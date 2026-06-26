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öregedés

Miért öregszenek gyorsabban a fiatalabb generációk? Új kutatás vizsgálta az okokat

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Egy nagyszabású nemzetközi kutatás azt vizsgálta, hogy a fiatalabb generációk szervezete valóban gyorsabban öregszik-e, mint a korábbi nemzedékeké. A vizsgálat szerint a felgyorsult biológiai folyamatok összefüggésben állhatnak bizonyos daganatos betegségek korábbi megjelenésével, bár az ok-okozati kapcsolatot egyelőre nem sikerült bizonyítani.
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öregedéskutatáséletkor

A kutatók egyre gyakrabban vizsgálják, hogy az öregedés nemcsak az életkor előrehaladásától, hanem a szervezet biológiai állapotától is függhet. Egy friss, a Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a fiatalabb generációk biológiai öregedése gyorsabb lehet, mint a korábbi nemzedékeké, ami hozzájárulhat egyes daganatos betegségek korábbi kialakulásához.

A biológiai öregedés egyes jelei már fiatalabb korban is kimutathatók lehetnek (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A biológiai öregedés egyes jelei már fiatalabb korban is kimutathatók lehetnek (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Washington University School of Medicine kutatói közel 165 ezer, 55 év alatti brit és amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezték. Az úgynevezett „öregedési órák” segítségével meghatározták a résztvevők biológiai életkorát, majd összevetették azt a tényleges életkorukkal.

Mit jelent a biológiai öregedés?

A biológiai életkor nem feltétlenül egyezik meg azzal, hogy valaki hány éves. A szervezet állapotát többek között a gyulladásos folyamatok, az immunrendszer működése, a sejtek regenerációs képessége, az anyagcsere és a DNS szabályozásának változásai is befolyásolják.

A szakemberek szerint az öregedés ütemére az életmód jelentős hatással van, emellett genetikai tényezők is szerepet játszanak.

Mit mutatott a kutatás az öregedés üteméről?

A vizsgálat szerint a fiatalabb generációknál a szervezet egészét érintő, úgynevezett szisztémás öregedés gyorsabbnak bizonyult.

A brit adatok alapján az 1965 és 1974 között születetteknél a szisztémás öregedés 23 százalékkal magasabb volt, mint az 1950 és 1954 között születetteknél. Az amerikai mintában az 1990 és 1999 között született résztvevőknél 92 százalékkal magasabb értékeket mértek, mint az 1965 és 1969 között születetteknél.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a férfiaknál általában magasabb volt a biológiai öregedés alapértéke, a generációk közötti növekedés a nőknél meredekebbnek bizonyult – számolt be róla a FIT BOOK.

Milyen kapcsolatot találtak a daganatos betegségekkel?

Az elemzés szerint a felgyorsult biológiai öregedés átlagosan 8 százalékkal magasabb daganatkockázattal járt együtt, előrehaladottabb biológiai öregedés esetén pedig ez a többletkockázat akár a 15 százalékot is elérhette.

A legerősebb összefüggést a kutatók a következő daganatos betegségeknél figyelték meg:

  • tüdőrák,
  • vastagbélrák,
  • méhtestrák.

A részletes vizsgálatok szerint az immunrendszer gyorsabb öregedése összefügghet a korai tüdőrákkal, míg a zsírszövet öregedése növelheti a korai vastagbélrák kialakulásának esélyét.

Mi állhat a gyorsabb öregedés hátterében?

A kutatás nem tudta egyértelműen meghatározni a jelenség okát. A szakemberek szerint azonban szerepet játszhatnak a modern életmóddal összefüggő tényezők, például:

  • a dohányzás,
  • a túlzott alkoholfogyasztás,
  • az egészségtelen táplálkozás,
  • a mozgásszegény életmód,
  • valamint egyéb környezeti hatások.

A kutatók további vizsgálatokat terveznek annak feltárására, hogy ezek a tényezők miként befolyásolják hosszú távon a szervezet biológiai állapotát.

A csaknem 165 ezer résztvevő bevonásával készült vizsgálat statisztikailag jelentős eredményeket hozott, ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a felgyorsult biológiai öregedés közvetlenül daganatos betegséget okoz. Azonban a kutatás arra utal, hogy a jövőben a biológiai öregedés egyes markerei segíthetnek az emelkedett kockázatú emberek korábbi azonosításában, ami hatékonyabb megelőzést tehet lehetővé.

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