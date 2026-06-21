Évekig titkolták a felfedezést: megdöbbentő lelet került elő Stonehenge mellől

A dél-angliai Bulford térségében dolgozó régészek egy olyan szerkezet maradványait azonosították, amely feltehetően két nagy faoszlopból állt. Az oszlopok mintegy 120 méterre helyezkedtek el egymástól, és úgy tájolták őket, hogy a nyári napforduló idején a felkelő, a téli napfordulókor pedig a lenyugvó Nap irányába mutassanak – írja a Science Alert.

A régészek szerint a Stonehenge melletti építmény 500 évvel korábban készülhetett, mint a híres kőkör

Fotó: WILLIAM EDWARDS / AFP

A Stonehenge-nél is régebbi építmény nyomait fedezhették fel a régészek

A kutatócsoport szerint az építmény körülbelül 500 évvel korábbi lehet Stonehenge-nél. A feltárást Phil Harding régész vezette, aki hosszú pályafutása során számos jelentős ásatásban vett részt.

A lelőhelyen többféle lelet került elő, köztük kerámiatöredékek, állatcsontok és egy ritka, korong alakú kés. A leletek alapján a kutatók úgy vélik, hogy a helyszín nagyobb vallási vagy közösségi összejövetelek központja lehetett.

Évekig titokban tartották a felfedezést

Az ásatásokat 2015 és 2017 között végezték. A feltárt anyag elemzése és vizsgálata azonban több évet vett igénybe, ezért az eredményeket csak most hozták nyilvánosságra.

A kutatók a Stonehenge-től mintegy öt kilométerre fekvő Bulfordban dolgoztak. A régészeti munka egy olyan programhoz kapcsolódott, amelyet a brit védelmi minisztérium indított a Németországból hazatérő katonai egységek elszállásolásának támogatására.

Továbbra is vita övezi Stonehenge szerepét

Stonehenge az Egyesült Királyság egyik legismertebb történelmi emléke és turisztikai látványossága. Az építmény több szakaszban készült, a ma ismert kőkört pedig a késő neolitikumban, i. e. 2500 körül emelték.

A szakemberek között máig nincs teljes egyetértés arról, hogy pontosan milyen célt szolgált. A legszélesebb körben elfogadott magyarázat szerint a Nap mozgásához igazított szertartási hely lehetett, amelyet a nyári és a téli napfordulóhoz kapcsolódó eseményekhez használtak.

Más elméletek szerint koronázóhely, druida szentély, gyógyító központ vagy akár csillagászati megfigyelésekre szolgáló létesítmény is lehetett.