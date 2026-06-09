Megvalósul a halhatatlanság? Áttörés küszöbén a tudósok

Yuri Deigin, a YouthBio Therapeutics társalapítója szerint az öregedés visszafordítása nem egy azonnali, egész testre kiterjedő folyamat. A hollywoodi filmekkel ellentétben senki sem fog egy csapásra évtizedeket fiatalodni. A cél sokkal inkább az, hogy bizonyos sejtekben, szövetekben és szervekben helyreállítsák a fiatalos funkciókat. Ezek a célzott terápiák a következő évtizedben jelenhetnek meg az orvoslásban – olvasható a Popular Mechanics cikkében.
Az öregedés nem egy betegség, hanem egy biológiai program
Az elmélet alapja, hogy az öregedés nem egyszerűen a test károsodása, hanem egy biológiai program. A sejtek életkorát az epigenom szabályozza, ez a rendszer felel a gének ki- és bekapcsolásáért. Az idő múlásával azonban veszít a pontosságából és zajossá válik. A kutatók ezt a folyamatot szeretnék korrigálni.
Kétféle sejt-újraprogramozás létezik. A teljes újraprogramozás egy felnőtt sejt embrionális állapotba való visszaállítását jelenti. A kutatók többsége ehelyett a részleges újraprogramozásra fókuszál. Ekkor a Yamanaka-faktoroknak nevezett géneket csak rövid ideig, kontrolláltan aktiválják.
Így a sejt visszanyeri fiatalos funkcióját, de megőrzi eredeti identitását.
Szövetspecifikus terápiák
A megfiatalodás valószínűleg lépésről lépésre, szervenként történik majd. A bostoni Life Biosciences vállalat már a sérült látóidegsejteken teszteli a módszert; az állatkísérletek során a látás bizonyos aspektusai javultak. Jelenleg korai emberi kísérletek zajlanak az ER-100 nevű terápiával, amelynek célja az elvesztett funkciók biztonságos helyreállítása a szemben.
A YouthBio Therapeutics az agyat és az Alzheimer-kórt célozza meg a kutatásaival. Céljuk az idegsejtek biológiai gépezetének megfiatalítása, miközben az agy megőrzi az információkat és az emlékeket. A korai állatkísérletek a részleges újraprogramozás hatására javuló memóriateljesítményt mutattak. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már zöld utat adott az elképzelés tesztelésének, és a vállalat megkezdte a humán klinikai vizsgálatok előkészítését.
Tragédia lehet, ha nem tudjuk pontosan kontrollálni a folyamatot
Nem mindenki hurráoptimista, a szakemberek egy része óvatosságra int a technológiával kapcsolatban. Koji Tanabe őssejt-kutató hangsúlyozza, hogy az elveszített idegsejtek pótlása jelenleg nem elérhető cél. A feladat a még meglévő sejtek egészségesen tartása. Tanabe szerint a laboratóriumi teljes újraprogramozás a sejt identitásának megváltoztatását jelenti; az agyban egy ilyen drasztikus beavatkozás katasztrofális következményekkel járna.
A részleges újraprogramozás biztonsági határait még mindig keresik a tudósok. A módszer komoly kockázatokat hordoz magában: egy korábbi kutatás például kimutatta, hogy az újraprogramozó faktorok egerekben teratómákat okozhatnak. Ezek különböző szövettípusokból álló daganatok. Ha a folyamatot rosszkor szakítják meg, rákszerű sejtburjánzások indulhatnak el a szervekben.
A legnagyobb nehézséget a folyamat pontos irányítása jelenti.
Szükség van-e örök életű emberekre?
2026-ban még egyetlen öregedést visszafordító terápiát sem hagyott jóvá az FDA. A szabályozó hatóságok várhatóan lépésről lépésre, betegségenként engedélyezik majd a kezeléseket. Későbbi célpont lehet az Alzheimer-kór, a glaukóma, a szívelégtelenség, az izomvesztés vagy az immunrendszer öregedése. Yuri Deigin szerint az orvostudománynak a jövőben a reaktív betegségkezelés helyett a proaktív biológiai karbantartásra kell fókuszálnia.
- Ezzel teljesen megváltozna a betegségek kezelésének módja.
A szkeptikusok természetesen aggódnak. Sokan kétségbe vonják, hogy a véges erőforrások mellett van-e helye a Földön egy folyamatosan fiatalon tartott népességnek. A támogatók szerint azonban az öregedés minden téren óriási szenvedést okoz az emberiségnek, a sikeres terápiák pedig alapjaiban formálhatnák át az egészségügyet, a nyugdíjrendszert, a karriert és a családtervezést.