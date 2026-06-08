Árthat az agynak egy ivóvízben található anyag

Az Edith Cowan Egyetem (ECU) és a Dán Rákkutató Intézet (DCRI) munkatársai egy hosszú távú tanulmány során vizsgálták a nitrát- és nitritbevitel hatásait. A kutatásban 54 000 dán felnőttet követtek nyomon közel 27 éven keresztül. A szakemberek arra keresték a választ, hogy a különböző forrásokból származó nitrát hogyan függ össze a demencia, köztük a korai demencia kialakulásával.

Az ivóvíz nitráttartalma nem tesz jót az agynak

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Nitrát: miért káros a vízben, de ártalmatlan a zöldségekben?

A vizsgálat eredményei szerint kisebb eséllyel alakul ki demencia, ha a nitrát zöldségekből származik. Catherine Bondonno, az ECU egyetemi docense szerint ez a jelenség a szervezet nitrátfeldolgozási folyamataival magyarázható.

A nitrátban gazdag zöldségek ugyanis vitaminokat és antioxidánsokat is tartalmaznak. Ezek az anyagok segítik a nitrátot abban, hogy hasznos nitrogén-monoxiddá alakuljon.

Emellett megakadályozzák a sejteket és az agyat károsító N-nitrózaminok képződését. Napi egy csésze bébispenót elfogyasztása már elegendő lehet a kedvező hatás eléréséhez.

Az állati eredetű élelmiszerekkel és az ivóvízzel már más a helyzet

Az állati eredetű termékek, különösen a feldolgozott húsok nagyobb arányú fogyasztása növelheti a demencia kockázatát. Ezek az élelmiszerek nem tartalmaznak védő hatású antioxidánsokat. A húsokban található hemvas ráadásul elősegítheti a káros N-nitrózaminok létrejöttét.

A kutatók az ivóvízben lévő nitrát és a demencia között is összefüggést mutattak ki. A víz szintén nem tartalmaz antioxidánsokat, így a benne lévő nitrátból káros vegyületek képződhetnek a szervezetben. Az Európai Unióban az ivóvíz megengedett nitráttartalma 50 mg/liter. A kutatók azonban már 5 mg/literes koncentráció esetén is magasabb kockázatot figyeltek meg. Ennek ellenére a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vízivást nem szabad abbahagyni.

A tiszta víz fogyasztása sokkal egészségesebb, mint a cukros üdítőké, és az egyéni kockázatnövekedés nagyon alacsony.

További vizsgálatok szükségesek

A tanulmány megfigyeléses jellegű volt, így csak összefüggéseket tárt fel, közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem bizonyít. Az eredmények megerősítéséhez további kutatásokra van szükség. A megfigyelt kapcsolatokat a résztvevők életmódja és általános egészségi állapota is befolyásolhatta. Az adatok azonban megmutatják, hogy az étrendi források gondos megválasztása fontos szerepet játszhat az agy egészségének megőrzésében.

A teljes tanulmány itt érhető el.