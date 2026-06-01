Új óriásvírusra bukkantak egy folyóban

Az újonnan azonosított furtivovirus nevű óriásvírust a japán Kamakura városánál található Inasze folyó vizéből mutatták ki. A kutatók szerint a vírus nemcsak hatalmas és összetett genetikai állománya miatt különleges, hanem azért is, mert olyan szaporodási stratégiát használ, amelyet korábban még soha nem figyeltek meg.
Miért számít ennyire különlegesnek ez az óriásvírus?
A vírusok a hagyományos evolúciós életfán kívül találhatók, mert csak örökítő anyagból állnak, nem sejtekből. Az óriásvírusok jóval összetettebbek a hagyományos vírusoknál, ezért a kutatók régóta úgy vélik, fontos nyomokat rejthetnek az evolúció korai szakaszairól.
A furtivovirus különösen érdekes, mert átmenetet képezhet két ismert óriásvírus-csoport között. Genetikai felépítése annyira eltér a korábban ismert fajoktól, hogy a kutatók egy teljesen új víruscsalád létrehozását is javasolták Manesviridae néven.
Hogyan szaporodik ez a furcsa vírus?
A legtöbb óriásvírus vagy érintetlenül hagyja a gazdasejt sejtmagját, és azon belül szaporodik, vagy lerombolja a sejtmagot és azon kívül szaporodik. A furtivovirus azonban egy eddig ismeretlen köztes módszert használ. A fertőzés után lebontja a sejtmag szerkezetét, majd annak visszamaradó sejtplazmaszerű anyagában kezdi el saját másolatait előállítani. A kutatók szerint ilyen folyamatot korábban még egyetlen ismert óriásvírusnál sem figyeltek meg.
Mit árulhat el az élet kialakulásáról az óriásvírus?
A sejtmag az egyik legfontosabb különbség az összetett élőlények és az egyszerű baktériumok között.
Egyes elméletek szerint a sejtmag azért alakulhatott ki az evolúció során, hogy az ősi óriásvírusok ellen jobban tudjanak védekezni a sejtek.
A kutatók szerint a furtivovirus működése éppen azt mutathatja meg, hogyan alakulhatott át fokozatosan a vírusok és sejtek kapcsolata az evolúció során.
Miért foglalkoztatják ennyire a tudósokat az óriásvírusok?
Az elmúlt években egyre több különleges óriásvírust fedeztek fel, amelyek rendre megkérdőjelezik a vírusokról alkotott korábbi elképzeléseket. Ezek az organizmusok sokkal összetettebbek, mint azt korábban gondolták, és egyre több jel utal arra, hogy fontos szerepet játszhattak az evolúció történetében.
- A kutatók szerint a mostani felfedezés még nem teljes bizonyítéka az elméletnek, azonban a következő években még több vírus kerülhet elő meglepő tulajdonságokkal - írja a Science Alert.