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betegség

Nagy a baj: megállíthatatlanul terjed a szarvasokat fertőző halálos kór

4 órája
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A krónikus sorvadásos betegség (CWD) elsősorban a szarvasféléket érintő, halálos kimenetelű idegrendszeri megbetegedés. Egy új kutatás szerint a betegséget okozó prionok olyan állatokban is jelen lehetnek, amelyek nem mutatnak tüneteket, és akár más fajokba is átjuthatnak.
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A krónikus sorvadásos betegség jelenleg főként a különböző szarvasféléket, köztük a vapitiket érinti. A kórokozók nem baktériumok vagy vírusok, hanem úgynevezett prionok, vagyis rendellenes szerkezetű fertőző fehérjék. A betegség Észak-Amerika egyre nagyobb területein van jelen, és már a kanadai Alberta tartományban is felbukkant. 

A krónikus sorvadásos betegség (CWD) a szarvasokat érinti és prionok okozzák, nem vírusok vagy baktériumok
A krónikus sorvadásos betegség (CWD) a szarvasokat érinti és prionok okozzák, nem vírusok vagy baktériumok
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Nem feltétlenül okoznak tüneteket a prionok 

A Calgary-i Egyetem kutatói és nemzetközi partnereik azt vizsgálták, hogy a CWD képes lehet-e más fajokra is átterjedni. Eredményeiket a Science Advances című tudományos folyóiratban közölték. Laboratóriumi körülmények között végzett kísérleteik során az állatok többségénél nem jelentkeztek a betegség tünetei. Ennek ellenére a szöveteikben alacsony mennyiségben kimutatták a fertőző prionokat. 

Amikor ezeket a mintákat más fajok egyedeibe juttatták, a befogadó állatoknál már kialakultak a CWD-hez kapcsolódó tünetek. A kutatók szerint ez arra utal, hogy a fertőző fehérjék akkor is jelen lehetnek és továbbadhatók, amikor a fertőzött állat még teljesen egészségesnek tűnik. 

A prionok képesek változni 

A prionbetegségek kutatását nehezíti, hogy a prionok a különböző gazdaszervezetek között terjedve megváltozhatnak. Ez új, eltérő tulajdonságokkal rendelkező törzsek kialakulásához vezethet. A kutatók szerint emiatt a prionbetegségek viselkedése nehezen megjósolható, és a változások befolyásolhatják a fertőzés terjedését, valamint a betegség lefolyását is. 

A környezet is fertőzővé válhat 

A CWD visszaszorítását az is nehezíti, hogy a fertőzött állatok már jóval a tünetek megjelenése előtt terjeszthetik a prionokat. A szarvasfélék hónapokon vagy akár éveken keresztül üríthetik a fertőző fehérjéket a vizeletükkel és az ürülékükkel. Ennek következtében a talaj és a növényzet még azelőtt szennyeződhet, hogy a fertőzés jelenlétét észlelnék. Mire az állatokon megjelennek a betegség látható jelei, addigra már hosszú ideje fertőzők. 

Mit jelent ez az emberekre nézve? 

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat nem utal közvetlen vagy azonnali emberi veszélyre. Jelenleg nem igazoltak egyetlen olyan esetet sem, amelyben a krónikus sorvadásos betegség emberre terjedt volna át. 

Ugyanakkor a tudósok szerint fontos figyelemmel kísérni a folyamatokat, mert a prionbetegségek történetében már előfordult fajok közötti ugrás. Erre ismert példa a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma, közismertebb nevén a kergemarha-kór, amely képes volt emberi fertőzéseket okozni. 

A jelenlegi bizonyítékok alapján erős biológiai akadály áll fenn a CWD és az ember között, de a kutatók továbbra is vizsgálják, hogy a prionok idővel képesek lehetnek-e alkalmazkodni. 

Vakcinával akadályoznák a terjedést 

A Calgary-i Egyetem kutatói olyan módszereken is dolgoznak, amelyek mérsékelhetik a fertőzés terjedését a szarvasfélék között. Kísérleti vakcinák tesztelése során azt tapasztalták, hogy a beoltott állatok kevesebb fertőző priont bocsátottak ki, és az expozíciót követően hosszabb ideig éltek. 

  • A kutatók szerint, ha sikerül csökkenteni a környezetbe jutó kórokozók mennyiségét, az a fertőzés terjedését is jelentősen mérsékelheti.

 

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