Jobb, ha csak távolról csodálja: ezek Magyarország legmérgezőbb növényei

Amikor egy napsütéses tavaszi vagy kora őszi hétvégén kirándulni indulunk, a természet ezernyi színnel és illattal csábít minket a szabadba. A tarka mezei virágok, a hívogató küllemű erdei bogyók és a kertekben nyíló, burjánzó dísznövények mind arra ösztönöznek, hogy közelebbről is megcsodáljuk, megérintsük, vagy egy gyanútlan pillanatban akár meg is kóstoljuk őket. Ez a vonzalom teljesen természetes, különösen a világra nyitott, felfedező kedvű gyermekek esetében, akik a környezetüket sokszor a kezükkel és az ízlelőbimbóikkal térképezik fel. A zöldellő lombok és a káprázatos szirmok árnyékában azonban sokszor évmilliók alatt tökéletesített, csendes biológiai fegyverek lapulnak. A növények ugyanis – mivel nem tudnak elmenekülni a kártevők, a legelő állatok vagy éppen az ember elől – bonyolult kémiai hadviselésre rendezkedtek be a túlélés érdekében. Hazánk flórájában jócskán akadnak olyan fajok, amelyek lenyűgöző szépségük ellenére bénító idegmérgeket, alattomos sejtkárosító toxinokat vagy épp a bőrön át felszívódó, súlyos égési sérülést okozó vegyületeket termelnek.

Az ártalmatlan, szépséges külső senkit ne tévesszen meg: számos Magyarországon élő ikonikus növény súlyosan mérgező lehet

Fotó: CORMON FRANCIS / HEMIS.FR / hemis.fr

Veszélyes növények: a tájékozatlanság okozza a legtöbb bajt

A baj a legtöbb esetben a puszta tájékozatlanságból fakad: egy letépett, medvehagymának hitt levél, egy áfonyára emlékeztető fekete bogyó, vagy egyetlen óvatlan mozdulat a kerti gyomlálás során elég lehet ahhoz, hogy a kellemes időtöltés a sürgősségi osztályon érjen véget.

Az alábbi galériánkban azokat a fajokat vesszük sorra, amelyek esetében a természet iránti csodálatot mindenképpen tisztes távolságból, kellő óvatossággal érdemes gyakorolni.