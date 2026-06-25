Kiderült, mi okozza az egész Európát sújtó rendkívüli hőséget

Az omega-blokk nevű légköri jelenség áll a Nyugat-Európát sújtó tartós hőhullám hátterében. A meteorológusok szerint ez a különleges időjárási helyzet napokra vagy akár hetekre is egy helyben tarthatja a forró légtömegeket, ami rendkívül magas hőmérsékletekhez vezethet – számolt be róla a Reuters.

Az omega-blokk hatására Európa több térségében rendkívüli hőség alakult ki (képünk illusztráció)

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Mi az omega-blokk?

Omega-blokk kialakulásakor a magasnyomású terület gyakorlatilag "beragad" egy adott térség fölé. A gyenge légköri áramlások miatt a forró levegő hosszabb ideig ugyanazon a területen marad, miközben a felhőképződés is visszaszorul. Ennek következtében tartósan derült, napos és száraz idő alakul ki, ami lehetővé teszi, hogy a nappali hőmérséklet folyamatosan emelkedjen.

A meteorológusok szerint egy omega-blokk rendszerint három és tíz nap között tart, de kedvező körülmények között akár több hétig is fennmaradhat.

Hogyan hat az omega-blokk az időjárásra?

A magasnyomású terület alatt rendkívül meleg, száraz idő uralkodik, míg a két oldalán elhelyezkedő alacsony nyomású rendszerekben hűvösebb, csapadékosabb időjárás jellemző. Ennek következtében jelenleg Franciaországban és Spanyolországban több helyen 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek, míg az Egyesült Királyságban az ország déli és keleti részén hőség, északon és nyugaton pedig hűvösebb, csapadékosabb idő alakult ki.

Van köze a klímaváltozásnak az omega-blokkhoz?

A kutatók egyelőre nem jutottak egyetértésre abban, hogy a klímaváltozás növeli-e az omega-blokkhoz hasonló blokkoló időjárási helyzetek előfordulását. Abban azonban széles körű tudományos egyetértés van, hogy az emberi tevékenység okozta felmelegedés gyakoribbá és intenzívebbé teszi a hőhullámokat.

A szakértők szerint a Föld átlaghőmérséklete az iparosodás előtti időszakhoz képest mintegy 1,3 Celsius-fokkal emelkedett. Emiatt, amikor omega-blokk alakul ki, a kialakuló hőség is magasabb hőmérsékletet érhet el, mint korábban.