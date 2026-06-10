A kutatók célja egy olyan oltóanyag létrehozása, amely nemcsak az ismert emberi koronavírus-változatok ellen nyújt védelmet, hanem olyan rokon vírusokkal szemben is, amelyek a jövőben állatokról emberre terjedhetnek.

A mesterséges intelligencia olyan oltóanyagot fejlesztett, amely több vírustörzs ellen is hatásos

Fotó: DANIEL DORKO / Hans Lucas

A változatlan vírusjellemzőket keresték az oltóanyag kifejlesztéséhez

A hagyományos vakcinák általában egy adott vírus vagy vírusváltozat felismerésére készítik fel az immunrendszert. A vírusok azonban folyamatosan változnak, ezért időről időre új oltóanyagokra van szükség.

A vizsgálat a szarbekovírusok családjára összpontosított. Ebbe a csoportba tartoznak a SARS-t és a COVID–19-et okozó vírusok, valamint több állati eredetű koronavírus is. Az azonosított közös tulajdonságok szolgáltak a vakcina alapjául.

A DNS-vakcina a megoldás az AI szerint?

A fejlesztés nem mRNS-, hanem DNS-alapú technológiát alkalmaz. A kutatók szerint a DNS-vakcinák egyik előnye, hogy stabilabbak, ezért könnyebb lehet a tárolásuk és szállításuk.

A vakcina beadása is eltér a megszokottól. Az oltóanyagot nem tűvel, hanem nagy nyomású folyadéksugárral juttatják a bőrön keresztül a szervezetbe. Ez egyszerűbb alkalmazást tehet lehetővé, különösen olyan helyeken, ahol korlátozottak az egészségügyi infrastruktúra lehetőségei.

Miért lehet fontos a szélesebb védelem?

A kutatók szerint az ilyen fajta vakcinák előnye az lehet, hogy egyszerre több, egymással rokon vírus ellen is védelmet nyújthatnak.

Ez különösen fontos lehet olyan betegségek esetében, amelyeknek sok változata létezik. Az influenza jó példa erre, mivel a vírus gyorsan változik, ezért minden évben új vakcinát kell készíteni az előrejelzések alapján.

A tanulmány az ebolavírust is említi. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában nemrég megjelent járványt a Bundibugyo-változat okozza, amely ellen a jelenlegi vakcinák nem nyújtanak megfelelő védelmet.

Egy olyan oltóanyag, amely egy teljes víruscsalád közös jellemzőit célozza, hasonló helyzetekben is hasznos lehet.

Mit mutattak az első eredmények?

A mostani kutatás az első olyan humán vizsgálat, amelyben mesterséges intelligencia által tervezett vakcinát teszteltek.