Mérgező eső eshet, ez elől nincs menekvés - válaszút előtt az emberiség

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A globális környezetvédelem egyik legnagyobb sikertörténeteként tartjuk számon az ózonréteg megmentését. Amikor az 1980-as években kiderült, hogy a hajtógázokban és hűtőrendszerekben használt freonok (CFC-k) lyukat ütöttek a bolygó ultraibolya sugárzás elleni ózon-védőpajzsán, a világ összefogott. Az 1987-es Montreali Jegyzőkönyv fokozatosan betiltotta ezeket a káros gázokat. De új probléma merült fel.
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ózonpajzsvegyianyagfreon

Az ózonpajzs 1987 után gyógyulásnak indult, ám egy friss kutatás arra figyelmeztet, hogy a probléma megoldása akaratlanul egy másik, globális méretű környezeti válságot szabadított ránk. A neves Geophysical Research Letters című szakfolyóiratban megjelent új tanulmány szerint az ózonkárosító anyagok helyettesítésére kifejlesztett új generációs gázok – amelyeket a hűtéstechnikában, az autóklímákban és egyes orvosi altatógázokban használnak – egy rendkívül makacs szennyező anyag, a trifluorecetsav (TFA) drasztikus felhalmozódását okozzák a légkörben és a Föld felszínén. 

ózon Protecting the planet, conceptual illustration. (Photo by FreelanceImages/Universal Images / UIG / Science Photo Library via AFP)
Az ózonréteg megvédésre használt új vegyületek új problémákat okoztak
Fotó: FREELANCEIMAGES/UNIVERSAL IMAGES / UIG

Az ózonpajzs megmentése új kihívást hozott létre

A TFA a per- és polifluorozott alkilvegyületek (PFAS) családjába tartozik, amelyeket a köznyelvben csak örök vegyianyagoknak neveznek. Ezek a mesterséges molekulák a természetben szinte egyáltalán nem bomlanak le, dacolnak az idővel, és örökre a környezetben maradnak.

A Lancaster Egyetem kutatói által vezetett nemzetközi csoport fejlett légkörkémiai és szállítási modellek segítségével kimutatta, hogy 2000 és 2022 között a freonhelyettesítő gázok lebomlásából döbbenetes mennyiségű, mintegy 335 ezer tonna TFA keletkezett, amely láthatatlan eső formájában ülepedett le a bolygó felszínére.

Bár egyes egészségügyi hatóságok szerint a jelenlegi koncentráció még a közvetlen toxikus küszöbértékek alatt van, a folyamatos felhalmozódás komoly aggodalomra ad okot. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a TFA-t a vízi élővilágra ártalmas anyagként tartja számon, míg a Német Szövetségi Vegyianyag-hivatal a közelmúltban javasolta a vegyület emberi reprodukcióra potenciálisan mérgező anyagként való besorolását. Mivel a TFA-t szinte lehetetlen kiszűrni a környezetből és az ivóvízből, a tudósok attól tartanak, hogy a vegyület felhalmozódása hamarosan átlépi a bolygó biztonságos eltartóképességének határait.

Senki sincs biztonságban

A tanulmány egyik legnyugtalanítóbb megállapítása, hogy ez a szennyezés a világ legfélreesőbb pontjait is elérte. Amikor a kutatók összevetették a számítógépes modellek eredményeit a valós adatokkal, kiderült, hogy az északi-sarki jégmagokban talált TFA-szennyeződés szinte egésze a lakott területektől távol eső ózonbarát gázok atmoszférikus vándorlásából és lebomlásából származik. 

A probléma ráadásul nem a múlté, hanem jelenleg is fokozódik. Bár a korábbi helyettesítő anyagokat (például a HFC-ket) a 2016-os Kigali Módosítás értelmében már szintén kezdi kivezetni az ipar, a helyükre lépő legújabb, „klímabarátként” hirdetett szintetikus hűtőközegek (úgynevezett HFO-k, különösen a gépjárművek légkondicionálóiban használt HFO-1234yf) még a korábbiaknál is sokkal gyorsabban és nagyobb hatékonysággal alakulnak át TFA-vá a levegőben.

Rendszerszintű megoldásra van szükség

„Tanulmányunk rávilágít arra, hogy a freonhelyettesítők a TFA domináns forrásaivá váltak a légkörben” – nyilatkozta Lucy Hart, a kutatás vezetője. A szakértők szerint a felfedezés arra figyelmeztet, hogy a környezetvédelmi szabályozások során sokkal átfogóbban kell vizsgálni a helyettesítő anyagok hosszú távú kockázatait.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy miközben sikeresen befoltozzuk az ózonpajzsot vagy csökkentjük az üvegházhatást, egy láthatatlan, mérgező vegyszeresővel árasszuk el a Föld ivóvízkészleteit és ökoszisztémáit. A kutatók sürgetik a TFA globális monitorozásának kiterjesztését, valamint olyan új technológiák fejlesztését, amelyek valóban fenntartható és tiszta alternatívát nyújtanak a jövő hűtéstechnikája számára.

 

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