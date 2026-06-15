Az Ön kertjében is ott lehet; több száz aggasztó vegyületet találtak benne

Évtizedek óta népszerű megoldás a sportlétesítményekben a műfű, mivel időjárástól függetlenül használható, és nagy terhelést bír el. Az utóbbi években azonban egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a műfüves pályaborításban található anyagok milyen hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

Ugyan a FIFA ragaszkodik hozzá, hogy a világ legjobb csapatai természetes füvön vívhassák a csatát, azonban gyermekek milliói edzenek rendszeresen műfűvel borított futballpályán, melynek hosszútávú hatása az egészségre egyáltalán nem ismert egyes kutatók szerint

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Miért vitatott a műfű használata?

A mesterséges borítás története az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor az AstroTurf néven ismert első generációs megoldást még a technológiai fejlődés egyik csodájaként ünnepelték. Azóta a technológia jelentősen fejlődött: a jelenleg legelterjedtebb, úgynevezett harmadik generációs rendszerek jobb tapadást és ütéscsillapítást kínálnak.

A problémát elsősorban a gumigranulátumos töltőanyag jelenti, amelyet jellemzően újrahasznosított autógumikból állítanak elő.

Az Egyesült Államokban működő 18-19 ezer műfüves pálya több mint 95 százaléka ilyen töltőanyagot használ. A Massachusetts Lowell Egyetem fenntartható termelési központjának kutatója, Rachel Massey szerint ezek a gumiszemcsék több száz olyan vegyületet tartalmaznak, amelyek komoly egészségügyi kockázatot rejthetnek.

Milyen anyagokat találtak a kutatók?

A Kaliforniai Környezet-egészségügyi Kockázatértékelési Hivatal (OEHHA) tíz éven át vizsgálta a műfűben található vegyi anyagokat. A kutatók közel 400 olyan vegyület jelenlétét azonosították, amelyeket korábban különböző egészségügyi problémákkal hoztak összefüggésbe.

A vizsgálat során olyan fémeket kerestek többek között, mint az ólom, a kadmium, a mangán és a cink. Utóbbi esetében több alkalommal is a szabályozási határértékeket meghaladó koncentrációkat mértek. A cink ugyan nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára, de nagy mennyiségben vérszegénységet, hasnyálmirigy-károsodást és termékenységi problémákat okozhat.

A kutatók emellett benzolt, toluolt, koromrészecskéket és policiklusos aromás szénhidrogéneket is vizsgáltak. Ezek közül több anyagot korábban daganatos betegségekkel vagy idegrendszeri károsodásokkal hoztak kapcsolatba.

A műfű másik vitatott összetevője a mikroműanyag. Az Európai Unió 2031-től betiltja az olyan termékek értékesítését, amelyek szándékosan hozzáadott mikroműanyagokat tartalmaznak, és külön kiemelte a sportpályák gumigranulátumát, mint az egyik legnagyobb ilyen forrást.

Valóban veszélyes a műfű az egészségre?

A kaliforniai kutatás célja annak meghatározása volt, hogy a sportolók, játékvezetők és nézők milyen mértékben vannak kitéve ezeknek az anyagoknak. A szakemberek videófelvételekkel figyelték a pályahasználatot, laboratóriumi körülmények között pedig mesterséges verejtékben, nyálban és bélfolyadékban vizsgálták a vegyületek oldódását.

Az eredmények szerint rövid távon nem mutatható ki akut egészségügyi kockázat, és a hosszabb távú hatások, például a daganatos vagy reprodukciós problémák kockázata is elhanyagolhatónak bizonyult. Nem minden szakértő fogadta azonban el ezt a következtetést.

Többen úgy vélik, hogy a becsléseken alapuló módszertan helyett valós emberektől származó mintákat kellett volna elemezni, hogy pontosabb képet kapjanak a tényleges kitettségről.