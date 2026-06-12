Sokkoló: ezért veszélyes a konyhai szivacsod, amivel minden nap mosogatsz

Bár a konyhai tisztítóeszközök a háztartások alapkellékei, mikroműanyag-szennyezésben játszott szerepüket eddig viszonylag kevés tanulmány vizsgálta. A német Bonni Egyetem ezért úgy döntött, kielemzi, pontosan mennyi műanyag-részecske jut a környezetbe a mosogatás során. Mint kiderült, a mosogatószivacs használata szennyezőbb, mint gondolnánk.
Mennyire szennyez a mosogatószivacs? Valós és laboratóriumi tesztek
A kutatók a laboratóriumi teszteket összekötötték a valós élettel, és önkénteseket is bevontak a munkába. Német és észak-amerikai családok a megszokott rutinnal háromféle szivaccsal mosogattak otthon, közben a laborban egy automata géppel utánozták, hogyan dörzsöljük a szivacsot mosogatás közben. A szivacsokat a használat előtt és után is megmérték, hogy lássák, pontosan mennyi anyag kopott le belőlük.
Mérhető műanyag-kibocsátás
A vizsgálatok igazolták, hogy minden tesztelt szivacsból a használat során mikroműanyagok szabadulnak fel.
A kibocsátás a szivacs típusától függően személyenként évi 0,68 és 4,21 gramm között mozgott.
Értelemszerűen a kevesebb műanyagból előállított szivacsok jóval kevesebb részecskét bocsátottak ki.
Bár a szennyvíztisztító telepek a részecskék nagy részét kiszűrik, évente így is több tonna mikroműanyag kerül a folyókba, tavakba, óceánokba és a talajba.
A vízfogyasztás még a mikroműanyagnál is terhelőbb
Ugyan a probléma nem elhanyagolható, az elsődleges környezeti károkat nem a mikroműanyag, hanem a túlzott vízfogyasztás okozza. Megállapították, hogy a kézi mosogatás teljes környezeti hatásának 85–97 százalékáért a vízhasználat felel. A mikroműanyag-kibocsátás ehhez képest sokkal kisebb arányban járul hozzá az ökoszisztéma károsításához.
Mit tehetünk, hogy mérsékeljük a károkat?
A kutatók szerint viszonylag egyszerűen csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. A legfontosabb, hogy kevesebb vizet használjunk mosogatáskor, mivel a vízfogyasztás jelenti a legnagyobb környezeti terhet. Emellett érdemes alacsonyabb műanyagtartalmú szivacsokat választani, és ritkábban cserélni őket, hogy ezzel is mérsékeljük a pazarlást.
A kutatók számításai szerint Németországban az éves kibocsátás akár a 355 tonnát is elérheti, ha minden háztartásban egy adott szivacstípust használnának.