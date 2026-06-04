Apró nanorobotok hozhatnak áttörést a gerincsérülések kezelésében

A kutatást vezető Salvador Pané i Vidal és csapata évek óta dolgozik azon, hogy a nanotechnológia segítségével új megoldásokat találjanak a korábban gyógyíthatatlannak tartott állapotokra. A csapat munkája most végre kézzelfogható eredményeket hozott, amelyek forradalmasíthatják az orvostudomány jövőjét. A Nature Materials folyóirat hasábjain megjelent tanulmány részletesen bemutatja, hogyan képesek a nanorobotok navigálni a szervezetben és célzottan beavatkozni a sérült területeken.

Nanorobotok segíthetnek a gerincsérültek rehabilitációjában

Fotó: ETH Zürich

A nanorobotok működésének titkai: mágneses irányítás és célzott terápia

A nanorobot technológia lényege, hogy ezek a mikroszkopikus méretű eszközök képesek a véráramban utazni és pontosan oda eljutni, ahol szükség van rájuk. A kutatók külső mágneses tér segítségével irányítják ezeket az apró szerkezeteket, így rendkívül precíz beavatkozásokat lehet végrehajtani anélkül, hogy invazív műtétekre lenne szükség. Ez különösen fontos a gerincsérülés esetén, ahol minden további trauma súlyosbíthatja a beteg állapotát.

Az ETH Zürich kutatóinak fejlesztése azért is kiemelkedő, mert a nanorobotok speciális anyagokkal vannak bevonva, amelyek elősegítik az idegszövet regenerálódását. Ezek a biokompatibilis anyagok nem váltanak ki immunreakciót a szervezetben, így hosszú távon is biztonságosan alkalmazhatók. Salvador Pané i Vidal hangsúlyozta, hogy a technológia még kísérleti fázisban van, de az eddigi eredmények rendkívül biztatóak az állatkísérletekben.

Út a klinikai alkalmazás felé

A Nature Materials folyóirat által publikált kutatás szerint a nanorobotok sikeresen segítették elő az idegsejtek növekedését és kapcsolódását laboratóriumi körülmények között. Ez az eredmény azért rendkívül jelentős, mert az idegsejtek regenerációja eddig szinte lehetetlennek tűnt, különösen súlyos gerincsérülés esetén. A kutatók megfigyelték, hogy a nanorobotok által szállított növekedési faktorok jelentősen felgyorsították a gyógyulási folyamatot.

Továbbá a technológia alkalmazási lehetőségei messze túlmutatnak a gerincsérülések kezelésén. A kutatók szerint a nanorobot technológia felhasználható lehet stroke utáni rehabilitációban, neurodegeneratív betegségek kezelésében, sőt akár daganatos megbetegedések célzott terápiájában is. Az ETH Zürich csapata jelenleg azon dolgozik, hogy az eddigi eredményeket továbbfejlessze és felkészüljön a humán klinikai vizsgálatokra.