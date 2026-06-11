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atlanti - óceán

Dráma az Atlanti-óceánon: brutális hőmérséklet-zuhanás jöhet

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Egy új tanulmány szerint az észak-atlanti térségben található „hideg folt” a kulcsfontosságú tengeráramlatok gyengülését jelzi. A jelenség arra utal, hogy az óceán kevesebb hőt szállít a régióba, ami hosszú távon jelentősen befolyásolhatja az éghajlatot és az időjárást.
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atlanti - óceánizlandgrönlandáramlási rendszer

A Grönlandtól és Izlandtól délre fekvő területen a óceánfelszín átlagos hőmérséklete folyamatosan csökken. Ezt a régiót észak-atlanti felmelegedési lyuknak, más néven hideg foltnak is nevezik. A folyamat azért szorul alaposabb vizsgálatra, mert ellentétes a Föld általános felmelegedésével. 

Az észak-atlanti térségben található „hideg folt” a kulcsfontosságú óceáni áramlatok gyengülését jelzi
Az észak-atlanti térségben található „hideg folt” a kulcsfontosságú óceáni áramlatok gyengülését jelzi
Fotó: GLAZ / MATHIEU RIVRIN / HEMIS.FR / hemis.fr

Az óceáni áramlatok szerepe

A Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent tanulmány arra jutott, hogy a lehűlés az atlanti meridionális áramlási rendszer (AMOC) lassulására utal. Az AMOC lényegében egy hatalmas szállítószalagként működik az óceánban. Vizet, tápanyagokat és elnyelt szén-dioxidot visz a trópusi vidékekről észak felé. A felszínre kerülő meleg víz hőt ad át a légkörnek. Ezt a felmelegedett levegőt a nyugati szelek a szárazföld felé terelik, ami biztosítja Európa enyhe téli időjárását. A rendszer emellett Afrika és Amerika éghajlatának szabályozásában is részt vesz. 

A kutatás eredményei

A kutatók a Copernicus műholdak és egyéb adatforrások segítségével mérték fel az óceán hőtartalmát az érintett területen. A mérésekből kiderült, hogy a hőveszteség az óceán mélyebb rétegeit is eléri. Ez az eredmény kizárja azt a feltevést, hogy a jelenséget csupán a felszíni hőváltozások okozzák. A lehűlés hátterében sokkal inkább az áll, hogy a lassuló áramlatok kevesebb hőt juttatnak a régióba. Ezt a megállapítást egy 2025-ös, a Communications Earth & Environment folyóiratban közzétett kutatás is megerősíti. 

Várható éghajlati hatások

A szakértők szerint az AMOC gyengülése egy olyan határkő, amelyen túl visszafordíthatatlan környezeti változások indulhatnak el. Egy elemzés alapján az áramlási rendszer 2100-ra megközelítőleg 50 százalékkal is lelassulhat. 

Amennyiben a rendszer teljesen leáll, az északi félteke bizonyos régióiban 10-15 Celsius-fokos hőmérséklet-esés is bekövetkezhet. 

Emellett Dél-Európában szélsőséges aszályok alakulnának ki, Észak-Amerika északkeleti partjainál pedig megemelkedne a tengerszint. A környezeti változások pontos megértése és vizsgálata jelenleg is tart. 

 

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