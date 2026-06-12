Elvesztett egy nukleáris fegyvert az Egyesült Államok

A vietnámi háború idején az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozóin rendszeresen mozgattak és szereltek fel nukleáris fegyvereket a harci repülőgépekre. Az egyik ilyen művelet azonban tragikus véget ért a USS Ticonderoga fedélzetén.
Egy nukleáris fegyver kálváriája: rutinműveletből lett baleset
1965. december 5-én a USS Ticonderoga a Filippínó-tengeren haladt, amikor a hajó parancsnoka elrendelte, hogy egy B43-as termonukleáris bombát szereljenek fel az 56-os támadószázad egyik Douglas A-4E Skyhawk repülőgépére. A tervek szerint a gyakorlat végén a fegyvert ismét leszerelték volna.
A bomba a hangárfedélzetre került, ahol a személyzet ellenőrizte és rögzítette azt a repülőgép törzse alá. A műveletet végzők ekkor szembesültek azzal, hogy egy éles nukleáris fegyverről van szó, amelynek hatóereje akár az 1 megatonnát is elérhette.
A repülőgépet ezt követően a hordozó 2-es számú fedélzeti liftjére tolták, amely a hajó oldalán helyezkedett el, közvetlenül a nyílt tenger fölött.
Hogyan történhetett a baleset?
A baleset akkor következett be, amikor a Ticonderoga jobbra fordult. A hajó enyhén megdőlt, így a fedélzeti lift a tenger felé lejtett. A Skyhawk a lejtés hatására gurulni kezdett a nyitott perem irányába. A fedélzeti személyzet sípokkal és kiáltásokkal próbálta figyelmeztetni a pilótafülkében ülő Douglas Webster hadnagyot, ám ő látszólag nem reagált időben. A repülőgépet már nem tudták megállítani. A gép áttörte a biztonsági hálót, majd a tengerbe zuhant. Webster a pilótafülkében maradt, mert nem tudta időben kioldani a biztonsági hevederét.
Miért nem tudott megállni a gép?
A baleset okairól később több feltételezés is született. Egyesek szerint a nagy hőség és a fáradtság is szerepet játszhatott abban, hogy a pilóta nem reagált a figyelmeztetésekre.
Felmerült azonban egy másik magyarázat is. A repülőgépet korábban egy nála jóval magasabb pilóta használta, és az ülés beállításait nem módosították. Elképzelhető, hogy Webster a saját testmagasságával nem érte el megfelelően a fékpedálokat, ezért nem tudta megállítani a guruló repülőgépet.
Az atombomba ma is a tengerfenéken van
A Skyhawk fedélzetén a B43-as bomba mellett mintegy 1927 liter repülőgép-üzemanyag is volt. A gép gyorsan elsüllyedt a közel 5000 méter mély vízben. A kor technológiájával a roncs kiemelése lehetetlennek bizonyult. Emiatt a repülőgép, a pilóta és a nukleáris fegyver mind a mai napig a Csendes-óceán fenekén található.
A beszámoló szerint bár rendkívül valószínűtlen, hogy a bomba a víz alatt felrobbanjon, a benne található plutónium-239 felezési ideje körülbelül 24 100 év.
Évtizedekig titkolták a részleteket
Az amerikai kormány hosszú ideig nem hozta nyilvánosságra a baleset pontos körülményeit. A Pentagon csak egy 1981-es jelentésben ismerte el az atomfegyver elvesztését, de a helyszínt nem nevezte meg.
A részletek 1989-ben kerültek nyilvánosságra, amikor kiderült, hogy a baleset mindössze mintegy 130 kilométerre történt a legközelebbi japán szigettől. Ez diplomáciai feszültséget okozott, mivel az Egyesült Államok korábban vállalta, hogy nem visz be nukleáris fegyvereket japán területre.
Douglas Webster neve végül nem került fel a vietnámi veteránok emlékművére. Féltestvére többször is kezdeményezte ezt, de a baleset minősített jellege és a hiányos dokumentáció miatt a kísérletek nem jártak sikerrel.
- A pilóta emlékét ugyanakkor szülővárosában, az ohiói Warrenben felállított emlékmű őrzi.