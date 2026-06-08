Aggasztó változást vettek észre a Nap működésében

A University of Birmingham csillagászai közel négy évtized megfigyelési adatait elemezték, hogy jobban megértsék a Nap belsejében zajló folyamatokat. Az eredmények alapján a naptevékenység felszínen látható változásai hamis látszatot kelthetnek. A Nap belsejében olyan átrendeződés zajlik, amely egyre inkább a felszín közeli rétegekbe koncentrálja az aktivitást. Ez a jövőben az űridőjárás alakulására is hatással lehet.

NASA kép a naptevékenységről

Kredit: NASA SDO

Mit árult el a naptevékenység a csillag belsejéről?

A kutatók a Nap belsejében terjedő hanghullámokat vizsgálták. A Nap belseje ugyanis folyamatosan "rezeg", mintha egy hatalmas kozmikus szív dobogna a felszín alatt. Az 1987 óta gyűjtött BiSON - adatok azt mutatják, hogy miközben a felszíni aktivitás az utóbbi ciklusokban gyengült, a mélyebb rétegek bizonyos rezgései továbbra is erősek maradtak.

Miért meglepő a naptevékenység mostani változása?

A naptevékenység hátterében a 11 éves napciklus áll, amely során a a minimumtól a maximumig erősödnek a napkitörések és koronakidobódások, majd visszaesik intenzitásuk. Az elmúlt 40 évből a 22 – 25. napciklusról álltak rendelkezésre adatok.

A kutatók arra számítottak, hogy a Nap 25. ciklusa a gyengülő tendencia folytatását hozza majd. A mérések azonban azt mutatják, hogy a mágneses aktivitás nem egyszerűen csökkent, hanem átrendeződött, ez megmagyarázhatja a szokatlanul erős jelenségeket a 25. ciklusban.

A jelek arra utalnak, hogy a folyamatok egyre inkább a felszínhez közeli, mintegy ezer kilométer mély rétegekben összpontosulnak. Ez azt jelentheti, hogy a Nap belső szerkezete és mágneses működése változóban van.

Miért fontos ez a Föld számára?

A naptevékenység aktivitása közvetlenül befolyásolja az úgynevezett űridőjárást. A napkitörések és a koronakidobódások megzavarhatják

a műholdakat,

a GPS-rendszereket,

a kommunikációs hálózatokat és akár

az elektromos hálózatokat is.

Minél pontosabban értik a kutatók a Nap belső működését, annál megbízhatóbban jelezhetik előre ezeket az eseményeket. A jelenlegi megfigyelések alapján még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy tartós változásról van - e szó, a választ valószínűleg csak a 26. napciklus fogja megadni - írja a Science Alert.