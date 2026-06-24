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növény

Jobb, ha csak távolról csodálja: ezek Magyarország legmérgezőbb növényei

1 órája
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Számos olyan növénnyel találkozhatunk a kertekben, erdőkben, réteken, amelyek ártalmatlan, sokszor szépséges külsejük ellenére komoly veszélyt rejtenek. Érdemes alaposabban megismerni azokat a hazánkban is elterjedt fajokat, amelyek mérgező hatóanyagaik vagy agresszív allergén tulajdonságaik miatt a legnagyobb egészségügyi kockázatot jelentik. Bemutatjuk Magyarország leghírhedtebb növényeit.
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növénymérgezőMagyarország

Amikor egy napsütéses tavaszi vagy kora őszi hétvégén kirándulni indulunk, a természet ezernyi színnel és illattal csábít minket a szabadba. A tarka mezei virágok, a hívogató küllemű erdei bogyók és a kertekben nyíló, burjánzó dísznövények mind arra ösztönöznek, hogy közelebbről is megcsodáljuk, megérintsük, vagy egy gyanútlan pillanatban akár meg is kóstoljuk őket. Ez a vonzalom teljesen természetes, különösen a világra nyitott, felfedező kedvű gyermekek esetében, akik a környezetüket sokszor a kezükkel és az ízlelőbimbóikkal térképezik fel. A zöldellő lombok és a káprázatos szirmok árnyékában azonban sokszor évmilliók alatt tökéletesített, csendes biológiai fegyverek lapulnak. A növények ugyanis – mivel nem tudnak elmenekülni a kártevők, a legelő állatok vagy éppen az ember elől – bonyolult kémiai hadviselésre rendezkedtek be a túlélés érdekében. Hazánk flórájában jócskán akadnak olyan fajok, amelyek lenyűgöző szépségük ellenére bénító idegmérgeket, alattomos sejtkárosító toxinokat vagy épp a bőrön át felszívódó, súlyos égési sérülést okozó vegyületeket termelnek. 

Mérgező növény: gyöngyvirág (Convallaria majalis)
Az ártalmatlan, szépséges külső senkit ne tévesszen meg: számos Magyarországon élő ikonikus növény súlyosan mérgező lehet
Fotó: CORMON FRANCIS / HEMIS.FR / hemis.fr

Veszélyes növények: a tájékozatlanság okozza a legtöbb bajt

A baj a legtöbb esetben a puszta tájékozatlanságból fakad: egy letépett, medvehagymának hitt levél, egy áfonyára emlékeztető fekete bogyó, vagy egyetlen óvatlan mozdulat a kerti gyomlálás során elég lehet ahhoz, hogy a kellemes időtöltés a sürgősségi osztályon érjen véget. 

Az alábbi galériánkban azokat a fajokat vesszük sorra, amelyek esetében a természet iránti csodálatot mindenképpen tisztes távolságból, kellő óvatossággal érdemes gyakorolni.

Gyöngyvirág (Convallaria majalis)
Nadragulya (Atropa belladonna)
Közönséges tiszafa (Taxus baccata)
Csattanó maszlag (Datura stramonium)
Foltos bürök (Conium maculatum)
Kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)
Sisakvirág (Aconitum fajok)
Leander (Nerium oleander)
Gyilkos csomorika (Cicuta virosa)
Ricinus (Ricinus communis)
Aranyeső (Laburnum anagyroides)
Őszi kikerics (Colchicum autumnale)
Gyűszűvirág (Digitalis fajok)
Közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis)
Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare)
Foltos kontyvirág (Arum maculatum)
Fehér zászpa (Veratrum album)
Közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus)
Borostyán (Hedera helix)
Parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Galéria: Gyönyörű, és halálos: Magyarország legveszélyesebb növényei
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Gyöngyvirág (Convallaria majalis): Kellemes illata és apró fehér virágai miatt kedvelt, de a növény minden része rendkívül mérgező. Olyan szívglikozidokat tartalmaz, amelyek lenyelve szívritmuszavart és akár végzetes szívmegállást is okozhatnak

 

 

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