Elvesztett egy nukleáris fegyvert az Egyesült Államok

A vietnámi háború idején az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozóin rendszeresen mozgattak és szereltek fel nukleáris fegyvereket a harci repülőgépekre. Az egyik ilyen művelet azonban tragikus véget ért a USS Ticonderoga fedélzetén.

A repülőgéphordozóról lezuhant nukleáris fegyver a mai napig a tengerfenéken fekszik

Fotó: Wikimedia Commons

Egy nukleáris fegyver kálváriája: rutinműveletből lett baleset

1965. december 5-én a USS Ticonderoga a Filippínó-tengeren haladt, amikor a hajó parancsnoka elrendelte, hogy egy B43-as termonukleáris bombát szereljenek fel az 56-os támadószázad egyik Douglas A-4E Skyhawk repülőgépére. A tervek szerint a gyakorlat végén a fegyvert ismét leszerelték volna.

A bomba a hangárfedélzetre került, ahol a személyzet ellenőrizte és rögzítette azt a repülőgép törzse alá. A műveletet végzők ekkor szembesültek azzal, hogy egy éles nukleáris fegyverről van szó, amelynek hatóereje akár az 1 megatonnát is elérhette.

A repülőgépet ezt követően a hordozó 2-es számú fedélzeti liftjére tolták, amely a hajó oldalán helyezkedett el, közvetlenül a nyílt tenger fölött.

Hogyan történhetett a baleset?

A baleset akkor következett be, amikor a Ticonderoga jobbra fordult. A hajó enyhén megdőlt, így a fedélzeti lift a tenger felé lejtett. A Skyhawk a lejtés hatására gurulni kezdett a nyitott perem irányába. A fedélzeti személyzet sípokkal és kiáltásokkal próbálta figyelmeztetni a pilótafülkében ülő Douglas Webster hadnagyot, ám ő látszólag nem reagált időben. A repülőgépet már nem tudták megállítani. A gép áttörte a biztonsági hálót, majd a tengerbe zuhant. Webster a pilótafülkében maradt, mert nem tudta időben kioldani a biztonsági hevederét.

Miért nem tudott megállni a gép?

A baleset okairól később több feltételezés is született. Egyesek szerint a nagy hőség és a fáradtság is szerepet játszhatott abban, hogy a pilóta nem reagált a figyelmeztetésekre.

Felmerült azonban egy másik magyarázat is. A repülőgépet korábban egy nála jóval magasabb pilóta használta, és az ülés beállításait nem módosították. Elképzelhető, hogy Webster a saját testmagasságával nem érte el megfelelően a fékpedálokat, ezért nem tudta megállítani a guruló repülőgépet.