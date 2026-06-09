Megvalósul a halhatatlanság? Áttörés küszöbén a tudósok

Yuri Deigin, a YouthBio Therapeutics társalapítója szerint az öregedés visszafordítása nem egy azonnali, egész testre kiterjedő folyamat. A hollywoodi filmekkel ellentétben senki sem fog egy csapásra évtizedeket fiatalodni. A cél sokkal inkább az, hogy bizonyos sejtekben, szövetekben és szervekben helyreállítsák a fiatalos funkciókat. Ezek a célzott terápiák a következő évtizedben jelenhetnek meg az orvoslásban – olvasható a Popular Mechanics cikkében.

A sejtek részleges újraprogramozása lehet az öregedés megállításának kulcsa

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Az öregedés nem egy betegség, hanem egy biológiai program

Az elmélet alapja, hogy az öregedés nem egyszerűen a test károsodása, hanem egy biológiai program. A sejtek életkorát az epigenom szabályozza, ez a rendszer felel a gének ki- és bekapcsolásáért. Az idő múlásával azonban veszít a pontosságából és zajossá válik. A kutatók ezt a folyamatot szeretnék korrigálni.

Kétféle sejt-újraprogramozás létezik. A teljes újraprogramozás egy felnőtt sejt embrionális állapotba való visszaállítását jelenti. A kutatók többsége ehelyett a részleges újraprogramozásra fókuszál. Ekkor a Yamanaka-faktoroknak nevezett géneket csak rövid ideig, kontrolláltan aktiválják.

Így a sejt visszanyeri fiatalos funkcióját, de megőrzi eredeti identitását.

Szövetspecifikus terápiák

A megfiatalodás valószínűleg lépésről lépésre, szervenként történik majd. A bostoni Life Biosciences vállalat már a sérült látóidegsejteken teszteli a módszert; az állatkísérletek során a látás bizonyos aspektusai javultak. Jelenleg korai emberi kísérletek zajlanak az ER-100 nevű terápiával, amelynek célja az elvesztett funkciók biztonságos helyreállítása a szemben.

A YouthBio Therapeutics az agyat és az Alzheimer-kórt célozza meg a kutatásaival. Céljuk az idegsejtek biológiai gépezetének megfiatalítása, miközben az agy megőrzi az információkat és az emlékeket. A korai állatkísérletek a részleges újraprogramozás hatására javuló memóriateljesítményt mutattak. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már zöld utat adott az elképzelés tesztelésének, és a vállalat megkezdte a humán klinikai vizsgálatok előkészítését.