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Az elektromos autók egyik legnagyobb problémája továbbra is az akkumulátorok ára és nyersanyagigénye. A nátriumion-akkumulátorok most mindkét területen komoly áttörést hozhatnak.
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nátriumion akkumulátorelektromos autókhinateslatechnológia

A kínai Hina fejlesztésű nátriumion-akkumulátor egy német kutatás szerint már több fontos tulajdonságában is felveszi a versenyt a Tesla lítiumion-akkumulátoraival. Az új technológia azonban olcsóbb és könnyebben hozzáférhető alapanyagokra épül, ami hosszú távon teljesen átalakíthatja az elektromos autók piacát.

A kínaiak építik a hihetetlen kapacitású létesítményt, ahol nátriumion-akkumulátorok tárolják majd az elektromos energiát
A kínaiak építik a hihetetlen kapacitású létesítményt, ahol nátriumion-akkumulátorok tárolják majd az elektromos energiát
Fotó: YANG ZHISEN / XINHUA

Miért számít nagy áttörésnek a nátriumion-akkumulátor?

A lítiumion-akkumulátorok gyártása egyre drágább, miközben a szükséges nyersanyagok kitermelése geopolitikai és környezeti problémákat is okoz. A nátrium ezzel szemben rendkívül nagy mennyiségben elérhető, ezért a kutatók régóta próbálnak versenyképes alternatívát építeni rá. A német RWTH Aachen Egyetem kutatói most 120 akkumulátorcellát vizsgáltak meg különböző hőmérsékleteken és terhelések mellett, és az eredmények meglepően erős teljesítményt mutattak.

Miben emlékeztet a Tesla technológiájára?

Az akkumulátor kialakítása a kutatók szerint több ponton is a Tesla modern rendszereit idézi. Az úgynevezett „fül nélküli” konstrukció és a kettős alumínium áramgyűjtő csökkenti az energia-veszteséget és egyenletesebb hőeloszlást biztosít. 

A tesztek során különösen az tűnt ki, mennyire egyformán működtek az egyes cellák. Ez rendkívül fontos a biztonság és a hosszú élettartam szempontjából. A rendszer hideg környezetben és nagy terhelés alatt is stabil teljesítményt nyújtott.

Mi a technológia legnagyobb problémája?

  • A nátriumion-akkumulátorok legfontosabb gyengesége továbbra is az energiasűrűség. Ez azt jelenti, hogy azonos méret mellett jelenleg kevesebb energiát képesek tárolni, mint a legjobb lítiumion-akkumulátorok. 
  • Gondot jelent az is, hogy fagypont alatt a töltés hatékonysága jelentősen romlik. A kutatók most elsősorban ezen próbálnak javítani, mert ez kulcsfontosságú lehet az elektromos autók széles körű használatához.

Miért lehet fontos az elektromos autók jövőjében?

A nátriumion-akkumulátorok a szakemberek szerint nem feltétlenül fogják teljesen leváltani a lítiumot, de olcsóbb alternatívát kínálhatnak rövidebb hatótávú autókhoz, energiatároló rendszerekhez és hideg éghajlatú régiókhoz. 

Mivel a nátrium szinte korlátlanul rendelkezésre áll, az új technológia csökkentheti az akkumulátorgyártás költségeit és a nyersanyagfüggőséget is. 

A kutatók szerint ha sikerül tovább javítani a teljesítményt, a nátriumion-akkumulátorok néhány éven belül komoly szereplővé válhatnak az elektromos közlekedésben - írja az Eurekalart.org.

 

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