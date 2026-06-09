Hatalmas fordulat: nem emberek szállították a Stonehenge köveit

Mintegy 20 ezer évvel ezelőtt Nagy-Britannia természeti képe egészen mást mutatott, mint napjainkban. A mai Északi-tenger helyén hatalmas szárazföld, az úgynevezett Doggerland terült el, miközben a jégkorszak gleccserei és jégtakarói formálták a tájat. Ebben a környezetben kezdődhetett annak a különleges kőtömbnek az utazása, amely később a Stonehenge egyik legfontosabb elemévé vált.

A Stonehenge az UNESCO Világörökség helyszíne, az oltárkő a belső körének szívében,a földbe temetve fekszik

Fotó: MARCO CRISTOFORI / Robert Harding Premium

Hogyan kerülhetett a Stonehenge oltárköve ilyen messzire?

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy az oltárkő Északkelet-Skóciából származik, a mintegy 700 kilométeres útvonal megtételének magyarázata azonban hiányzott.

Az új vizsgálat szerint a kő útjának első szakaszát nem az emberek segítették, hanem a jég: 33000-11700 évvel ezelőtt.

A modellek alapján a jégtömegek a hattonnás homokkő-tömböt egészen a Dogger Bank térségéig szállították.

Miért fontos szereplő Doggerland a Stonehenge történetében?

Az ausztrál és a brit kutatók szerint a jég által odaszállított kőtömb később az ősi Doggerland lakóinak figyelmét is felkelthette.

Ez a ma már víz alatt fekvő földterület egykor Nagy-Britanniát kötötte össze Európával. A térségben nincsenek természetes eredetű nagy sziklák, ezért az ott talált hatalmas kövek különleges jelentőséggel bírhattak.

Elképzelhető, hogy az emberek már jóval a Stonehenge megépítése előtt fontos tárgyként vagy szent jelképként tekintettek az oltárkőre.

Milyen útvonalon jutott el a Stonehenge végső helyszínére?

A kutatók nem találtak olyan gleccserútvonalat, amely közvetlenül Dél-Angliáig juttathatta volna el a követ. Ez azt jelenti, hogy az utolsó több száz kilométeren embereknek kellett szállítaniuk. A feltételezések szerint a neolitikus közösségek szárazföldi, folyami és part menti útvonalak kombinációjával mozgathatták a hatalmas tömböt. Egy ekkora kő szállítása hosszú távon jelentős szervezettséget és együttműködést igényelt.

Mit árul el mindez a Stonehenge építőiről?

Az új eredmények azt feltételezik, hogy a Stonehenge létrehozói jóval összetettebb társadalmakban éltek, mint azt korábban feltételezték a kutatók. Egy hattonnás kő többszöri átszállítása - megmentése a tengerszint emelkedésétől, majd 5000 évvel ezelőtt a végső helyére juttatása - olyan tervezést és közös erőfeszítést követelt meg, amely lenyűgöző képet fest a több ezer évvel ezelőtt élt közösségekről - írja a Science Focus.