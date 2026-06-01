Ezért fehér az emberi szem – a válasz mindent megváltoztathat

A legtöbb állati szem sötét sclerával rendelkezik, amely elrejti a szem mozgásának irányát. Gondoljunk csak egy kutya szemfelépítésére: a sötét szemfehérje miatt nehezebb megállapítani, pontosan merre néz az állat. Ezzel szemben az emberi szem fehér háttere élesen kiemeli az íriszt, így tekintetünk iránya könnyen követhető. Ez a látszólag apró különbség óriási jelentőséggel bír a kommunikáció szempontjából.

Az emberi szem fehér része fontos szerepet tölt be a kommunikációnak

A szemfehérje jelentősége

Az 1990-es években Shiro Kohshima japán kutató elsőként vizsgálta szisztematikusan ezt a jelenséget. Kutatásai során összehasonlította különböző főemlősök szemét, és megállapította, hogy az emberi szem egyedülállóan világos sclerával rendelkezik. Kohshima felvetette, hogy ez a tulajdonság a társas kommunikáció fejlődésével összefüggésben alakulhatott ki, lehetővé téve az emberek számára, hogy tekintetük révén információt osszanak meg egymással.

Később Michael Tomasello és csapata tovább mélyítette ezeket a kutatásokat. Tomasello, a híres fejlődéspszichológus azt vizsgálta, hogyan reagálnak az embergyerekek és a főemlősök a tekintet követésére. Eredményei szerint az emberi csecsemők már nagyon fiatalon képesek követni mások tekintetét, ami alapvető fontosságú a tanulás és a társas kapcsolatok kialakítása szempontjából. Következésképpen a fehér sclera evolúciós előnyt jelentett az emberi faj számára.

Bonobók, gorillák és csimpánzok: mit árulnak el legközelebbi rokonaink?

Fumihiro Kano és kollégái nemrégiben újabb érdekes felfedezéseket tettek a főemlősök szemével kapcsolatban. A kutatók részletesen megvizsgálták a bonobó, a gorilla és a csimpánz szemének felépítését, és meglepő eredményekre jutottak. Kiderült, hogy ezeknek az állatoknak a szemfehérjéje nem teljesen sötét – valójában változatos árnyalatokat mutat, és bizonyos egyedek sclerája világosabb, mint korábban gondolták.

Mindazonáltal az emberi szem továbbra is egyedülálló marad a maga nemében. A bonobó és a csimpánz szemének vizsgálata azt mutatta, hogy bár ezeknél az állatoknál is megfigyelhető némi világosodás, az emberi fehér sclera messze a legszembetűnőbb. A gorilla esetében a sclera általában sötétebb marad, ami arra utal, hogy az evolúció különböző utakon haladt a különböző főemlősfajoknál.