Nagy a baj: megállíthatatlanul terjed a szarvasokat fertőző halálos kór

A krónikus sorvadásos betegség jelenleg főként a különböző szarvasféléket, köztük a vapitiket érinti. A kórokozók nem baktériumok vagy vírusok, hanem úgynevezett prionok, vagyis rendellenes szerkezetű fertőző fehérjék. A betegség Észak-Amerika egyre nagyobb területein van jelen, és már a kanadai Alberta tartományban is felbukkant.

A krónikus sorvadásos betegség (CWD) a szarvasokat érinti és prionok okozzák, nem vírusok vagy baktériumok

Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Nem feltétlenül okoznak tüneteket a prionok

A Calgary-i Egyetem kutatói és nemzetközi partnereik azt vizsgálták, hogy a CWD képes lehet-e más fajokra is átterjedni. Eredményeiket a Science Advances című tudományos folyóiratban közölték. Laboratóriumi körülmények között végzett kísérleteik során az állatok többségénél nem jelentkeztek a betegség tünetei. Ennek ellenére a szöveteikben alacsony mennyiségben kimutatták a fertőző prionokat.

Amikor ezeket a mintákat más fajok egyedeibe juttatták, a befogadó állatoknál már kialakultak a CWD-hez kapcsolódó tünetek. A kutatók szerint ez arra utal, hogy a fertőző fehérjék akkor is jelen lehetnek és továbbadhatók, amikor a fertőzött állat még teljesen egészségesnek tűnik.

A prionok képesek változni

A prionbetegségek kutatását nehezíti, hogy a prionok a különböző gazdaszervezetek között terjedve megváltozhatnak. Ez új, eltérő tulajdonságokkal rendelkező törzsek kialakulásához vezethet. A kutatók szerint emiatt a prionbetegségek viselkedése nehezen megjósolható, és a változások befolyásolhatják a fertőzés terjedését, valamint a betegség lefolyását is.

A környezet is fertőzővé válhat

A CWD visszaszorítását az is nehezíti, hogy a fertőzött állatok már jóval a tünetek megjelenése előtt terjeszthetik a prionokat. A szarvasfélék hónapokon vagy akár éveken keresztül üríthetik a fertőző fehérjéket a vizeletükkel és az ürülékükkel. Ennek következtében a talaj és a növényzet még azelőtt szennyeződhet, hogy a fertőzés jelenlétét észlelnék. Mire az állatokon megjelennek a betegség látható jelei, addigra már hosszú ideje fertőzők.

Mit jelent ez az emberekre nézve?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat nem utal közvetlen vagy azonnali emberi veszélyre. Jelenleg nem igazoltak egyetlen olyan esetet sem, amelyben a krónikus sorvadásos betegség emberre terjedt volna át.