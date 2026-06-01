Ezért fehér az emberi szem – a válasz mindent megváltoztathat

A legtöbb állati szem sötét sclerával rendelkezik, amely elrejti a szem mozgásának irányát. Gondoljunk csak egy kutya szemfelépítésére: a sötét szemfehérje miatt nehezebb megállapítani, pontosan merre néz az állat. Ezzel szemben az emberi szem fehér háttere élesen kiemeli az íriszt, így tekintetünk iránya könnyen követhető. Ez a látszólag apró különbség óriási jelentőséggel bír a kommunikáció szempontjából.
A szemfehérje jelentősége
Az 1990-es években Shiro Kohshima japán kutató elsőként vizsgálta szisztematikusan ezt a jelenséget. Kutatásai során összehasonlította különböző főemlősök szemét, és megállapította, hogy az emberi szem egyedülállóan világos sclerával rendelkezik. Kohshima felvetette, hogy ez a tulajdonság a társas kommunikáció fejlődésével összefüggésben alakulhatott ki, lehetővé téve az emberek számára, hogy tekintetük révén információt osszanak meg egymással.
Később Michael Tomasello és csapata tovább mélyítette ezeket a kutatásokat. Tomasello, a híres fejlődéspszichológus azt vizsgálta, hogyan reagálnak az embergyerekek és a főemlősök a tekintet követésére. Eredményei szerint az emberi csecsemők már nagyon fiatalon képesek követni mások tekintetét, ami alapvető fontosságú a tanulás és a társas kapcsolatok kialakítása szempontjából. Következésképpen a fehér sclera evolúciós előnyt jelentett az emberi faj számára.
Bonobók, gorillák és csimpánzok: mit árulnak el legközelebbi rokonaink?
Fumihiro Kano és kollégái nemrégiben újabb érdekes felfedezéseket tettek a főemlősök szemével kapcsolatban. A kutatók részletesen megvizsgálták a bonobó, a gorilla és a csimpánz szemének felépítését, és meglepő eredményekre jutottak. Kiderült, hogy ezeknek az állatoknak a szemfehérjéje nem teljesen sötét – valójában változatos árnyalatokat mutat, és bizonyos egyedek sclerája világosabb, mint korábban gondolták.
Mindazonáltal az emberi szem továbbra is egyedülálló marad a maga nemében. A bonobó és a csimpánz szemének vizsgálata azt mutatta, hogy bár ezeknél az állatoknál is megfigyelhető némi világosodás, az emberi fehér sclera messze a legszembetűnőbb. A gorilla esetében a sclera általában sötétebb marad, ami arra utal, hogy az evolúció különböző utakon haladt a különböző főemlősfajoknál.
Miért vált előnnyé a tekintet láthatósága?
A tudósok többsége egyetért abban, hogy az emberi szemfehérje fehér színe a kooperatív kommunikáció eredménye. Őseink számára létfontosságú volt, hogy képesek legyenek csendben, pusztán a tekintet révén kommunikálni – legyen szó vadászatról vagy veszélyhelyzetek jelzéséről. Ennek következtében azok az egyedek, akiknek láthatóbb volt a tekintetük iránya, sikeresebbek voltak a túlélésben.
Összefoglalva tehát az emberi szem fehér sclerája nem véletlenül alakult ki. Ez a tulajdonság lehetővé tette számunkra, hogy bonyolult társas kapcsolatokat építsünk ki, és hatékonyan kommunikáljunk egymással. Az állati szem sötét háttere ezzel szemben az elrejtőzést szolgálja, míg mi, emberek az átláthatóságot és a bizalmat választottuk az evolúció során.