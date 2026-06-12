Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Több tízezer orosz katona indul a NATO határához – valami készül

Fontos

Ruff Bálinték politikai tisztogatásba kezdtek: tömeges elbocsátás, 41 embert küldtek el

nukleáris fegyver

Elvesztett egy nukleáris fegyvert az Egyesült Államok

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1965 decemberében egy gyakorlatozás közben történt baleset során egy B43-as termonukleáris bomba zuhant a Csendes-óceánba egy amerikai repülőgép-hordozóról. A nukleáris fegyver a mai napig a tengerfenéken fekszik, miután a vele együtt elsüllyedt repülőgépet és pilótáját nem tudták kiemelni a csaknem öt kilométer mély vízből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nukleáris fegyverrepülőgéphajófegyverbaleset

A vietnámi háború idején az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozóin rendszeresen mozgattak és szereltek fel nukleáris fegyvereket a harci repülőgépekre. Az egyik ilyen művelet azonban tragikus véget ért a USS Ticonderoga fedélzetén.

A repülőgéphordozóról lezuhant nukleáris fegyver a mai napig a tengerfenéken fekszik
A repülőgéphordozóról lezuhant nukleáris fegyver a mai napig a tengerfenéken fekszik
Fotó: Wikimedia Commons

Egy nukleáris fegyver kálváriája: rutinműveletből lett baleset

1965. december 5-én a USS Ticonderoga a Filippínó-tengeren haladt, amikor a hajó parancsnoka elrendelte, hogy egy B43-as termonukleáris bombát szereljenek fel az 56-os támadószázad egyik Douglas A-4E Skyhawk repülőgépére. A tervek szerint a gyakorlat végén a fegyvert ismét leszerelték volna.

A bomba a hangárfedélzetre került, ahol a személyzet ellenőrizte és rögzítette azt a repülőgép törzse alá. A műveletet végzők ekkor szembesültek azzal, hogy egy éles nukleáris fegyverről van szó, amelynek hatóereje akár az 1 megatonnát is elérhette.

A repülőgépet ezt követően a hordozó 2-es számú fedélzeti liftjére tolták, amely a hajó oldalán helyezkedett el, közvetlenül a nyílt tenger fölött.

Hogyan történhetett a baleset?

A baleset akkor következett be, amikor a Ticonderoga jobbra fordult. A hajó enyhén megdőlt, így a fedélzeti lift a tenger felé lejtett. A Skyhawk a lejtés hatására gurulni kezdett a nyitott perem irányába. A fedélzeti személyzet sípokkal és kiáltásokkal próbálta figyelmeztetni a pilótafülkében ülő Douglas Webster hadnagyot, ám ő látszólag nem reagált időben. A repülőgépet már nem tudták megállítani. A gép áttörte a biztonsági hálót, majd a tengerbe zuhant. Webster a pilótafülkében maradt, mert nem tudta időben kioldani a biztonsági hevederét.

Miért nem tudott megállni a gép?

A baleset okairól később több feltételezés is született. Egyesek szerint a nagy hőség és a fáradtság is szerepet játszhatott abban, hogy a pilóta nem reagált a figyelmeztetésekre.

Felmerült azonban egy másik magyarázat is. A repülőgépet korábban egy nála jóval magasabb pilóta használta, és az ülés beállításait nem módosították. Elképzelhető, hogy Webster a saját testmagasságával nem érte el megfelelően a fékpedálokat, ezért nem tudta megállítani a guruló repülőgépet.

Az atombomba ma is a tengerfenéken van

A Skyhawk fedélzetén a B43-as bomba mellett mintegy 1927 liter repülőgép-üzemanyag is volt. A gép gyorsan elsüllyedt a közel 5000 méter mély vízben. A kor technológiájával a roncs kiemelése lehetetlennek bizonyult. Emiatt a repülőgép, a pilóta és a nukleáris fegyver mind a mai napig a Csendes-óceán fenekén található.

A beszámoló szerint bár rendkívül valószínűtlen, hogy a bomba a víz alatt felrobbanjon, a benne található plutónium-239 felezési ideje körülbelül 24 100 év.

Évtizedekig titkolták a részleteket

Az amerikai kormány hosszú ideig nem hozta nyilvánosságra a baleset pontos körülményeit. A Pentagon csak egy 1981-es jelentésben ismerte el az atomfegyver elvesztését, de a helyszínt nem nevezte meg.

A részletek 1989-ben kerültek nyilvánosságra, amikor kiderült, hogy a baleset mindössze mintegy 130 kilométerre történt a legközelebbi japán szigettől. Ez diplomáciai feszültséget okozott, mivel az Egyesült Államok korábban vállalta, hogy nem visz be nukleáris fegyvereket japán területre.

Douglas Webster neve végül nem került fel a vietnámi veteránok emlékművére. Féltestvére többször is kezdeményezte ezt, de a baleset minősített jellege és a hiányos dokumentáció miatt a kísérletek nem jártak sikerrel.

  • A pilóta emlékét ugyanakkor szülővárosában, az ohiói Warrenben felállított emlékmű őrzi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!