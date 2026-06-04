Furcsa életjeleket mutat a híres jégmúmia

Ötzi, a jégember a világ egyik legismertebb, legkorábbi és legjobb állapotban fennmaradt múmiája. A rézkori vadász holttestét 1991-ben fedezték fel az olasz Alpok egyik gleccserében. Azóta számtalan titkát fejtették már meg a kutatók: a férfi nagyjából 46 éves lehetett halálakor, testét legalább 61 tetoválás díszítette, ruháit többféle állat bőréből varrták, utolsó étkezése pedig kőszáli kecske zsírjából, vad húsból és gabonából állt. Egy új vizsgálat azonban most egészen különös eredményre jutott: természetesen Ötzi nagyon is halott, azonban a múmia teste ma is egy működő mikrobiológiai ökoszisztéma.

Ötzi, a jégember, egyike a valaha legtöbbet tanulmányozott embereinek

Kredit: South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac Research/Marion Lafogler

Miért különlegesek az Ötzin talált mikrobák?

Ötzi bőréről, belső szöveteiből és az olvadékvízből is mintákat vettek a kutatók, majd DNS- és RNS-vizsgálatokkal elemezték a bennük található mikroorganizmusokat. Az eredmények alapján két fő csoport rajzolódott ki.

Az egyikbe azok az ősi mikrobák tartoznak, amelyek még életében a jégember testén lehettek.

A másik csoportot olyan hidegkedvelő élesztők alkotják, amelyek valószínűleg a gleccser környezetéből kerültek a múmiára. Ezek a mikrobák genetikai rokonságot mutatnak az Antarktiszon és más extrém hideg területeken élő fajokkal.

Tényleg lehet még aktív élet egy 5300 éves múmián?

Egyes mikrobák nyomai erősen károsodtak, mások viszont – a kutatók meglepetésére - jóval „frissebb” állapotban maradtak meg. Ez arra utal, hogy bizonyos fajok nem pusztán megőrződtek, hanem valamilyen formában ma is aktívak lehetnek. A vizsgálatok szerint néhány hidegkedvelő mikroba az elmúlt években még szaporodhatott is Ötzi speciális hűtőkamrájában, ahol lefagyasztva tárolják a testet.

A múmia konzerválása is segíthette a mikrobákat?

Ötzit - 6 Celsius fokon tárolják, és rendszeresen vízzel locsolják, így védve a kiszáradástól

Kredit: South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac Research/Marion Lafogle

Különösen furcsának találták a kutatók, hogy több mikroba is képes lehetett lebontani a fenolt, amelyet a múmia konzerválására használtak a felfedezése után. A fenol erős vegyület, amely normális esetben megakadályozza a gombák és más mikroorganizmusok elszaporodását. Néhány faj azonban alkalmazkodott ehhez a környezethez, és akár előnyt is kovácsolhatott belőle.