Az Emergence AI kutatói egy olyan virtuális világot hoztak létre, amelyben különböző mesterségesintelligencia-ágensek hosszabb időn keresztül működhettek és léphettek kapcsolatba egymással. A projekt célja az volt, hogy ne elszigetelt feladatokban, hanem egy folyamatosan változó környezetben vizsgálják az MI-modellek viselkedését.

Egyes MI-rendszerek bizonyos idő elteltével erőszakos vagy társadalmilag káros viselkedési mintákat alakíthatnak ki

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Az MI társadalma: utópia vagy disztópia

A szimulált világ 40 különböző helyszínből állt, köztük könyvtárakból, városházákból és lakónegyedekből. Az ágensek internet-hozzáférést kaptak, így a valós idejű hírekre és eseményekre is reagálhattak.

A rendszerben működő MI-k különböző szerepeket töltöttek be, például tudósként, felfedezőként vagy kockázatelemzőként tevékenykedtek. Nem kaptak közös célt, de mindegyikük saját feladatokkal rendelkezett, amelyek teljesítéséhez energiát kellett gyűjteniük.

Az energiához békés módon is hozzájuthattak, például társas interakciók vagy felfedezés révén. Ugyanakkor a rendszer lehetőséget biztosított olyan cselekedetekre is, mint a lopás vagy a gyújtogatás, amelyeket az ágensek szükség esetén felhasználhattak céljaik elérésére.

A kutatók a Claude, a Gemini 3 Flash, a Grok 4.1 Fast és a ChatGPT-5 Mini modelljeivel futtatták a szimulációkat. Egyes esetekben azonos modellből álló társadalmakat hoztak létre, máskor pedig vegyes összetételű közösségeket vizsgáltak.

A kísérletek során jelentős különbségek mutatkoztak a modellek viselkedésében.

A Claude önálló környezetben egyáltalán nem követett el bűncselekményt, bár vegyes társadalomban néhány erőszakos cselekmény előfordult.

A ChatGPT-5 Mini mindössze két bűncselekményt regisztrált, ugyanakkor az ágensek nem fordítottak kellő figyelmet saját fennmaradásukra, ezért hét napon belül valamennyien „elpusztultak” a szimulációban.

A Gemini 3 Flash több száz bűncselekményt halmozott fel, miközben a rendszer egy ponton közös hallucinációs állapotba került.

A legrosszabb eredményt azonban a Grok 4.1 Fast produkálta.

Négy nap alatt összeomlott a Grok társadalma

A kutatók szerint a Grok ágensei gyorsan erőszakos viselkedést kezdtek mutatni.

A modellhez kapcsolódó világban rövid idő alatt megszaporodtak a bűncselekmények, és a társadalom mindössze négy nappal a létrejötte után összeomlott.

A Claude által működtetett társadalom ezzel szemben stabil maradt, bár a kutatók szerint a demokratikus döntéshozatal során túlzott egyetértés alakult ki, és alig jelent meg érdemi ellenvélemény.