Mindent lát, és lehetetlen elmenekülni a legújabb bizarr gépszörny elől

A Duke Egyetem kutatói szerint a jövő ideális robotja talán nem az emberre vagy egy kutyára fog hasonlítani, hanem inkább egy tengeri sünre. Az Argus nevű, 20 lábú robot ugyanis olyan mozgási képességekkel bír, amelyek jelentősen eltérnek a hagyományos robotok működésétől.

Argus, a Duke Egyetem által fejlesztett robot ugyan nem hasonlít az emberre, de minden irányban szinte egyformán képes mozogni és gyorsulni

Kredit: Deke University

Miért különleges ez a robot?

A robotot a „mindent látó” görög mitológiai szörnyről nevezték el. Nincs klasszikus eleje vagy hátulja.

Húsz teleszkópos lába egy központi testből sugárzik kifelé, és mindegyik láb végén saját kamera található. Emiatt a robot szinte bármilyen irányba képes mozogni anélkül, hogy előbb „megfordulna”, mint a legtöbb jelenlegi gép.

Ez alapjaiban változtatja meg a robotok vezérlésének logikáját a kutatók szerint. Az Argus egyenetlen terepen, homokban, nedves felszínen és sűrű növényzetben is képes közlekedni, sőt még falat is tud mászni.

Hogyan született meg az Argus különleges formája?

Több mint 1500 különböző robotformát szimuláltak a kutatók, mielőtt eljutottak a végső kialakításhoz. Nem azt vizsgálták, hogy melyik állatra hasonlítson a robot, hanem azt, mennyire képes minden irányban egyformán mozogni és gyorsulni. Ezt a tulajdonságot dinamikai izotrópiának nevezik. Az Argus ezen a skálán 0,91-es értéket ért el, ami rendkívül magasnak számít. Összehasonlításképpen a legtöbb humanoid robot vagy négylábú gép még a 0,6-os értéket sem éri el.

Mire képes a 20 lábú robot a gyakorlatban?

A kutatók a Duke Egyetem területén valódi környezetben is tesztelték a gépet. Az Argus könnyedén haladt át füvön, betonon, homokon és erdei terepen, miközben akár 12 centiméter magas akadályokat is leküzdött.

A robot még akkor is működőképes maradt, amikor három lába is megsérült, és egy nagy méretű kockát is képes volt maga előtt tolni mozgás közben.

Ez különösen fontos lehet olyan környezetekben, ahol a hagyományos robotok könnyen elakadnak vagy felborulnak – mondják a kutatók.

Hogyan módosíthatja ez a robotika jövőjét?

Az Argus nem feltétlenül a végső robotforma a kutatók bevallása szerint sem, de megmutatja, hogy a jövő gépeit talán nem az állatok másolásával kell megtervezni.

Ehelyett matematikai és fizikai elvek alapján sokkal hatékonyabb formák is létrehozhatók.

A rendszer különösen hasznos lehet

nehéz terepen,

romok között vagy akár

alacsony gravitációjú környezetben, például más bolygókon.

Az Argus nemcsak egy új robot, hanem egy teljesen új gondolkodásmód kezdete lehet a robotikában - írja a Live Science.

Ide kattintva megnézheti, ahogyan a robot falra mászik.