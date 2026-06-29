Közel 10 millió embert fertőzött meg egy rejtélyes vírus

Bár az Oropouche korábban nem tartozott a legismertebb vírusok közé, a helyzet 2023-ban megváltozott, amikor Brazíliában kiterjedt járvány robbant ki. Több tízezer fertőzést jelentettek, és 2024-ben megerősítették az első halálesetet is az országban. A kórokozó időközben túllépett hagyományos, amazóniai elterjedési területén, amivel a nemzetközi egészségügyi szervezetek figyelmét is magára vonta.

Az Oropouche-vírus számítógépes illusztrációja

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A hivatalos adatoknál jóval több fertőzést okozhatott az Oropouche-vírus

A Nature Medicine és a Nature Health folyóiratokban megjelent két tanulmány szerint az Oropouche-vírus sokkal szélesebb körben terjedhetett, mint ahogy azt a bejelentett esetek alapján eddig feltételezték. Eredményeikhez a kutatók matematikai modellezést alkalmaztak, valamint korábbi járványügyi adatokat és vérbanki mintákat elemeztek.

Ezek alapján úgy becsülik, hogy 1960 óta mintegy 9,4 millió ember fertőződhetett meg Latin-Amerikában és a Karib-térségben – ebből csak Brazíliában nagyjából 5,5 millió eset történhetett.

A betegség tünetei a dengue-lázhoz hasonlítanak. Bár az esetek többsége enyhe, előfordulhatnak súlyos szövődmények is: ilyen az agyhártyagyulladás, a vetélés, a májkárosodás, illetve – ha a vírus az anyáról átterjed a magzatra – a mikrokefália.

José Luiz Proença Módena, a Campinasi Állami Egyetem kutatója szerint ezer diagnosztizált esetből körülbelül egy vezet súlyos szövődményhez. Ez az arány közegészségügyi szempontból kifejezetten indokolttá teszi a vírus szorosabb megfigyelését.

Manausban rengeteg eset maradhatott rejtve

A kutatók szerint Manaus, az Amazonas térségének legnagyobb városa a 2023–2024-es járvány egyik fontos gócpontja volt. Becsléseik alapján ebben az időszakban körülbelül 300 ezer ember fertőződhetett meg a városban, ami az igazolt esetek csaknem 260-szorosa.

Ezt a széles körű terjedést a vérminták vizsgálata is alátámasztja: míg a vírus elleni antitestek aránya a lakosság körében 2023 novemberében még 11,4 százalék volt, egy évvel később már 25,7 százalékra emelkedett.

William de Souza, a Kentucky Egyetem kutatója szerint a regisztrált adatok pontatlanságának több oka is volt.

Egyrészt sok fertőzés tünetmentes vagy enyhe lefolyású maradt, így ezeket egyáltalán nem diagnosztizálták.

Másrészt a vírus már azelőtt csendben terjedhetett a városi központok peremvidékein, hogy kiterjedt járványként azonosították volna.

A statisztikákat az is torzítja, hogy a távoli amazóniai területeken nehézkes az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Előfordul, hogy egyes betegeknek több mint 24 órát kell utazniuk ahhoz, hogy orvoshoz jussanak, ami tovább növeli a felderítetlen esetek számát.