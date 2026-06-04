Áttörheti a rákos sejtek védvonalát az egyik kedvelt vitamin

A hasnyálmirigyrák az egyik legnehezebben kezelhető daganattípus, aminek egyik fő oka, hogy a rákos sejteket egy sűrű védőgát veszi körül. Ez a réteg megakadályozza a gyógyszerek bejutását és elnyomja az immunrendszer működését. A Dana-Farber Rákintézet által vezetett klinikai vizsgálat során azt tanulmányozták, hogy a parikalcitol nevű, más betegségekre már engedélyezett D-vitamin-analóg képes-e megbontani ezt a védelmet.

Rákos sejtek illusztrációja

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A fibroblasztok szerepe a rákos sejtek elleni harcban

A daganatot körülvevő védőréteget nagyrészt úgynevezett fibroblasztok, azaz kötőszöveti sejtek alkotják. Korábbi laboratóriumi kutatások kimutatták, hogy a D-vitamin-receptorok fontos szerepet játszanak ezen sejtek szabályozásában. A szakemberek megállapították, hogy a szintetikus D-vitamin-analógok alkalmazásával csökkenthető a rákhoz társuló fibroblasztok aktivitása.

Ennek a stratégiának a lényege a tumor körüli támogató környezet újraprogramozása, amely javíthatja a kemoterápiára adott választ.

Klinikai tapasztalatok és sejtszintű változások

A kutatók 36, korábban kezeletlen, áttétes hasnyálmirigyrákban szenvedő beteget vontak be a vizsgálatba. A résztvevők a standard kemoterápia mellett placebót, vagy intravénás, illetve orális parikalcitolt kaptak. Az eredmények alapján a kombinált kezelés biztonságosnak és jól tolerálhatónak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták, hogy a parikalcitol a fibroblasztok számának csökkenése nélkül mérsékelte azok aktivitását a daganaton belül. Emellett növelte a T-sejtek – az immunrendszer sejtjei – jelenlétét, amelyek alapesetben nagyrészt kiszorulnak a hasnyálmirigy-daganatokból.

Kezelési eredmények és kilátások

Bár a vizsgálat elsődleges célja nem a hatékonyság mérése volt, a parikalcitolt kapó betegeknél kedvezőbb eredményeket figyeltek meg. A gyógyszert kapó csoportban a betegek 42 százalékánál lépett fel részleges válasz, szemben a placebót kapók 9 százalékával. Emellett azok a betegek mutatták a legjobb eredményeket és a leghosszabb teljes túlélést, akiknek a daganatában magas volt a D-vitamin-receptorok szintje. A jövőben nagyobb esetszámú klinikai vizsgálatokra lesz szükség annak meghatározására, hogy a D-vitamin-analógok és a kemoterápia kombinálása hosszú távon is javítja-e a túlélési esélyeket, illetve a receptorok szintje használható-e megbízható biomarkerként a kezelés megtervezéséhez.