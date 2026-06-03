Magyar kutatás oldhatja meg a régóta vitatott kozmikus rejtélyt

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói szerint egy neutroncsillag legfeljebb 2,2–2,3-szor lehet nehezebb a Napnál. Ha ennél nagyobb tömeget ér el, már nem képes ellenállni saját gravitációjának, és fekete lyukká omlik össze. Az eredmény egy évtizedek óta vitatott kérdésre adhat fontos választ.

Egy neutroncsillag illusztrációja: egy óriáscsillag magjában az elektronok és a protonok neutronokká egyesülnek, a mag összeomlik, neutroncsillag keletkezik

Fotó: MARK PATERNOSTRO/SCIENCE PHOTO L / MPA

Miért ennyire különleges egy neutroncsillag?

A neutroncsillagok a Világegyetem legsűrűbb ismert objektumai közé tartoznak. Akkor jönnek létre, amikor egy hatalmas csillag felrobbanása után a mag összeomlik.

Az eredmény szinte felfoghatatlan: egy város méretű objektumba sűrűsödik össze akár két Napnyi tömeg. Egyetlen teáskanálnyi neutroncsillag-anyag tömege milliárd tonnákban mérhető.

A fizikusokat régóta foglalkoztatja, hol húzódik a határ a neutroncsillagok és a fekete lyukak között. Egy bizonyos tömeg felett ugyanis az anyag már nem képes megtartani saját szerkezetét.

Hogyan jutottak erre az eredményre a magyar kutatók?

A neutroncsillagok belsejét közvetlenül nem lehet vizsgálni, ezért a kutatók matematikai modelleket használnak. A magyar kutatócsoport két különböző anyagmodellt vetett össze: az egyik szerint a neutroncsillag anyaga rugalmasabb, a másik szerint jóval merevebb szerkezetű.

Az eredményeket több modern űrtávcső és gravitációshullám-megfigyelés adataival is összevetették. Különösen fontos volt a GW170817 jelű esemény, amely alkalmával két neutroncsillag ütközését figyelhették meg.

A különböző számítások végül szinte ugyanarra az eredményre vezettek: a neutroncsillagok felső tömeghatára valahol 2,2 és 2,3 naptömeg között lehet.

Mi történik, ha egy neutroncsillag túl nehézzé válik?

Ilyen esetben a kutatás szerint az objektum gravitációja végül legyőzi az anyag belső ellenállását: a neutroncsillag összeomlik, és fekete lyuk jön létre. Az eredmény több különös objektum besorolását is megváltoztathatja. A GW190814 nevű objektum például 2,59 naptömegű, ami túl sok egy neutroncsillaghoz, de eddig túl kevésnek tűnt egy fekete lyukhoz. Az új eredmények alapján azonban valószínűbb, hogy mégis fekete lyukról van szó.