A stressz miatt szó szerint eltévedhet az ember

A mindennapi életünkben gyakran tapasztaljuk, hogy stresszes helyzetekben nehezebben találjuk meg az utat, és könnyebben tévedünk el. Most azonban a tudomány végre bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy ez nem csupán szubjektív érzés, hanem valós agyi folyamatok eredménye. A bochumi Ruhr Egyetem kutatói forradalmi MRI vizsgálatokkal feltárták, hogy a stressz szó szerint megzavarhatja az agyunk belső iránytűjét.
A kutatás során a tudósok azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a stressz az agy térbeli navigációért felelős területeit. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a stresszes állapotban lévő személyek agya másképp dolgozza fel a térbeli információkat. Következésképpen ez a felfedezés új megvilágításba helyezi azokat a helyzeteket, amikor ismeretlen környezetben, szorongva próbálunk eligazodni.

stressz A traveler with a backpack passes a Bayreuth city map in Bayreuth, Bavaria, Germany, on May 1, 2026. Tourism and city maps guide visitors through local attractions, sightseeing routes, and cultural destinations. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Stresszhelyzetben sokszor elveszítjük a tájékozódó képességünket
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Az agy stressz alatti térképezése

Dr. Osman Akan és csapata innovatív módszerekkel vizsgálta a stressz és a tájékozódási képesség közötti kapcsolatot. A kutatók a résztvevőket kontrollált stresszhelyzetnek tették ki, miközben MRI készülékkel figyelték agyuk aktivitását. Ennek eredményeként sikerült azonosítaniuk azokat az agyi régiókat, amelyek stressz hatására csökkent aktivitást mutatnak a navigáció során. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy a hippokampusz, amely kulcsszerepet játszik a térbeli memóriában és a tájékozódásban, jelentősen eltérően működik stresszes körülmények között. Emellett a kutatók megfigyelték, hogy a stresszhormonok, különösen a kortizol, közvetlenül befolyásolják az irány meghatározásáért felelős idegi hálózatokat. Mindez azt jelenti, hogy amikor szorongunk vagy feszültek vagyunk, az agyunk egyszerűen nem képes olyan hatékonyan feldolgozni a térbeli információkat.

Miért tévedünk el stressz hatására?

Az eltévedés jelensége tehát nem csupán a figyelmetlenség következménye, hanem összetett neurobiológiai folyamatok eredménye. A stressz aktiválja a szervezet „harcolj vagy menekülj" válaszreakcióját, amely átirányítja az erőforrásokat a túléléshez szükséges funkciókra. Következésképpen a bonyolultabb kognitív folyamatok, mint például a térbeli navigáció, háttérbe szorulnak.

A kutatás gyakorlati jelentősége rendkívül nagy, különösen azok számára, akik munkájuk során rendszeresen stresszes helyzetekben kell navigálniuk. Gondoljunk csak a mentősökre, tűzoltókra vagy éppen a forgalmas városi közlekedésben sofőrködőkre. Számukra létfontosságú megérteni, hogyan befolyásolja a stressz a tájékozódási képességüket. 

Gyakorlati tanácsok és jövőbeli kilátások

A bochumi Ruhr Egyetem kutatócsapata nemcsak a problémát tárta fel, hanem a megoldás irányába is tett lépéseket. A tudósok szerint a stresszkezelési technikák, mint például a mély légzés vagy a mindfulness gyakorlatok, segíthetnek fenntartani a tájékozódási képességet nehéz helyzetekben is. Továbbá a rendszeres fizikai aktivitás erősítheti az agy navigációs hálózatait. 

A jövőben a kutatók azt tervezik, hogy még részletesebben feltárják a stressz és a térbeli tájékozódás közötti kapcsolatot. Az MRI technológia fejlődésével egyre pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan működik az agyunk belső GPS rendszere. Végső soron ezek az ismeretek segíthetnek olyan módszerek kidolgozásában, amelyekkel stresszes helyzetekben is megőrizhetjük tisztánlátásunkat és irányérzékünket.

 

