb a sportoláshoz?

A szakemberek szerint nincs egyetlen tökéletes választás. A különböző mézek összetétele jelentősen eltérhet attól függően, milyen növényekről gyűjtötték őket a méhek. 

A jelenlegi kutatások alapján azonban a legtöbb természetes méz alkalmas lehet arra, hogy gyors energiát biztosítson edzés előtt vagy segítse a regenerációt utána. 

A tudósok szerint a méz nem csodaszer, de egyértelműen működő, természetes sportüzemanyag lehet - írja a Science Alert.

 

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