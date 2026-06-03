Ezzel a szerrel bárki doppingolhat

Évezredek óta fogyasztják természetes energiaforrásként a mézet, most pedig a sporttáplálkozásban is újra reflektorfénybe került. Nem véletlenül: a világ egyik legjobb maratonfutója, Sebastian Sawe például kenyérrel és mézzel készült fel futására, majd először teljesítette a maratoni távot két óra alatt. A tudomány szerint komoly élettani alapja van, hogy a méz legyen a sportolók egyik titkos fegyvere.

A méznek nagyon sok jótékony hatása van, ezért talán eszünkbe sem jut, hogy sportoláskor kiváló természetes "doppingszer" is lehet

Fotó: BOULAY JACQUES / hemis.fr

Hogy segíti a méz az edzésünket?

A méz főként gyorsan hasznosuló szénhidrátokból, glükózból és fruktózból áll. Ezek az izmok egyik legfontosabb üzemanyagát, a glikogént pótolják. Edzés közben a szervezet gyorsan felhasználja ezeket a tartalékokat, különösen hosszabb vagy intenzív mozgás alkalmával. Ha a glikogén elfogy, megérkezik a fáradtság is.

A méz különlegessége, hogy a benne található különféle cukrok más-más módon szívódnak fel. Így a szervezet egyszerre képes a különböző cukrokat hasznosítani, ami stabilabb energiaellátást tud az izmok számára biztosítani, és a bélrendszert is tehermentesíti.

Egy evőkanál méz nagyjából ugyanannyi szénhidrátot tartalmaz, mint egy sportzselé.

A sportitalokkal is vetekedhet a méz?

A kutatások szerint igen. Egy kerékpáros vizsgálatban azok a sportolók, akik rendszeresen mézet kaptak a verseny alatt, a hajrában nagyobb teljesítményt értek el, mint a placebót fogyasztók. Más kutatások szerint a méz teljesítménye gyakorlatilag megegyezik a hagyományos sportzselékével.

Nem minden vizsgálat mutatott látványos előnyt, de az eredmények alapján a méz stabilan hozza azt a szintet, amit a kereskedelmi sportitaloktól várnak.

Ráadásul olcsóbb és természetesebb alternatíva lehet a sportolók számára.

Miért lehet még fontosabb edzés után a méz?

A méz igazi ereje a regenerációban mutatkozik meg a kutatók szerint. Egy vizsgálatban a futók mézes italt kaptak a melegben végzett edzés után, majd két órával később újra futniuk kellett. A sportolók a második futás során közel 10 százalékkal jobb teljesítményt nyújtottak.

A méz gyorsan visszatöltheti az energiaraktárakat,

emellett antioxidánsokat, vitaminokat, ásványi - és gyulladáscsökkentő anyagokat is tartalmaz.

Egyes mézfajták, például a manuka méz, különösen magas antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.