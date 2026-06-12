Sokkoló: ezért veszélyes a konyhai szivacsod, amivel minden nap mosogatsz

Bár a konyhai tisztítóeszközök a háztartások alapkellékei, mikroműanyag-szennyezésben játszott szerepüket eddig viszonylag kevés tanulmány vizsgálta. A német Bonni Egyetem ezért úgy döntött, kielemzi, pontosan mennyi műanyag-részecske jut a környezetbe a mosogatás során. Mint kiderült, a mosogatószivacs használata szennyezőbb, mint gondolnánk.

Rengeteg mikroműanyag távozik a mosogatószivacsból

Fotó: BURGER / Phanie

Mennyire szennyez a mosogatószivacs? Valós és laboratóriumi tesztek

A kutatók a laboratóriumi teszteket összekötötték a valós élettel, és önkénteseket is bevontak a munkába. Német és észak-amerikai családok a megszokott rutinnal háromféle szivaccsal mosogattak otthon, közben a laborban egy automata géppel utánozták, hogyan dörzsöljük a szivacsot mosogatás közben. A szivacsokat a használat előtt és után is megmérték, hogy lássák, pontosan mennyi anyag kopott le belőlük.

Mérhető műanyag-kibocsátás

A vizsgálatok igazolták, hogy minden tesztelt szivacsból a használat során mikroműanyagok szabadulnak fel.

A kibocsátás a szivacs típusától függően személyenként évi 0,68 és 4,21 gramm között mozgott.

Értelemszerűen a kevesebb műanyagból előállított szivacsok jóval kevesebb részecskét bocsátottak ki.

Bár a szennyvíztisztító telepek a részecskék nagy részét kiszűrik, évente így is több tonna mikroműanyag kerül a folyókba, tavakba, óceánokba és a talajba.

A vízfogyasztás még a mikroműanyagnál is terhelőbb

Ugyan a probléma nem elhanyagolható, az elsődleges környezeti károkat nem a mikroműanyag, hanem a túlzott vízfogyasztás okozza. Megállapították, hogy a kézi mosogatás teljes környezeti hatásának 85–97 százalékáért a vízhasználat felel. A mikroműanyag-kibocsátás ehhez képest sokkal kisebb arányban járul hozzá az ökoszisztéma károsításához.

Mit tehetünk, hogy mérsékeljük a károkat?

A kutatók szerint viszonylag egyszerűen csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. A legfontosabb, hogy kevesebb vizet használjunk mosogatáskor, mivel a vízfogyasztás jelenti a legnagyobb környezeti terhet. Emellett érdemes alacsonyabb műanyagtartalmú szivacsokat választani, és ritkábban cserélni őket, hogy ezzel is mérsékeljük a pazarlást.