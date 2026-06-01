Új óriásvírusra bukkantak egy folyóban

Japán kutatók egy különleges új vírust fedeztek fel, amely teljesen szokatlan módon veszi át az irányítást a sejtek felett. Az óriásvírus különös szaporodása olyan folyamatokra utalhat, amelyek akár az összetett élet kialakulásában is szerepet játszhattak.
Az újonnan azonosított furtivovirus nevű óriásvírust a japán Kamakura városánál található Inasze folyó vizéből mutatták ki. A kutatók szerint a vírus nemcsak hatalmas és összetett genetikai állománya miatt különleges, hanem azért is, mert olyan szaporodási stratégiát használ, amelyet korábban még soha nem figyeltek meg.

Az óriásvírusok a génállományuk mérete miatt kapták ezt az elnevezést
 Fotó: TUMEGGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY / MTT

Miért számít ennyire különlegesnek ez az óriásvírus?

A vírusok a hagyományos evolúciós életfán kívül találhatók, mert csak örökítő anyagból állnak, nem sejtekből. Az óriásvírusok jóval összetettebbek a hagyományos vírusoknál, ezért a kutatók régóta úgy vélik, fontos nyomokat rejthetnek az evolúció korai szakaszairól. 

A furtivovirus különösen érdekes, mert átmenetet képezhet két ismert óriásvírus-csoport között. Genetikai felépítése annyira eltér a korábban ismert fajoktól, hogy a kutatók egy teljesen új víruscsalád létrehozását is javasolták Manesviridae néven.

Hogyan szaporodik ez a furcsa vírus?

A legtöbb óriásvírus vagy érintetlenül hagyja a gazdasejt sejtmagját, és azon belül szaporodik, vagy lerombolja a sejtmagot és azon kívül szaporodik. A furtivovirus azonban egy eddig ismeretlen köztes módszert használ. A fertőzés után lebontja a sejtmag szerkezetét, majd annak visszamaradó sejtplazmaszerű anyagában kezdi el saját másolatait előállítani. A kutatók szerint ilyen folyamatot korábban még egyetlen ismert óriásvírusnál sem figyeltek meg.

Mit árulhat el az élet kialakulásáról az óriásvírus?

A sejtmag az egyik legfontosabb különbség az összetett élőlények és az egyszerű baktériumok között. 

Egyes elméletek szerint a sejtmag azért alakulhatott ki az evolúció során, hogy az ősi óriásvírusok ellen jobban tudjanak védekezni a sejtek. 

A kutatók szerint a furtivovirus működése éppen azt mutathatja meg, hogyan alakulhatott át fokozatosan a vírusok és sejtek kapcsolata az evolúció során.

Miért foglalkoztatják ennyire a tudósokat az óriásvírusok?

Az elmúlt években egyre több különleges óriásvírust fedeztek fel, amelyek rendre megkérdőjelezik a vírusokról alkotott korábbi elképzeléseket. Ezek az organizmusok sokkal összetettebbek, mint azt korábban gondolták, és egyre több jel utal arra, hogy fontos szerepet játszhattak az evolúció történetében. 

  • A kutatók szerint a mostani felfedezés még nem teljes bizonyítéka az elméletnek, azonban a következő években még több vírus kerülhet elő meglepő tulajdonságokkal - írja a Science Alert.

 

