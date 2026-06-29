Sokkoló kutatás: a stressz szó szerint átformálja a vérét

Amikor a munkahelyi határidők felhalmozódnak, a pénzügyi gondok nyomasztanak, vagy váratlanul nyilvánosan kell megszólalnunk, hajlamosak vagyunk a szorongást pusztán lelki problémának tekinteni, amelyet elég lenne némi akaraterővel legyőzni. A szervezetünk azonban nem választja külön a lelki és a fizikai folyamatokat. Az agy nem elszigetelten működik, a szorongás pedig nem marad meg a gondolataink szintjén. A stressz gyors biokémiai folyamatokat indít el, amelyek a véráramon keresztül az egész szervezetet érintik, és mérhető változásokat okoznak.

A stressz hatása a vérre.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A stressz percek alatt megváltoztatja a véredet

Egy új kutatásban a tudósok valós időben figyelték meg ezt az összefüggést. Egészséges önkénteseket tettek ki laboratóriumi stresszhelyzetnek, és azt találták, hogy

az akut pszichés stressz közvetlen kémiai folyamatokat indít el.

Mindössze néhány perc alatt megnőtt a rendkívül reakcióképes molekulák, az úgynevezett szabad gyökök mennyisége. Ezek pedig megváltoztatták a véralvadás módját.

Magyarán: a pszichés stressz fizikailag is átalakíthatja a vér szerkezetét, és hajlamosabbá teheti azt a vérrögképződésre.

A tudósok régóta tudják, hogy a tartós stressz károsítja a szívet. Nagyszabású népességkutatások ismételten kimutatták, hogy az érzelmi stressz növeli a szív és érrendszeri betegségek kockázatát.

Az azonban eddig nem volt egyértelmű, pontosan milyen biológiai folyamat köti össze az érzelmi megterhelést a megnövekedett szív és érrendszeri kockázattal.

Elképesztő, mit találtak

Stresszhelyzetben felborul a szervezet véralvadást szabályozó egyensúlya. Normális esetben ez a rendszer biztosítja, hogy a vér megfelelően áramoljon, ugyanakkor sérülés esetén gyorsan megállítsa a vérzést. Stressz hatására azonban a vér egy úgynevezett fokozott alvadási állapotba kerül, vagyis könnyebben képez vérrögöket.

A folyamat pontos oka eddig vitatott volt. Egyes kutatók úgy vélték, hogy a stressz az immunrendszer aktiválásával gyulladást idéz elő. Mások szerint a vér besűrűsödik a vérnyomás emelkedése miatt. Ezt nevezik hemokoncentrációs elméletnek.