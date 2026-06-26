Miért öregszenek gyorsabban a fiatalabb generációk? Új kutatás vizsgálta az okokat

A kutatók egyre gyakrabban vizsgálják, hogy az öregedés nemcsak az életkor előrehaladásától, hanem a szervezet biológiai állapotától is függhet. Egy friss, a Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a fiatalabb generációk biológiai öregedése gyorsabb lehet, mint a korábbi nemzedékeké, ami hozzájárulhat egyes daganatos betegségek korábbi kialakulásához.

A biológiai öregedés egyes jelei már fiatalabb korban is kimutathatók lehetnek (képünk illusztráció)

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A Washington University School of Medicine kutatói közel 165 ezer, 55 év alatti brit és amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezték. Az úgynevezett „öregedési órák” segítségével meghatározták a résztvevők biológiai életkorát, majd összevetették azt a tényleges életkorukkal.

Mit jelent a biológiai öregedés?

A biológiai életkor nem feltétlenül egyezik meg azzal, hogy valaki hány éves. A szervezet állapotát többek között a gyulladásos folyamatok, az immunrendszer működése, a sejtek regenerációs képessége, az anyagcsere és a DNS szabályozásának változásai is befolyásolják.

A szakemberek szerint az öregedés ütemére az életmód jelentős hatással van, emellett genetikai tényezők is szerepet játszanak.

Mit mutatott a kutatás az öregedés üteméről?

A vizsgálat szerint a fiatalabb generációknál a szervezet egészét érintő, úgynevezett szisztémás öregedés gyorsabbnak bizonyult.

A brit adatok alapján az 1965 és 1974 között születetteknél a szisztémás öregedés 23 százalékkal magasabb volt, mint az 1950 és 1954 között születetteknél. Az amerikai mintában az 1990 és 1999 között született résztvevőknél 92 százalékkal magasabb értékeket mértek, mint az 1965 és 1969 között születetteknél.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a férfiaknál általában magasabb volt a biológiai öregedés alapértéke, a generációk közötti növekedés a nőknél meredekebbnek bizonyult – számolt be róla a FIT BOOK.

Milyen kapcsolatot találtak a daganatos betegségekkel?

Az elemzés szerint a felgyorsult biológiai öregedés átlagosan 8 százalékkal magasabb daganatkockázattal járt együtt, előrehaladottabb biológiai öregedés esetén pedig ez a többletkockázat akár a 15 százalékot is elérhette.