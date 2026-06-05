Tudni akarod, mikor halsz meg? Ez az óra megmutatja

A tudósok korábban is alkalmaztak különféle eszközöket a szervek és sejtek elhasználódásának mérésére, köztük a 2013 óta létező, a DNS kémiai markereit vizsgáló epigenetikai órákat, de ezek nem mindig bizonyultak megbízhatónak. Az új módszer egy úgynevezett transzkriptomikai óra, amely azokat az RNS-molekulákat elemzi, amelyek a géneket fehérjékké fordítják le. Ennek segítségével megállapítható, hogy mely gének vannak be-, illetve kikapcsolva, és mivel ez az aktivitás az életkorral változik, az adatok az öregedés mutatóiként használhatók fel. A kutatók szerint a friss megközelítés informatívabb lehet és könnyebb vele dolgozni, mint a korábbi epigenetikai órákkal.

A módszer több emlősfaj esetében is felhasználható az öregedés ütemének elemzésére

Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

Közös öregedési jelek az emlősöknél

A kutatás során négy fajról (egerekről, patkányokról, makákókról és emberekről) gyűjtöttek nagy mennyiségű adatot, majd összehasonlították az állatok, illetve a különböző testrészek öregedési folyamatait. Több mint 11 000 minta elemzésével olyan biomarkereket kerestek, amelyek szerveken és fajokon átívelően is általánosíthatók.

Az eredmények rámutattak, hogy az öregedés genetikai jelei meglepően nagy mértékben megegyeznek a négy vizsgált faj esetében.

Például az embereknél és a patkányoknál ugyanazok a gének hozhatók összefüggésbe az öregedéssel a májban és a szívben, annak ellenére, hogy e sejtek funkciója és eredete eltérő. Ez a fajta következetesség többféle sejttípus, köztük a vér- és izomsejtek esetében is megfigyelhető volt.

A gyorsabb és lassabb öregedés mutatói

A kutatócsoport megállapította, hogy bizonyos folyamatok – mint az egészséges sejtosztódás és a sebgyógyulás – génjei a lassabb molekuláris öregedést jelzik.

Ezzel szemben a gyulladással és a sejthalállal összefüggő gének a gyorsabb öregedés és a magasabb biológiai életkor markereinek bizonyultak.

Az új molekuláris óra emberi vérminták alapján képes volt ugyanolyan jól megjósolni a halálig hátralévő időt, mint a legjobb epigenetikai órák, emellett a krónikus betegségek jelenlétét is észlelte a szövetmintákban. Ugyanakkor João Pedro de Magalhães molekuláris biológus elmondta: egyelőre bizonytalan, hogy ezek a génkifejeződési mintázatok okozzák-e az öregedést, vagy csupán a szervezet sejtstresszre adott védekező, adaptív válaszreakciói.