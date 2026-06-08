Veszélyben vannak a macskatartók? – különös összefüggést találtak

A kérdés nem új: tudósok már az 1990-es évek óta vizsgálják, hogy a macskákkal való együttélés összefügghet-e a skizofrénia kialakulásának kockázatával. A Schizophrenia Bulletin folyóiratban közzétett átfogó elemzés ismét erre a lehetőségre hívta fel a figyelmet. Az eredmények szerint a macskáknak kitett embereknél gyakrabban fordultak elő skizofréniával összefüggő zavarok.

Azoknál, akik életük során kapcsolatba kerültek macskákkal, nagyjából kétszer akkora eséllyel fordultak elő a skizofrénia tünetei

Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA

Mit mutatott a skizofrénia és a macskatartás kapcsolatát vizsgáló kutatás?

A kutatók 44 év tudományos eredményeit elemezték, összesen 17 tanulmány adatait felhasználva. A vizsgálatok 11 országban készültek, köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.

Az összesített eredmények alapján azoknál, akik életük során kapcsolatba kerültek macskákkal, nagyjából kétszer akkora eséllyel fordultak elő skizofréniával összefüggő zavarok. A kép ugyanakkor korántsem egyértelmű.

Egyes kutatások erős kapcsolatot mutattak, mások viszont nem találtak szignifikáns összefüggést. Az is bizonytalannak tűnik, hogy létezik-e olyan életkor, amikor a macskákkal való találkozás különösen fontos szerepet játszhat.

Milyen szerepe lehet a toxoplazmózisnak?

Az egyik fő gyanúsított a Toxoplasma gondii nevű parazita, amely fertőzött macskák ürülékével terjedhet, de nyers vagy nem megfelelően átsütött húsból, illetve szennyezett vízből is a szervezetbe kerülhet.

A fertőzés a legtöbb embernél semmilyen tünetet nem okoz, a parazita azonban tartósan megtelepedhet az idegrendszerben.

Korábbi kutatások összefüggésbe hozták személyiségváltozásokkal, pszichotikus tünetekkel és egyes idegrendszeri betegségekkel is. Ez azonban még nem bizonyítja, hogy a parazita közvetlenül felelős lenne a skizofrénia kialakulásáért.

Miért kell óvatosan kezelni az eredményeket?

A vizsgálat szerzői maguk is felhívták a figyelmet arra, hogy az elemzett tanulmányok jelentős része nem alkalmas ok-okozati kapcsolatok bizonyítására. Számos olyan tényező létezhet, amely egyszerre befolyásolja a macskatartást és a mentális egészséget. Éppen ezért a jelenlegi adatok alapján nem lehet kijelenteni, hogy a macskatartás növeli a skizofrénia kockázatát.

Az eredmények inkább arra utalnak, hogy a kérdés további, nagyobb és pontosabban megtervezett kutatásokat igényel.