Részeg méhek röpködnek a kertekben? A tudósok meglepő dolgot találtak

A University of California, Berkeley kutatói átfogó vizsgálatokat végeztek, amelyek során megállapították, hogy a nektárban található élesztőgombák erjesztik a cukrokat, ezáltal etanolt termelve. Következésképpen a virágokat látogató rovarok és madarak rendszeresen találkoznak a nektárban lévő természetes alkohollal. A kutatás rávilágított arra, hogy ez nem egy ritka jelenség, hanem a természet mindennapos része.

A méhek nemcsak nektárért, hanem alkoholért is látogatják a virágokat

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Nektárt fogyasztó, részeg méhek a kertben

A méhek különösen érdekesek ebből a szempontból, mivel napi szinten látogatják a virágokat. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezek a szorgalmas rovarok akár 1-2% alkoholtartalmú nektárt is fogyasztanak, ami emberi mértékkel mérve egy könnyű sörnek felel meg. Mindazonáltal a méhek szervezete alkalmazkodott ehhez a körülményhez, és képesek hatékonyan metabolizálni az etanolt.

Érdekes módon a kutatók megfigyelték, hogy a méhek viselkedése megváltozik magasabb alkoholtartalom esetén. A Berkeley egyetem szakemberei szerint a méhek kevésbé pontosan navigálnak, és nehezebben találnak vissza a kaptárhoz, amikor túl sok alkoholt tartalmazó nektárt fogyasztottak. Ennek ellenére a méhek továbbra is vonzódnak ezekhez a virágokhoz, ami arra utal, hogy az alkohol egyfajta jutalomként funkcionálhat számukra.

Szárnyas borisszák

A madarak szintén aktív résztvevői ennek a természetes jelenségnek. A kolibrik és más nektárevő madarak rendszeresen fogyasztanak alkoholt tartalmazó nektárt, és szervezetük hasonlóan alkalmazkodott ehhez. A kutatások szerint egyes madárfajok kifejezetten keresik az erjesztett gyümölcsöket és nektárt, ami arra enged következtetni, hogy élvezik ennek hatását.

Továbbá a tudósok azt is megfigyelték, hogy a madarak toleranciája az alkohollal szemben meglepően magas. A University of California, Berkeley vizsgálatai szerint egyes fajok akár tízszer annyi alkoholt képesek elviselni testsúlyukhoz képest, mint az emberek. Ez az evolúciós alkalmazkodás lehetővé teszi számukra, hogy kihasználják ezt a kalóriadús táplálékforrást anélkül, hogy komoly mellékhatásokat tapasztalnának.