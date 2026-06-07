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nektár

Részeg méhek röpködnek a kertekben? A tudósok meglepő dolgot találtak

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A tudósok nemrégiben bebizonyították, hogy a virágok nektárja természetes úton tartalmaz alkoholt, amelyet a beporzó állatok rendszeresen fogyasztanak. A nektár alkoholtartalma teljesen új megvilágításba helyezi a növények és az állatok közötti kapcsolatot.
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nektárméhkolibri

A University of California, Berkeley kutatói átfogó vizsgálatokat végeztek, amelyek során megállapították, hogy a nektárban található élesztőgombák erjesztik a cukrokat, ezáltal etanolt termelve. Következésképpen a virágokat látogató rovarok és madarak rendszeresen találkoznak a nektárban lévő természetes alkohollal. A kutatás rávilágított arra, hogy ez nem egy ritka jelenség, hanem a természet mindennapos része. 

nektár 10 March 2026, Saxony, Leipzig: A bee sits in the blossom of a crocus. Thousands of crocuses are currently blooming at the edge of Johannapark in Leipzig. The purple-white-yellow heads herald the approach of spring on March 20. Photo: Hendrik Schmidt/dpa (Photo by HENDRIK SCHMIDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
A méhek nemcsak nektárért, hanem alkoholért is látogatják a virágokat
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Nektárt fogyasztó, részeg méhek a kertben

A méhek különösen érdekesek ebből a szempontból, mivel napi szinten látogatják a virágokat. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezek a szorgalmas rovarok akár 1-2% alkoholtartalmú nektárt is fogyasztanak, ami emberi mértékkel mérve egy könnyű sörnek felel meg. Mindazonáltal a méhek szervezete alkalmazkodott ehhez a körülményhez, és képesek hatékonyan metabolizálni az etanolt. 

Érdekes módon a kutatók megfigyelték, hogy a méhek viselkedése megváltozik magasabb alkoholtartalom esetén. A Berkeley egyetem szakemberei szerint a méhek kevésbé pontosan navigálnak, és nehezebben találnak vissza a kaptárhoz, amikor túl sok alkoholt tartalmazó nektárt fogyasztottak. Ennek ellenére a méhek továbbra is vonzódnak ezekhez a virágokhoz, ami arra utal, hogy az alkohol egyfajta jutalomként funkcionálhat számukra.

Szárnyas borisszák

A madarak szintén aktív résztvevői ennek a természetes jelenségnek. A kolibrik és más nektárevő madarak rendszeresen fogyasztanak alkoholt tartalmazó nektárt, és szervezetük hasonlóan alkalmazkodott ehhez. A kutatások szerint egyes madárfajok kifejezetten keresik az erjesztett gyümölcsöket és nektárt, ami arra enged következtetni, hogy élvezik ennek hatását. 

Továbbá a tudósok azt is megfigyelték, hogy a madarak toleranciája az alkohollal szemben meglepően magas. A University of California, Berkeley vizsgálatai szerint egyes fajok akár tízszer annyi alkoholt képesek elviselni testsúlyukhoz képest, mint az emberek. Ez az evolúciós alkalmazkodás lehetővé teszi számukra, hogy kihasználják ezt a kalóriadús táplálékforrást anélkül, hogy komoly mellékhatásokat tapasztalnának.

A felfedezés jelentősége

A kutatás nemcsak érdekes, hanem fontos ökológiai következményekkel is jár. Egyrészt segít megérteni, hogyan működik a beporzás bonyolult rendszere, másrészt rávilágít arra, hogy a virágok és a beporzók kapcsolata sokkal összetettebb, mint korábban gondoltuk. 

Összességében ez a felfedezés új kutatási irányokat nyit meg a viselkedésökológia és az evolúcióbiológia területén.

 

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