A stressz miatt szó szerint eltévedhet az ember

A kutatás során a tudósok azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a stressz az agy térbeli navigációért felelős területeit. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a stresszes állapotban lévő személyek agya másképp dolgozza fel a térbeli információkat. Következésképpen ez a felfedezés új megvilágításba helyezi azokat a helyzeteket, amikor ismeretlen környezetben, szorongva próbálunk eligazodni.

Stresszhelyzetben sokszor elveszítjük a tájékozódó képességünket

Az agy stressz alatti térképezése

Dr. Osman Akan és csapata innovatív módszerekkel vizsgálta a stressz és a tájékozódási képesség közötti kapcsolatot. A kutatók a résztvevőket kontrollált stresszhelyzetnek tették ki, miközben MRI készülékkel figyelték agyuk aktivitását. Ennek eredményeként sikerült azonosítaniuk azokat az agyi régiókat, amelyek stressz hatására csökkent aktivitást mutatnak a navigáció során.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a hippokampusz, amely kulcsszerepet játszik a térbeli memóriában és a tájékozódásban, jelentősen eltérően működik stresszes körülmények között. Emellett a kutatók megfigyelték, hogy a stresszhormonok, különösen a kortizol, közvetlenül befolyásolják az irány meghatározásáért felelős idegi hálózatokat. Mindez azt jelenti, hogy amikor szorongunk vagy feszültek vagyunk, az agyunk egyszerűen nem képes olyan hatékonyan feldolgozni a térbeli információkat.

Miért tévedünk el stressz hatására?

Az eltévedés jelensége tehát nem csupán a figyelmetlenség következménye, hanem összetett neurobiológiai folyamatok eredménye. A stressz aktiválja a szervezet „harcolj vagy menekülj" válaszreakcióját, amely átirányítja az erőforrásokat a túléléshez szükséges funkciókra. Következésképpen a bonyolultabb kognitív folyamatok, mint például a térbeli navigáció, háttérbe szorulnak.

A kutatás gyakorlati jelentősége rendkívül nagy, különösen azok számára, akik munkájuk során rendszeresen stresszes helyzetekben kell navigálniuk. Gondoljunk csak a mentősökre, tűzoltókra vagy éppen a forgalmas városi közlekedésben sofőrködőkre. Számukra létfontosságú megérteni, hogyan befolyásolja a stressz a tájékozódási képességüket.