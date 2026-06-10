Mérgező eső eshet, ez elől nincs menekvés - válaszút előtt az emberiség

Az ózonpajzs 1987 után gyógyulásnak indult, ám egy friss kutatás arra figyelmeztet, hogy a probléma megoldása akaratlanul egy másik, globális méretű környezeti válságot szabadított ránk. A neves Geophysical Research Letters című szakfolyóiratban megjelent új tanulmány szerint az ózonkárosító anyagok helyettesítésére kifejlesztett új generációs gázok – amelyeket a hűtéstechnikában, az autóklímákban és egyes orvosi altatógázokban használnak – egy rendkívül makacs szennyező anyag, a trifluorecetsav (TFA) drasztikus felhalmozódását okozzák a légkörben és a Föld felszínén.

Az ózonréteg megvédésre használt új vegyületek új problémákat okoztak

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Az ózonpajzs megmentése új kihívást hozott létre

A TFA a per- és polifluorozott alkilvegyületek (PFAS) családjába tartozik, amelyeket a köznyelvben csak örök vegyianyagoknak neveznek. Ezek a mesterséges molekulák a természetben szinte egyáltalán nem bomlanak le, dacolnak az idővel, és örökre a környezetben maradnak.

A Lancaster Egyetem kutatói által vezetett nemzetközi csoport fejlett légkörkémiai és szállítási modellek segítségével kimutatta, hogy 2000 és 2022 között a freonhelyettesítő gázok lebomlásából döbbenetes mennyiségű, mintegy 335 ezer tonna TFA keletkezett, amely láthatatlan eső formájában ülepedett le a bolygó felszínére.

Bár egyes egészségügyi hatóságok szerint a jelenlegi koncentráció még a közvetlen toxikus küszöbértékek alatt van, a folyamatos felhalmozódás komoly aggodalomra ad okot. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a TFA-t a vízi élővilágra ártalmas anyagként tartja számon, míg a Német Szövetségi Vegyianyag-hivatal a közelmúltban javasolta a vegyület emberi reprodukcióra potenciálisan mérgező anyagként való besorolását. Mivel a TFA-t szinte lehetetlen kiszűrni a környezetből és az ivóvízből, a tudósok attól tartanak, hogy a vegyület felhalmozódása hamarosan átlépi a bolygó biztonságos eltartóképességének határait.

Senki sincs biztonságban

A tanulmány egyik legnyugtalanítóbb megállapítása, hogy ez a szennyezés a világ legfélreesőbb pontjait is elérte. Amikor a kutatók összevetették a számítógépes modellek eredményeit a valós adatokkal, kiderült, hogy az északi-sarki jégmagokban talált TFA-szennyeződés szinte egésze a lakott területektől távol eső ózonbarát gázok atmoszférikus vándorlásából és lebomlásából származik.