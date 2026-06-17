Azonosították az emberiséget mérgező vegyület gyenge pontját

A PFAS-vegyületek a legnehezebben lebomló szennyezőanyagok közé tartoznak. Rendkívüli stabilitásuk miatt akár évtizedekig is megmaradhatnak a vizekben, az ökoszisztémákban és az emberi szervezetben. Emiatt világszerte egyre nagyobb környezeti és közegészségügyi problémát jelentenek. Egy új tanulmány szerint az örök vegyi anyagok intenzív ultraibolya fény segítségével, további vegyszerek alkalmazása nélkül is lebonthatók. A kutatók emellett azt is feltárták, milyen folyamat felelős a lebomlásért.

Az örök vegyi anyagok a csapvízben is megjelenhetnek

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Hidrogéngyökök állhatnak az örök vegyi anyagok lebomlásának hátterében

Megállapították, hogy a víz UV-sugárzás hatására hidrogéngyököket hoz létre. Ezek rendkívül reaktív részecskék, amelyek képesek megtámadni a PFAS-molekulákat. Az eredmény azért fontos, mert a korábbi kutatások elsősorban más reaktív részecskéket tekintettek a lebontás fő mozgatórugójának. A mostani vizsgálat szerint azonban a hidrogéngyökök szerepe meghatározó lehet a folyamatban.

Fokozatosan távolítják el a fluoratomokat

A hidrogéngyökök a PFAS-molekulákkal reakcióba lépve fokozatosan eltávolítják azok fluoratomjait. Ennek eredményeként a vegyületek kisebb részekre bomlanak, amelyek már kevésbé tartósak a környezetben.

A kutatók szerint a folyamat különösen nagy energiájú UV-fény mellett, 300 nanométernél rövidebb hullámhosszak esetén működik hatékonyan.

Zongsu Wei, az Aarhusi Egyetem docense és a kutatás vezetője szerint az eredmények segíthetnek olyan technológiák fejlesztésében, amelyek célja nem csupán a PFAS-vegyületek eltávolítása, hanem azok tényleges lebontása.

A teljes megsemmisítés a cél

A szakember rámutatott, hogy a jelenleg alkalmazott módszerek közül sok képes ugyan kiszűrni a PFAS-vegyületeket a vízből, de nem semmisíti meg azokat. A szennyező anyagok gyakran csak egyik helyről a másikra „vándorolnak”.

A hosszú távú cél a PFAS-molekulák teljes lebontása. Ehhez azonban pontosan meg kell érteni azokat a kémiai folyamatokat, amelyek a szén-fluor kötések felhasadását okozzák.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy az új eredmények önmagukban még nem jelentenek kész megoldást. A lebomlás jelenleg viszonylag lassú folyamat, és köztes vegyületek is keletkezhetnek a reakció során. Ugyanakkor a lebontás fő mechanizmusának azonosítása fontos alapot adhat a jövőbeni fejlesztésekhez.