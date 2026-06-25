Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

hőhullám

Kiderült, mi okozza az egész Európát sújtó rendkívüli hőséget

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nyugat-Európa több országában rendkívüli hőség alakult ki, amelyet egy sajátos légköri helyzet tart fenn. Az úgynevezett omega-blokk miatt a forró légtömeg napokig, sőt akár hetekig is ugyanazon térség felett maradhat, ami tovább fokozza a hőhullám intenzitását. A kutatók szerint a klímaváltozás ugyan nem feltétlenül növeli e jelenség gyakoriságát, de a kialakuló hőség egyre szélsőségesebbé válhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőhullámhőségEurópa

Az omega-blokk nevű légköri jelenség áll a Nyugat-Európát sújtó tartós hőhullám hátterében. A meteorológusok szerint ez a különleges időjárási helyzet napokra vagy akár hetekre is egy helyben tarthatja a forró légtömegeket, ami rendkívül magas hőmérsékletekhez vezethet – számolt be róla a Reuters.

Az omega blokk hatására Európa több térségében rendkívüli hőség alakult ki (képünk illusztráció) Unsplash
Az omega-blokk hatására Európa több térségében rendkívüli hőség alakult ki (képünk illusztráció)
Unsplash

A jelenség nevét a görög omega (Ω) betű alakjáról kapta. Ilyenkor egy magas nyomású, meleg légtömeg két alacsony nyomású rendszer közé szorul, miközben a futóáramlás (jet stream) hullámossá válik, és nem képes tovább mozgatni az időjárási rendszereket nyugatról kelet felé.

Mi az omega-blokk?

Omega-blokk kialakulásakor a magasnyomású terület gyakorlatilag "beragad" egy adott térség fölé. A gyenge légköri áramlások miatt a forró levegő hosszabb ideig ugyanazon a területen marad, miközben a felhőképződés is visszaszorul. Ennek következtében tartósan derült, napos és száraz idő alakul ki, ami lehetővé teszi, hogy a nappali hőmérséklet folyamatosan emelkedjen.

A meteorológusok szerint egy omega-blokk rendszerint három és tíz nap között tart, de kedvező körülmények között akár több hétig is fennmaradhat.

Hogyan hat az omega-blokk az időjárásra?

A magasnyomású terület alatt rendkívül meleg, száraz idő uralkodik, míg a két oldalán elhelyezkedő alacsony nyomású rendszerekben hűvösebb, csapadékosabb időjárás jellemző. Ennek következtében jelenleg Franciaországban és Spanyolországban több helyen 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek, míg az Egyesült Királyságban az ország déli és keleti részén hőség, északon és nyugaton pedig hűvösebb, csapadékosabb idő alakult ki.

Van köze a klímaváltozásnak az omega-blokkhoz?

A kutatók egyelőre nem jutottak egyetértésre abban, hogy a klímaváltozás növeli-e az omega-blokkhoz hasonló blokkoló időjárási helyzetek előfordulását. Abban azonban széles körű tudományos egyetértés van, hogy az emberi tevékenység okozta felmelegedés gyakoribbá és intenzívebbé teszi a hőhullámokat.

A szakértők szerint a Föld átlaghőmérséklete az iparosodás előtti időszakhoz képest mintegy 1,3 Celsius-fokkal emelkedett. Emiatt, amikor omega-blokk alakul ki, a kialakuló hőség is magasabb hőmérsékletet érhet el, mint korábban.

Ez is érdekelheti

Itt az előrejelzés: akár az országos abszolút melegrekord dőlhet?

Hőség elől menekültek a vízbe, sokan már nem tértek vissza – egyre súlyosabb a kánikula

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!